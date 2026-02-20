Gegenüber Sky erklärte der Sportdirektor der Schwarzgelben, dass Gespräche über eine Fortsetzung der Zusammenarbeit bereits in Aussicht stünden: "Machen Sie sich keine Sorgen, ich mache meine Hausaufgaben", erklärte Kehl.
Zeitnahe Vertragsverlängerung?: Sebastian Kehl kündigt Verhandlungen mit Leistungsträger des BVB an
Derzeit besitzt Nmecha beim BVB noch ein bis 2028 gültiges Arbeitspapier. Dortmund wünscht sich dennoch eine vorzeitige Vertragsverlängerung, um nicht unnötig unter Druck zu geraten und mit dem 25-Jährigen möglicherweise in sein letztes Vertragsjahr gehen zu müssen.
Auch Sky berichtet, dass die Verhandlungen zwischen beiden Parteien "zeitnah" folgen sollen. Nmecha könnte sich in diesem Zuge auch eine dicke Gehaltserhöhung sichern - sein derzeit mit fünf Millionen Euro dotiertes Jahreseinkommen würde dann wohl zu dem eines Spitzen-Verdieners im Klub angehoben werden.
Unter Trainer Niko Kovac gehört der vielseitige Mittelfeldspieler in der laufenden Saison zum unumstrittenen Stammpersonal. Auf wettbewerbsübergreifend 34 Einsätze kommt Nmecha in der Spielzeit 2025/26 bereits, wobei er acht Torbeteiligungen (fünf Tore, drei Assists) beisteuerte.
BVB will auch mit Nico Schlotterbeck verlängern
Dabei hatte der 25-Jährige nach seinem Wechsel im Sommer 2023 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg anfangs noch mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Unter den Kovac-Vorgängern Edin Terzic und Nuri Sahin musste sich Nmecha oftmals mit der Rolle als Ersatzspieler begnügen und kam nur vereinzelt zu Spielzeit.
Seine starken Leistungen in der laufenden Saison änderten dies. Mittlerweile soll eine Reihe von Topklubs auf den Mittelfeldspieler aufmerksam geworden sein, unter anderem nennt Sky Manchester United, Manchester City, Tottenham Hotspur und den FC Chelsea als Interessenten.
Neben Nmecha würd der BVB auch gerne mit Nico Schlotterbeck verlängern. Dem Innenverteidiger liegt Medienberichten zufolge bereits ein Angebot der Dortmunder vor, bislang zögert er aber noch mit einer Unterschrift.
Felix Nmecha: Leistungsdaten 25/26
- Spiele: 34
- Tore: 5
- Assists: 3
- Einsatzminuten: 2.534