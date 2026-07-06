"Ziemlich ernste Verletzung!" England-Star stürzt unglücklich bei Feierlichkeiten nach Einzug ins Viertelfinale der WM

Henderson stand im Turnierverlauf bislang nur in der Schlussphase des letzten Gruppenspiels gegen Panama (2:0) auf dem Feld. Der deutsche Trainer Tuchel hatte den Routinier vom FC Brentford überraschend in den Kader berufen.

England fehlen im Viertelfinale gegen Norwegen am Samstag (23.00 Uhr MESZ) bereits Jarell Quansah nach der Roten Karte gegen Mexiko und Reece James, der sich bereits im englischen Eröffnungsspiel verletzt hatte.