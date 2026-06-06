Zeitverschiebung bei der WM 2026: Wann / um wie viel Uhr werden die Spiele von Brasilien deutscher Zeit angepfiffen?

1958, 1962, 1970, 1994, 2002: Keine Nation hat die Weltmeisterschaft im Fußball derart oft gewonnen wie Brasilien. Der fünfte Triumph liegt nun aber schon über 20 Jahre zurück, seitdem hat es die Selecao sogar nicht einmal in das Finale geschafft. 2006, 2010, 2018 und 2022 scheiterte sie stets im Viertelfinale, 2014 im Halbfinale.

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Und was hält das Turnier in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli) für die Brasilianer bereit? Erst einmal gilt es, die Vorrunde zu überstehen. In Gruppe C bekommen Vinicius Junior und Co. es mit Marokko, Schottland und Haiti zu tun.

Aber wann genau? Bei dieser WM wirft man noch öfter einen Blick auf den Spielplan, wenn man live nichts verpassen möchte. Aufgrund der Zeitverschiebung mit vier Zeitzonen in Nordamerika finden einige Begegnungen nämlich dann statt, wenn es in Deutschland und dem Rest von Europa nachts oder morgens ist.

GOAL klärt auf, wann und um wie viel Uhr deutscher Zeit Brasilien spielt.