Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr wird das Eröffnungsspiel deutscher Zeit angepfiffen?

Das Eröffnungsspiel der WM 2026 hat trotz Zeitverschiebung auch in Deutschland eine angenehme Anstoßzeit. Hierzulande ist es 21 Uhr am Donnerstag, den 11. Juni, wenn die Partie zwischen Mexiko und Südafrika angepfiffen wird.

Da der Zeitunterschied zwischen Deutschland und Mexiko-Stadt, wo die WM 2026 im legendären Aztekenstadion startet, im Sommer acht Stunden beträgt, beginnt das WM-Eröffnungsspiel Ortszeit um 13 Uhr. Zur Mittagszeit geht es vor Ort also los mit dem Weltturnier.