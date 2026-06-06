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Vinicius Raphinha Brasilien Nationalmannschaftgetty
Filip Knopp

Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Brasilien deutscher Zeit angepfiffen?

Weltmeisterschaft
Brasilien
Brasilien - Marokko
Marokko
Brasilien - Haiti
Haiti
Schottland - Brasilien
Schottland

Wie weit schafft es Brasilien bei der WM 2026? Hier gibt es die Antwort auf die Frage, um wie viel Uhr deutscher Zeit die Selecao ihre Spiele in den USA hat.

1958, 1962, 1970, 1994, 2002: Keine Nation hat die Weltmeisterschaft im Fußball derart oft gewonnen wie Brasilien. Der fünfte Triumph liegt nun aber schon über 20 Jahre zurück, seitdem hat es die Selecao sogar nicht einmal in das Finale geschafft. 2006, 2010, 2018 und 2022 scheiterte sie stets im Viertelfinale, 2014 im Halbfinale.

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Und was hält das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) für die Brasilianer bereit? Erst einmal gilt es, die Vorrunde zu überstehen. In Gruppe C bekommen Vinicius Junior und Co. es mit Marokko, Schottland und Haiti zu tun.

Aber wann genau? Bei dieser WM wirft man noch öfter einen Blick auf den Spielplan, wenn man live nichts verpassen möchte. Aufgrund der Zeitverschiebung mit vier Zeitzonen in Nordamerika finden einige Begegnungen nämlich dann statt, wenn es in Deutschland und dem Rest von Europa nachts oder morgens ist.

GOAL klärt auf, wann und um wie viel Uhr deutscher Zeit Brasilien spielt.

  • carlo ancelotti brasiliengetty

    Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Brasilien deutscher Zeit angepfiffen?

    Wer die Dribbelkünstler von der Copacabana bei der WM nicht in der Wiederholung und auch nicht in der Zusammenfassung, sondern in Echtzeit im Fernsehen sehen will, der muss sich auf weniger Stunden Schlaf einstellen. 

    In der Vorrunde ertönt der Anpfiff beim Team von Carlo Ancelotti nämlich zweimal um 0 Uhr deutscher Zeit, dazu einmal sogar erst um 2.30 Uhr. 

    Um Punkt Mitternacht ist es am ersten Spieltag in East Rutherford nahe New York City gegen Marokko im Einsatz, am dritten dann in Miami gegen Schottland. Der noch unfreundlichere Anstoß für Interessierte aus Deutschland erfolgt am zweiten Spieltag, wenn es in Philadelphia gegen Haiti geht.

    Alle drei US-Städte liegen gegenüber der mitteleuropäischen Sommerzeit sechs Stunden zurück. Gegen Marokko und Schottland rollt der Ball ab 18 Uhr Ortszeit, gegen Haiti ab 20.30 Uhr.

    Positiv hingegen: Sollte Brasilien seine Gruppenphase erwartungsgemäß als Tabellenerster abschließen, würde das Sechzehntelfinale am 29. Juni um 19 Uhr deutscher Zeit beginnen. Gegner wäre der Zweite aus der Gruppe F, in der sich Japan, die Niederlande, Schweden und Tunesien befinden.

    Anschließend würden die Brasilianer auch das Achtelfinale (5. Juli, 22 Uhr), das Viertelfinale (11. Juli, 23 Uhr), das Halbfinale (15. Juli, 21 Uhr) und das Finale (19. Juli, 21 Uhr) vor 0 Uhr deutscher Zeit bestreiten. Falls die Selecao in ihrer Gruppe jedoch nur Zweiter wird, wäre ihr Sechzehntelfinale am 30. Juni um 3 Uhr deutscher Zeit. Ab dem Achtelfinale gäbe es dann aber ebenfalls Anstoßzeiten vor 0 Uhr deutscher Zeit.

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  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Brasilien deutscher Zeit angepfiffen? – Der Spielplan von Brasilien

    DatumAnstoß deutscher ZeitSpielSpielort
    Sonntag, 14. Juni0 UhrBrasilien – MarokkoEast Rutherford (USA)
    Samstag, 20. Juni2:30 UhrBrasilien – HaitiPhiladelphia (USA)
    Donnerstag, 25. Juni0 UhrSchottland – BrasilienMiami (USA)

  • Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Brasilien deutscher Zeit angepfiffen? Übertragung live im TV und Livestream

    In Deutschland besitzt MagentaTV die Rechte an allen 106 Spielen der WM, an der erstmals überhaupt 48 statt 32 Nationen teilnehmen. Der Bezahlsender zeigt 44 Partien exklusiv, während die übrigen 60 parallel auch im Free-TV zu sehen sein werden – entweder in der ARD oder im ZDF.

    Wie verhält es sich zu den Spielen bei der WM von Brasilien mit der Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen? Dem Kräftemessen mit Marokko nimmt sich das ZDF an, das online auch einen kostenlosen Livestream bereitstellt. 

    Gegen Haiti zeigt die ARD dann die 90 Minuten live, ebenso auch im Livestream. Zum dritten Spieltag steht die Free-TV-Aufteilung noch nicht fest. Klar ist aber eben: Im Pay-TV sieht man alle Brasilien-Spiele in voller Länge bei MagentaTV.

  • vinicius junior brasiliengetty

    Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Brasilien deutscher Zeit angepfiffen? - Der Kader der Selecao

    TOR

    Alisson Becker

    Ederson

    Weverton

    ABWEHR

    Alex Sandro

    Bremer

    Danilo

    Douglas Santos

    Gabriel

    Leo Pereira

    Marquinhos

    Roger Ibanez

    Wesley

    MITTELFELD

    Bruno Guimaraes

    Casemiro

    Danilo Santos

    Fabinho

    Lucas Paqueta

    ANGRIFF

    Vinicius Junior

    Raphinha

    Neymar

    Endri

    Gabriel Martinelli

    Igor Thiago

    Luiz Henrique

    Matheus Cunha

    Rayan