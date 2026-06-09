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spanien startelfGetty Images
Filip Knopp

Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Spanien deutscher Zeit angepfiffen?

Spanien
Weltmeisterschaft
Spanien - Kap Verde
Kap Verde
Spanien - Saudi Arabien
Saudi Arabien
Uruguay - Spanien
Uruguay

Wird der Europameister jetzt auch Weltmeister? Hier gibt es die Übersicht, wann die Spiele von Spanien bei der WM 2026 in Nordamerika zu deutscher Zeit angepfiffen werden.

1964, 2008, 2012 und 2024 gewann Spanien die Europameisterschaft, dazu krönte sich die Nationalmannschaft 2010 in Südafrika zum Weltmeister. In den vergangenen Jahren hat sich die Auswahl von Trainer Luis de la Fuente erneut in der Weltspitze etabliert, sie zählt auch bei der WM 2026 zu den aussichtsreichen Kandidaten auf den Titel.

Doch zunächst steht die Gruppenphase bei dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) auf dem Programm. In Gruppe E trifft Spanien auf Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay.

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Für Fans in Deutschland lohnt sich dabei ein genauer Blick auf die Anstoßzeiten. Wegen der Zeitverschiebung zwischen Europa und den verschiedenen Austragungsorten in Nordamerika finden zahlreiche Spiele zu ungewohnten Uhrzeiten statt.

GOAL sagt, wann und um wie viel Uhr die Begegnungen von Spanien zu deutscher Zeit beginnen.

  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Spanien deutscher Zeit angepfiffen?

    Wer die Spiele der Spanier live verfolgen möchte, muss sich in der Vorrunde auf sehr unterschiedliche Anstoßzeiten einstellen. Während zwei Begegnungen bereits am Abend deutscher Zeit stattfinden, wird die dritte Partie erst in der Nacht angepfiffen.

    Die ersten beiden Gruppenspiele bestreitet die Furia Roja jeweils um 18 Uhr deutscher Zeit. Sowohl gegen Kap Verde als auch gegen Saudi-Arabien geht es in Atlanta zur Sache.

    Deutlich später beginnt hingegen das dritte Vorrundenspiel. Das Duell mit Uruguay wird im mexikanischen Zapopan ausgetragen und startet erst um 2 Uhr deutscher Zeit.

    Atlanta befindet sich während des Turniers sechs Stunden hinter der mitteleuropäischen Sommerzeit. Deshalb erfolgt der Anstoß dort jeweils um 12 Uhr Ortszeit. In Zapopan beträgt die Zeitdifferenz sogar acht Stunden, weshalb die Partie gegen Uruguay um 18 Uhr Ortszeit beginnt.

    Aus deutscher Sicht sind die Aussichten für die K.o.-Phase anschließend deutlich angenehmer. Sollte Spanien seine Gruppe gewinnen, würde das Sechzehntelfinale am 2. Juli um 21 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Als Gegner käme dann der Zweitplatzierte der Gruppe J infrage.

    Auch in den weiteren Runden lägen die Anstoßzeiten bei einem möglichen Achtelfinale (6. Juli, 21 Uhr), Viertelfinale (10. Juli, 21 Uhr), Halbfinale (14. Juli, 21 Uhr) sowie dem Finale (19. Juli, 21 Uhr) deutlich vor Mitternacht deutscher Zeit.

    Falls Spanien die Vorrunde lediglich als Gruppenzweiter abschließt, würde das Sechzehntelfinale hingegen am 4. Juli um 0 Uhr deutscher Zeit angepfiffen. Danach gäbe es nur noch das Viertelfinale tief in der Nacht (12. Juli, 3 Uhr).

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  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Spanien deutscher Zeit angepfiffen? – Der Spielplan von Spanien

    DatumAnstoß deutscher ZeitSpielSpielort
    Montag, 15. Juni18 UhrSpanien - Kap VerdeAtlanta (USA)
    Sonntag, 21. Juni18 UhrSpanien - Saudi-ArabienAtlanta (USA)
    Samstag, 27. Juni2 UhrUruguay - SpanienZapopan (Mexiko)

  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Spanien deutscher Zeit angepfiffen? Übertragung live im TV und Livestream

    In Deutschland hält MagentaTV die Übertragungsrechte an sämtlichen 106 Begegnungen der Weltmeisterschaft. 44 Spiele laufen ausschließlich beim Telekom-Angebot, während 60 Partien zusätzlich im frei empfangbaren Fernsehen bei ARD oder ZDF gezeigt werden. 

    Mit Blick auf die Vorrunde von Spanien sieht es wie folgt aus: Das Aufeinandertreffen mit Kap Verde übernimmt die ARD, gegen Saudi-Arabien sieht man die Iberer dann nur bei MagentaTV. Sämtliche Partien der Spanier und generell von der WM werden live und in voller Länge bei MagentaTV zu sehen sein. 

    Was das Duell mit Uruguay angeht, ist hinsichtlich einer Free-TV-Übertragung noch keine Entscheidung getroffen worden. Falls es eine gibt, dann in der ARD.

  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von England deutscher Zeit angepfiffen? - Der Kader von La Roja

    TOR

    David Raya

    Joan Garcia

    Unai Simon

    ABWEHR

    Pau Cubarsi

    Marc Cucurella

    Eric Garcia

    Alejandro Grimaldo

    Aymeric Laporte

    Marcos Llorente

    Pedro Porro

    Marc Pubill

    MITTELFELD

    Pedri

    Fabian Ruiz

    Alex Baena

    Gavi

    Mikel Merino

    Rodri

    Martin Zubimendi

    Dani Olmo

    ANGRIFF

    Lamine Yamal

    Ferran Torres

    Borja Iglesias

    Victor Munoz

    Mikel Oyarzabal

    Nico Williams

    Yeremy Pino