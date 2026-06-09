Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Spanien deutscher Zeit angepfiffen?

1964, 2008, 2012 und 2024 gewann Spanien die Europameisterschaft, dazu krönte sich die Nationalmannschaft 2010 in Südafrika zum Weltmeister. In den vergangenen Jahren hat sich die Auswahl von Trainer Luis de la Fuente erneut in der Weltspitze etabliert, sie zählt auch bei der WM 2026 zu den aussichtsreichen Kandidaten auf den Titel.

Doch zunächst steht die Gruppenphase bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) auf dem Programm. In Gruppe E trifft Spanien auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay.

Melde Dich JETZT anLive-Sport überall streamen - ab 9,95 Euro/mtl.!

Für Fans in Deutschland lohnt sich dabei ein genauer Blick auf die Anstoßzeiten. Wegen der Zeitverschiebung zwischen Europa und den verschiedenen Austragungsorten in Nordamerika finden zahlreiche Spiele zu ungewohnten Uhrzeiten statt.

GOAL sagt, wann und um wie viel Uhr die Begegnungen von Spanien zu deutscher Zeit beginnen.