XXL-Prämien bei der XXL-WM: So viel kassieren Lamine Yamal und Co. für einen Endspielsieg gegen Lionel Messis Argentinien

Wie die spanische Sportzeitung As berichtete, haben die Spieler mit dem nationalen Verband RFEF ausgehandelt, dass bei einem Triumph 45 Prozent der FIFA-Prämie an den Kader gezahlt wird. Das wären umgerechnet rund 19,7 Millionen Euro und etwa 756.000 Euro pro Spieler.
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Argentinier haben offenbar deutlich schlechter verhandelt
Mit dem Einzug ins Finale hat sich Spanien bereits eine Mindestausschüttung von 28,8 Millionen Euro für den RFEF gesichert. Würde Argentinien gewinnen, bekämen die Spieler "nur" 40 Prozent (etwa 480.000 Euro pro Person) des Preisgeldes.
So oder so erhalten die Verbände die höchste WM-Prämien jemals, für das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada hatte die FIFA allein die Summe für den Titelgewinn im Vergleich zu 2022 um acht Millionen Dollar erhöht. Für den Antritt kassierte jede der 48 Mannschaften zehn Millionen Dollar (8,7 Millionen Euro).
Argentinien kann mit Deutschland und Italien gleichziehen
Rein sportlich gesehen hat Spanien im Endspiel am Sonntag (21.00 Uhr MESZ/ZDF und MagentaTV) die Chance auf den zweiten WM-Titel nach dem Triumph vor 16 Jahren in Südafrika. Argentinien könnte als dritte Mannschaft überhaupt nach Italien und Brasilien den Titel erfolgreich verteidigen.
Für die Südamerikaner wäre es nach 1978, 1986 und 2022 der insgesamt vierte Erfolg bei einer WM, womit man mit Italien und Deutschland gleichziehen würde. Brasilien ist Rekordweltmeister mit fünf Titeln.
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