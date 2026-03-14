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CM Grafica Sabatini Juventus Udinese Serie A 16 9Getty Images/Calciomercato
Sandro Sabatini

Übersetzt von

Yildiz, Beständigkeit und eine weiße Weste: Juventus nutzt den Spielplan zu seinem Vorteil und schnuppert Champions-League-Luft. Di Gregorio auf der Bank? Perin als Stammtorwart ist gesetzt

Eine Analyse nach dem Sieg der Bianconeri gegen Udinese.

Juve gewinnt und verbringt eine Nacht – zumindest eine Nacht – in der Champions-League-Zone.

Während sie eher auf Como gegen Roma als auf Lazio gegen Milan warten, genießen die Bianconeri in dieser Reihenfolge: 1) den überragenden Yildiz; 2) die Kontinuität im Spiel; 3) das ungeschlagene Tor. Wie Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sind dies drei sich ergänzende Qualitäten, die Zuversicht für die Zukunft der Bianconeri geben.

Nachdem der Sturm der negativen Ergebnisse vorüber ist, nutzt Juve den Spielplan, um wieder die Luft des vierten Platzes zu schnuppern, der für das nächste Jahr entscheidend ist.

  • VON GREGORIO UND PERIN...

    Es gäbe noch einen vierten Punkt hervorzuheben, nämlich Di Gregorio auf der Bank zugunsten von Perin als Stammtorwart, der mittlerweile eine feste Größe ist. Genauso wie seine Sicherheit: eine Selbstverständlichkeit. In der Dreierkette stand Kalulu oft Atta gegenüber, was ihm nicht ohne Schwierigkeiten gelang. Bremer, der sich etwas schonte, überließ die Deckung von Davis häufig Kelly. Der Engländer hat sich übrigens hervorragend geschlagen und hatte nur mit den stürmischen Vorstößen von Zaniolo zu kämpfen.

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  • MCKENNIE IM WESENTLICHEN

    Im Mittelfeld zeigte McKennie wie gewohnt eine solide Leistung; in der ersten Halbzeit glich er die Ungenauigkeit von Thuram aus, in der zweiten Halbzeit die Unentschlossenheit von Koopmeiners. Auf der linken Seite zeigte Cambiaso wieder mehr Schwung und wirkte deutlich weniger abwesend als in den letzten Spielen. In Spallettis Puzzle stach Locatelli hervor, ein solider und beruhigender Anführer von Strafraum zu Strafraum.

  • Davon hat Boga profitiert

    Das Sturm-Trio profitierte von der Aufstellung von Boga anstelle des mittlerweile ausgemusterten David. Der Neuzugang vom Januar erzielte nicht nur das 1:0, sondern startete eher verhalten, um dann immer stärker zu werden: Das spiegelt den Verlauf seines Abenteuers bei Juventus wider. Gut spielte auch Conceicao, dem der zweite Treffer aufgrund eines fragwürdigen Abseits von Koopmeiners verwehrt blieb. Abgesehen von dieser Episode, die ihn in Rage versetzte, zeigte der kleine Portugiese auch großartige Spielzüge. Und man vermisste ihn, als er durch Miretti ersetzt wurde, der bei der verpassten Chance auf das mögliche 2:0 schwach blieb.

  • WELCH EIN BEWEIS VON YILDIZ

    Letztendlich verdient die Juventus unter Spalletti eine gute Note. Nicht ganz die 10, auch wenn sie wie eine Mannschaft für eine 10+1 wirkte. Und diese Eins – eine wahrhaft einzigartige – ging an Yildiz, der eine vorbildliche Leistung zeigte, indem er sein Talent in den Dienst seiner Mitspieler stellte. Er spielte auf der linken Seite, als Außenstürmer und nicht als „falsche 9“ im Zentrum. Von seiner diagonalen Position aus war er mit seiner Fantasie und Kontinuität vernichtend. Eine Vorlage nach der anderen. Ein Dribbling nach dem anderen. Läufe und Nachläufe. Qualität und sogar Quantität. Absolut eine seiner besten Leistungen im Trikot der Bianconeri.

  • „Die kurze Schnauze“ ist ein gutes Zeichen

    Angetrieben vom jungen türkischen Ausnahmetalent läuft es für Juve. Die Mannschaft klettert in der Tabelle nach oben und kann sich über eine beachtliche Statistik freuen: Nachdem sie in den letzten sieben Spielen (einschließlich der Partien gegen Galatasaray) 20 Gegentore kassiert hatte, hat sie nun das „To-Null-Spiel“ vom letzten Spieltag gegen Pisa wiederholt. Ein gutes Zeichen. Und wenn das 1:0 gegen Udinese an die alte, aber immer noch gültige „kurze Nase“ erinnert, ist das vielleicht sogar ein noch besseres Zeichen. Auch für Spalletti.

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