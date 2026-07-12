Zlatan Ibrahimovic hat die Leistung des englischen Nationalspielers Noni Madueke während des WM-Viertelfinals gegen Norwegen mit deutlichen Worten kritisiert.
Zlatan Ibrahimovic watscht England-Star nach dem Sieg gegen Norwegen ab: "Hat 45 Minuten lang gar nichts geleistet"
Die schwedische Stürmerlegende kritisierte in der Halbzeitpause des 2:1-Erfolgs der Three Lions in der Verlängerung unter anderem, Madueke habe "gar nichts" zum Erfolg seiner Mannschaft beigetragen.
In seiner Funktion als TV-Experte bei Fox Sports meckerte Ibrahimovic mit Blick auf die Leistung der Engländer in der ersten Halbzeit: "Ich habe den Eindruck, sie spielen mit einem Mann weniger, solange Madueke auf dem Platz ist. Jedes Mal, wenn er den Ball bekommt, trifft er die falsche Entscheidung. Und er spaziert auf dem Rasen herum."
- AFP
Ibrahimovic wünscht sich Madueke-Auswechslung
Der Rechtsaußen hatte in der Startformation von Trainer Thomas Tuchel den Vorzug gegenüber seinem Arsenal-Klubkameraden Bukayo Saka bekommen, rechtfertigte das Vertrauen aber nicht wirklich. Ibrahimovic jedenfalls ätzte weiter: "Nicht einmal die Trinkpause hat ihm geholfen. Er spielt, aber er nimmt nicht am Spiel teil. England ist in Unterzahl."
Das knallharte Fazit des einstigen Weltklassestürmer: "Wenn ich Tuchel bin, dann wechsle ich ihn aus. Denn er hat 45 Minuten lang gar nichts geleistet."
Ibrahimovics Forderung wurde von Tuchel erhört, er nahm Madueke zum zweiten Durchgang raus und brachte dafür Saka in die Begegnung. Außerdem entschied sich der deutsche Coach noch dafür, Spielgestalter Eberechi Eze für Declan Rice einzuwechseln.
Madueke und Saka betreiben bei der laufenden WM-Endrunde gewissermaßen ein Job-Sharing auf der rechten Außenbahn: Madueke stand in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Kroatien und Ghana jeweils in der Startelf und drückte zum Abschluss der Vorrunde gegen Panama statt Saka die Bank. Gegen die DR Kongo im Sechzehntelfinale kehrte er in Tuchels Startfortmation zurück, während er beim Sieg gegen Mexiko in der Runde der letzten 16 komplett draußen blieb.
England besiegt Norwegen: Meinungsverschiedenheit zwischen Tuchel und Bellingham
Zum Zeitpunkt der Madueke-Herausnahme stand es 1:1, Jude Bellingham hatte die skandinavische Führung durch Andreas Schelderup ausgeglichen. In der Verlängerung markierte der frühere Dortmunder auch den englischen Siegtreffer.
Anschließend gab es eine durchaus bemerkenswerte Meinungsverschiedenheit zwischen Tuchel und seinem Matchwinner: "Ich bin mit der Leistung der Spieler nicht zufrieden. Wir haben uns das Spiel selbst unglaublich schwer gemacht", sagte der sichtlich bediente England-Trainer nach der Partie. "Das Ergebnis ist fantastisch. Wir sind im Halbfinale, das ist herausragend. Aber ich bin nicht glücklich mit der Leistung. Das Commitment ist da. Aber wir haben uns das Leben sehr schwer gemacht, mit der Art und Weise wie wir gespielt haben: Schlampig, mit vielen technischen Fehlern, nicht schnell genug, nicht repetitiv genug. Wir hatten heute Glück!"
Eine Kritik, die bei Bellingham auf Unverständnis stieß. Er konterte sichtlich angefressen: "Vielleicht. Aber vielleicht weiß er nicht, wie es ist, unter diesen Bedingungen gegen Erling Haaland, Ödegaard, Nusa, Sörloth zu spielen. Es ist nicht einfach, gegen dieses Team zu spielen." Der Mittelfeldspieler von Real Madrid ergänzte: "Wir haben versucht, ein positives Umfeld zu entwickeln und jetzt, wo wir unter den letzten vier Teams sind, sollten wir das genauso fortführen."
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