Goal.com
Live
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.

Verpassen Sie keinen Moment der Weltmeisterschaft

Dein Rundum-Zugang zu Ergebnissen, Live-Updates und Hintergrundberichten
Entdecken
FBL-WC-2026-MATCH92-MEX-ENGAFP

"Ziemlich ernste Verletzung!" England-Star stürzt unglücklich bei Feierlichkeiten nach Einzug ins Viertelfinale der WM

Weltmeisterschaft
Mexiko - England
Mexiko
England

Inmitten der Feierlichkeiten nach dem Einzug ins WM-Viertelfinale hat sich Englands Mittelfeldspieler Jordan Henderson offenbar schwer am Arm verletzt.

Der 36-Jährige sprang nach dem 3:2 über Gastgeber Mexiko über eine Werbebande und stürzte dabei unglücklich. "Er hat sich das Handgelenk verletzt. Er befindet sich derzeit im Krankenhaus. Es handelt sich um eine ziemlich ernste Verletzung", sagte Trainer Thomas Tuchel.

  • Jordan Henderson wird sofort mit Sauerstoff versorgt

    Auf den Bildern aus dem Stadioninnenraum in Mexiko-Stadt war Henderson auf einer Trage zu sehen, er wurde mit Sauerstoff versorgt, seine Teamkollegen schirmten ihn ab. Zunächst hatte er noch mit den Spielern und den Fans in der Kurve gefeiert, auf dem Rückweg auf den Platz passierte offenbar der Unfall.

    • Werbung
  • EnglandGetty Images

    Jordan Henderson dritter Ausfall Englands vor Viertelfinale gegen Norwegen

    Henderson stand im Turnierverlauf bislang nur in der Schlussphase des letzten Gruppenspiels gegen Panama (2:0) auf dem Feld. Der deutsche Trainer Tuchel hatte den Routinier vom FC Brentford überraschend in den Kader berufen.

    England fehlen im Viertelfinale gegen Norwegen am Samstag (23.00 Uhr MESZ) bereits Jarell Quansah nach der Roten Karte gegen Mexiko und Reece James, der sich bereits im englischen Eröffnungsspiel verletzt hatte.

    • HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

    Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

    GOAL bei Google bevorzugen
Weltmeisterschaft
Norwegen crest
Norwegen
NOR
England crest
England
ENG