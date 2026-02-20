Zeitnahe Vertragsverlängerung?: Sebastian Kehl kündigt Verhandlungen mit Leistungsträger des BVB an

Derzeit besitzt Nmecha beim BVB noch ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier. Dortmund wünscht sich dennoch eine vorzeitige Vertragsverlängerung, um nicht unnötig unter Druck zu geraten und mit dem 25-Jährigen möglicherweise in sein letztes Vertragsjahr gehen zu müssen.

Auch Sky berichtet, dass die Verhandlungen zwischen beiden Parteien "zeitnah" folgen sollen. Nmecha könnte sich in diesem Zuge auch eine dicke Gehaltserhöhung sichern - sein derzeit mit fünf Millionen Euro dotiertes Jahreseinkommen würde dann wohl zu dem eines Spitzen-Verdieners im Klub angehoben werden.

Unter Trainer Niko Kovac gehört der vielseitige Mittelfeldspieler in der laufenden Saison zum unumstrittenen Stammpersonal. Auf wettbewerbsübergreifend 34 Einsätze kommt Nmecha in der Spielzeit 2025/26 bereits, wobei er acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists) beisteuerte.