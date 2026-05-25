Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr wird das Eröffnungsspiel deutscher Zeit angepfiffen?

Am Donnerstag, den 11. Juni, hat das Warten ein Ende: Die WM 2026 beginnt! Mit-Gastgeber Mexiko, der die Endrunde gemeinsam mit den USA und Kanada ausrichtet, bestreitet das Eröffnungsspiel und trifft dabei auf Südafrika. Das gleiche Duell gab es übrigens schon einmal zum Auftakt einer Weltmeisterschaft - mehr dazu später.
Nun erfahrt Ihr zunächst einmal, um wie viel Uhr deutscher Zeit das Eröffnungsspiel der WM 2026 angepfiffen wird. Schließlich gibt es eine Zeitverschiebung zwischen Deutschland und dem Spielort Mexiko-Stadt.