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Mexico v Paraguay - International FriendlyGetty Images Sport
Oliver Maywurm

Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr wird das Eröffnungsspiel deutscher Zeit angepfiffen?

Weltmeisterschaft
Mexiko - Südafrika
Mexiko
Südafrika

Am 11. Juni beginnt die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen zum Eröffnungsspiel.

Am Donnerstag, den 11. Juni, hat das Warten ein Ende: Die WM 2026 beginnt! Mit-Gastgeber Mexiko, der die Endrunde gemeinsam mit den USA und Kanada ausrichtet, bestreitet das Eröffnungsspiel und trifft dabei auf Südafrika. Das gleiche Duell gab es übrigens schon einmal zum Auftakt einer Weltmeisterschaft - mehr dazu später.


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Nun erfahrt Ihr zunächst einmal, um wie viel Uhr deutscher Zeit das Eröffnungsspiel der WM 2026 angepfiffen wird. Schließlich gibt es eine Zeitverschiebung zwischen Deutschland und dem Spielort Mexiko-Stadt.

  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr wird das Eröffnungsspiel deutscher Zeit angepfiffen?

    Das Eröffnungsspiel der WM 2026 hat trotz Zeitverschiebung auch in Deutschland eine angenehme Anstoßzeit. Hierzulande ist es 21 Uhr am Donnerstag, den 11. Juni, wenn die Partie zwischen Mexiko und Südafrika angepfiffen wird.

    Da der Zeitunterschied zwischen Deutschland und Mexiko-Stadt, wo die WM 2026 im legendären Aztekenstadion startet, im Sommer acht Stunden beträgt, beginnt das WM-Eröffnungsspiel Ortszeit um 13 Uhr. Zur Mittagszeit geht es vor Ort also los mit dem Weltturnier.

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    Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr wird das Eröffnungsspiel deutscher Zeit angepfiffen? Die Übersicht


    Eröffnungsspiel

    Mexiko vs. Südafrika

    Datum

    Donnerstag, 11. Juni 2026

    Spielort

    Mexiko-Stadt (Aztekenstadion)

    Anstoß deutscher Zeit

    21 Uhr

    Anstoß Ortszeit

    13 Uhr

    Übertragung live im Free-TV / kostenlosen Livestream

    ZDF

    Übertragung live im Pay-TV / Livestream mit Abo

    MagentaTV


  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr wird das Eröffnungsspiel deutscher Zeit angepfiffen? Übertragung live im TV und Livestream

    Da MagentaTV sämtliche 104 Spiele der WM 2026 live überträgt, ist dort natürlich auch das Eröffnungsspiel am 11. Juni live zu sehen. Für MagentaTV benötigt Ihr ein kostenpflichtiges Abo, um die Weltmeisterschaft bei dem Pay-TV-Sender schauen zu können.

    60 Spiele der WM 2026 werden zusätzlich aber auch live im Free-TV übertragen, ARD und ZDF sind dafür zuständig. Das Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika ist am 11. Juni live und frei empfangbar im ZDF zu sehen.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr wird das Eröffnungsspiel deutscher Zeit angepfiffen? Historie

    Mexiko gegen Südafrika als Eröffnungsspiel einer WM? Das gab es doch schon einmal! Richtig, und zwar bei der WM 2010.

    Seinerzeit waren die Vorzeichen umgekehrt: Südafrika war als Gastgeber für das Eröffnungsspiel gesetzt und Mexiko wurde als erster Gegner zugelost. Kurios: Die Partie fand auf den Tag genau 16 Jahre vor dem Eröffnungsspiel der WM 2026 am 11. Juni 2010 statt. Das war damals ein Freitag, das Duell endete 1:1.

    Siphiwe Tshabalala hatte die Südafrikaner mit einem legendären Tor der WM-Geschichte in der 55. Minute in Führung gebracht, die eigentlich favorisierten Mexikaner konnten in der 79. Minute durch Rafael Marquez ausgleichen.

    Das Eröffnungsspiel der WM 2010:


    Spiel

    Südafrika vs. Mexiko

    Datum

    Freitag, 11. Juni 2010, 16 Uhr

    Spielort

    Johannesburg (Südafrika)

    Ergebnis

    1:1 (0:0)

    Tore

    1:0 Tshabalala (55.), 1:1 Marquez (79.)


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