Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von England deutscher Zeit angepfiffen?

Kapitän Harry Kane in der Sturmspitze, dahinter Jude Bellingham, hinter ihm wiederum ein Declan Rice: Auch wenn Thomas Tuchel mit Trent Alexander-Arnold, Phil Foden oder Cole Palmer so einige namhafte Akteure freiwillig nicht in den Kader der englischen Nationalmannschaft berufen hat, ist diese für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) dennoch ohne Zweifel immer noch ordentlich bestückt.

Ob es am Ende tatsächlich für den zweiten WM-Triumph der Three Lions reicht? Vor exakt 60 Jahren hatten sie das interkontinentale Turnier zum ersten und bisher einzigen Mal gewonnen. Es ist zugleich Englands einziger großer Titel, da bei der Europameisterschaft bis dato noch kein Erfolg herausgesprungen ist.

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Bevor das Ensemble um Superstar Kane aber so weit denkt, muss erst einmal die Vorrunde überstanden werden. In dieser stellen sich Kroatien mit Kapitän Luka Modric sowie Ghana und Panama in den Weg. Die vier Nationen bilden die Gruppe L.

Wann genau sind die Briten im Einsatz? Und vor allem: Wie viel Uhr wird es dann jeweils in Deutschland sein? Die WM findet in Nordamerika in vier Zeitzonen statt. Das muss man immer berücksichtigen, wenn man sich in Mitteleuropa, wo es in der Vorrunde dann gut und gerne schon mal nachts oder morgens sein kann, bestimmte Teams live ansehen will.

GOAL klärt auf, wann und um wie viel Uhr deutscher Zeit England spielt.