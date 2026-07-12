Der Rechtsaußen hatte in der Startformation von Trainer Thomas Tuchel den Vorzug gegenüber seinem Arsenal-Klubkameraden Bukayo Saka bekommen, rechtfertigte das Vertrauen aber nicht wirklich. Ibrahimovic jedenfalls ätzte weiter: "Nicht einmal die Trinkpause hat ihm geholfen. Er spielt, aber er nimmt nicht am Spiel teil. England ist in Unterzahl."

Das knallharte Fazit des einstigen Weltklassestürmer: "Wenn ich Tuchel bin, dann wechsle ich ihn aus. Denn er hat 45 Minuten lang gar nichts geleistet."

Ibrahimovics Forderung wurde von Tuchel erhört, er nahm Madueke zum zweiten Durchgang raus und brachte dafür Saka in die Begegnung. Außerdem entschied sich der deutsche Coach noch dafür, Spielgestalter Eberechi Eze für Declan Rice einzuwechseln.

Madueke und Saka betreiben bei der laufenden WM-Endrunde gewissermaßen ein Job-Sharing auf der rechten Außenbahn: Madueke stand in den ersten beiden Gruppenspielen gegen Kroatien und Ghana jeweils in der Startelf und drückte zum Abschluss der Vorrunde gegen Panama statt Saka die Bank. Gegen die DR Kongo im Sechzehntelfinale kehrte er in Tuchels Startfortmation zurück, während er beim Sieg gegen Mexiko in der Runde der letzten 16 komplett draußen blieb.