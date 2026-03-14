Yildiz, Beständigkeit und eine weiße Weste: Juventus nutzt den Spielplan zu seinem Vorteil und schnuppert Champions-League-Luft. Di Gregorio auf der Bank? Perin als Stammtorwart ist gesetzt

Juve gewinnt und verbringt eine Nacht – zumindest eine Nacht – in der Champions-League-Zone.

Während sie eher auf Como gegen Roma als auf Lazio gegen Milan warten, genießen die Bianconeri in dieser Reihenfolge: 1) den überragenden Yildiz; 2) die Kontinuität im Spiel; 3) das ungeschlagene Tor. Wie Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sind dies drei sich ergänzende Qualitäten, die Zuversicht für die Zukunft der Bianconeri geben.

Nachdem der Sturm der negativen Ergebnisse vorüber ist, nutzt Juve den Spielplan, um wieder die Luft des vierten Platzes zu schnuppern, der für das nächste Jahr entscheidend ist.