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Filip Knopp

Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von England deutscher Zeit angepfiffen?

England
England - Kroatien
Kroatien
Weltmeisterschaft
England - Ghana
Ghana
Panama - England
Panama

England möchte bei der WM 2026 um den Titel mitspielen. Um wie viel Uhr deutscher Zeit die Three Lions in den USA im Einsatz sind.

Kapitän Harry Kane in der Sturmspitze, dahinter Jude Bellingham, hinter ihm wiederum ein Declan Rice: Auch wenn Thomas Tuchel mit Trent Alexander-Arnold, Phil Foden oder Cole Palmer so einige namhafte Akteure freiwillig nicht in den Kader der englischen Nationalmannschaft berufen hat, ist diese für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) dennoch ohne Zweifel immer noch ordentlich bestückt. 

Ob es am Ende tatsächlich für den zweiten WM-Triumph der Three Lions reicht? Vor exakt 60 Jahren hatten sie das interkontinentale Turnier zum ersten und bisher einzigen Mal gewonnen. Es ist zugleich Englands einziger großer Titel, da bei der Europameisterschaft bis dato noch kein Erfolg herausgesprungen ist.

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Bevor das Ensemble um Superstar Kane aber so weit denkt, muss erst einmal die Vorrunde überstanden werden. In dieser stellen sich Kroatien mit Kapitän Luka Modric sowie Ghana und Panama in den Weg. Die vier Nationen bilden die Gruppe L.

Wann genau sind die Briten im Einsatz? Und vor allem: Wie viel Uhr wird es dann jeweils in Deutschland sein? Die WM findet in Nordamerika in vier Zeitzonen statt. Das muss man immer berücksichtigen, wenn man sich in Mitteleuropa, wo es in der Vorrunde dann gut und gerne schon mal nachts oder morgens sein kann, bestimmte Teams live ansehen will.

GOAL klärt auf, wann und um wie viel Uhr deutscher Zeit England spielt.

  • jude bellingham englandGetty Images

    Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von England deutscher Zeit angepfiffen?

    48 Nationen, Gruppe A bis L, vier Zeitzonen in Nordamerika, dazu die Zeitverschiebung. Heißt: Die Spiele der WM zu deutscher Zeit laufen nicht nur abends, sondern zwangsläufig auch in den Stunden, in denen der Durchschnittsbürger eigentlich schläft.

    Immerhin gibt es für alle, die sich die Engländer gerne Partie für Partie ansehen möchten, eine gute Nachricht: Anstoß ist in der Gruppenphase bei ihnen stets zu noch annehmbaren Zeiten. Der Anpfiff ertönt nämlich jedes Mal vor Mitternacht. 

    Los geht es am Mittwoch, den 17. Juni mit dem Top-Spiel gegen Kroatien. Der Ball rollt in Dallas ab 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Ebenso wie am Dienstag, den 23. Juni, wenn das Tuchel-Team in Boston gegen Ghana ran muss. Beim Vorrunden-Abschluss gegen Panama fällt der Startschuss eine Stunde später: Am Samstag, den 27. Juni geht es in East Rutherford ab 23 Uhr MESZ zur Sache. Vor Ort wird es dann übrigens 15, 16 und 17 Uhr sein.

    Gewinnt England seine Gruppe, würde das Sechzehntelfinale am 1. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit beginnen. Anschließend würden die Three Lions das Achtelfinale jedoch nachts bestreiten (6. Juli, 2 Uhr), während das Viertelfinale (11. Juli, 23 Uhr), das Halbfinale (15. Juli, 21 Uhr) und das Finale (19. Juli, 21 Uhr) wieder vor 0 Uhr deutscher Zeit beginnen würde. Falls England beispielsweise allerdings nur Gruppenzweiter wird, wäre das Sechzehntelfinale am 3. Juli um 2 Uhr deutscher Zeit. Dafür gäbe es ab dem Achtelfinale (6. Juli, 21 Uhr) nur noch Anstoßzeiten vor 0 Uhr deutscher Zeit.

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  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von England deutscher Zeit angepfiffen? – Der Spielplan von England

    DatumAnstoß deutscher ZeitSpielSpielort
    Mittwoch, 17. Juni22 UhrEngland - KroatienDallas (USA)
    Dienstag, 23. Juni22 UhrEngland - GhanaBoston (USA)
    Samstag, 27. Juni23 UhrPanama - EnglandEast Rutherford (USA)

  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von England deutscher Zeit angepfiffen? Übertragung live im TV und Livestream

    In Deutschland besitzt MagentaTV die Rechte an allen 106 Spielen der WM, an der erstmals überhaupt 48 statt 32 Nationen teilnehmen. Der Bezahlsender zeigt 44 Partien exklusiv, während die übrigen 60 parallel auch im Free-TV zu sehen sein werden – entweder in der ARD oder im ZDF.

    Wie verhält es sich zu den Spielen bei der WM von England mit der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen? Dem sehenswerten Duell mit Kroatien nimmt sich das ZDF an, das online auch einen kostenlosen Livestream bereitstellt.

    Gegen Ghana zeigt die ARD die 90 Minuten live, ebenfalls auch im Livestream. Am dritten Spieltag gibt es zu Panama gegen England keine Free-TV-Übertragung. In voller Länge zeigt die Begegnung exklusiv MagentaTV.

  • england hymne startelfGetty Images

    Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von England deutscher Zeit angepfiffen? - Der Kader der Three Lions

    TOR

    Dean Henderson

    Jordan Pickford

    James Trafford

    ABWEHR

    Dan Burn

    Marc Guehi

    Reece James

    Ezri Konsa

    Tino Livramento

    Nico O’Reilly

    Jarell Quansah

    Djed Spence

    John Stones

    MITTELFELD

    Jude Bellingham

    Declan Rice

    Jordan Henderson

    Elliot Anderson

    Eberechi Eze

    Kobbie Mainoo

    Morgan Rogers

    ANGRIFF

    Harry Kane

    Anthony Gordon

    Noni Madueke

    Marcus Rashford

    Bukayo Saka

    Ivan Toney

    Ollie Watkins