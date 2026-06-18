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XhakaGetty Images
Oliver Maywurm

Wutausbruch, heftige Kritik und ein Wunderjoker! Grait Xhaka und Johan Manzambi entschärfen das Schweizer Pulverfass bei der WM

Weltmeisterschaft
FEATURES
Schweiz - Bosnien und Herzegowina
Schweiz
Bosnien und Herzegowina
G. Xhaka
J. Manzambi
R. Vargas

Granit Xhaka kann nicht nur kritisieren, er lässt auch Taten sprechen. Die Schlussphase überstrahlt dann ein alles überragender Johan Manzambi. Drei Dinge, die auffielen.

Nach einer spektakulären Schlussphase hat die Schweiz ihr zweites Gruppenspiel bei der WM 2026 gegen Bosnien-Herzegowina mit 4:1 (0:0) gewonnen.

Die Schweizer taten sich lange schwer, die Joker Ruben Vargas und allen voran der entfesselt aufspielende Johan Manzambi sorgten letztlich doch noch für wichtige drei Punkte, mit denen der Gruppenfavorit nun eindeutig Kurs in Richtung K.o.-Phase nimmt.

Hier geht's zum Spielbericht.

  • Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images

    Granit Xhaka sorgte für Aufsehen mit beißender Kritik - und liefert gegen Bosnien ab

    Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Gruppen-Außenseiter Katar hatte der Schweizer Chef auch den Chefkritiker gegeben. Öffentlich ließ er kein gutes Haar am Auftritt seiner Mannschaft, nahm sich selbst dabei freilich nicht aus. Dennoch sollen Xhakas Worte, so berichtete es die Schweizer Zeitung Blick, bei den Teamkollegen des Mittelfeldirigenten überhaupt nicht gut angekommen sein. "Zu viel Negativität, die die Stimmung im Team beeinträchtigt", hieß es in dem Bericht über Xhakas Führungsstil.

    Dementsprechend waren im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina, aufgrund der nicht eingeplanten Punktverluste gegen Katar umso wichtiger, alle Augen auf Xhaka gerichtet. Und der lieferte ab. "Man sieht, dass er seinen Worten auch selbst Taten folgen lassen will. Er geht voran", lobte MagentaTV-Experte Thomas Müller in der Halbzeit.

    Xhaka war der Dreh- und Angelpunkt im Schweizer Spiel, wurde stets gesucht, spielte ein ums andere Mal herausragende Pässe ins Angriffsdrittel mit genau dem richtigen Timing, genau der richtigen Schärfe. Zumindest auf dem Rasen war überhaupt nichts von angeblichen Rissen zwischen dem Kapitän und dem Rest der Mannschaft zu sehen.

    In Hälfte zwei wirkte Xhaka zwar streckenweise nicht mehr so allgegenwärtig wie vor dem Seitenwechsel, hatte mit einem hervorragenden Steckpass in der Entstehung des dritten Schweizer Treffers und mit seinem Elfmeter zum Endstand aber auch noch seine Highlights. Und vielleicht noch wichtiger: Ein Teil von Xhakas Kritik nach dem Katar-Spiel kehrte sich ins für die Schweiz so erfreuliche Gegenteil um.

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  • Johan Manzambigetty

    Manzambi und Vargas werden zu umgekehrten Sinnbildern von Xhakas Kritik

    Denn Xhaka hatte sich bei seinen vielbeachteten Aussagen nach dem Katar-Spiel indirekt die eingewechselten Spieler vorgeknöpft. "Es hat auch mit Disziplin zu tun. Wenn ein Trainer einen Spieler reinbringt und der versucht, alles alleine zu machen, dann wird es schwierig", bemängelte der 33-Jährige fehlende Positionstreue und bezog sich dabei eben auf diejenigen, die im Verlauf der zweiten Halbzeit reinkamen. "Wir haben nicht mehr auf den Positionen gespielt wie in der ersten Halbzeit. Jeder ist ein bisschen irgendwohin gelaufen", so Xhaka.

    Unter anderem Johan Manzambi vom SC Freiburg war gegen Katar eingewechselt worden. Den Shootingstar der vergangenen Bundesliga-Saison brachte der Schweizer Trainer Murat Yakin auch gegen die Bosnier, nur diesmal etwas später (72. statt 66. Minute). Und Manzambi sollte das Spiel entscheiden.

    In der ersten Aktion nach seiner Einwechslung leitete der umworbene Mittelfeldmann den gewinnbringenden Angriff selbst ein, die Flanke des gemeinsam mit ihm eingewechselten Ruben Vargas kam im Strafraum über Umwege zurück zu Manzambi. Und der Freiburger knallte den Ball volley ins Netz, Bosniens Torhüter Nikola Vasilj war zwar noch dran, gegen die Wucht des Abschlusses allerdings machtlos.

    Danach war Manzambi der absolut bestimmende Akteur der Schlussviertelstunde. Sein schönes Zuspiel mündete im Zweikampf zwischen Breel Embolo und Tarek Muharemovic, an dessen Ende der bosnische Innenverteidiger wegen Notbremse mit Rot vom Platz flog (80.). Ohnehin lief jeder Schweizer Angriff über Manzambi, der auch an der Entstehung des zweiten Tores beteiligt war. Torschütze: Co-Joker Vargas, der in der 90. Minute dann den Assist für den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 lieferte. Torschütze: Klar, Manzambi. Ein besseres Bewerbungsschreiben für einen Startelfpatz gibt es nicht.

  • Bosniens Taktik-Kniff hat durchschlagenden Erfolg - doch dann kam Manzambi

    Bosnien-Herzegowinas Leidenschaft imponierte von der ersten Minute an. Die rechte Stabilität hatten die Mannen vom Balkan in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit allerdings nicht. Und so nutzte Trainer Sergej Barbarez die Trinkpause für eine wichtige Anpassung der Grundordnung.

    Im 4-4-2 gestartet, spielten die Bosnier fortan im 5-3-2. Sead Kolasinac schob von der linken Abwehrseite nach innen und bildete nun mit Nikola Katic und Tarik Muharemovic, die Breel Embolo lange gut im Griff hatten, eine Dreierkette. Amar Memic rückte aus dem Mittelfeld nach hinten und übernahm den Part von Kolasinac als linker Schienenspieler, sein Pendant auf rechts gab Amar Dedic.

    Hatte die Schweiz in den ersten gut 20 Minuten zeitweise Powerplay-Phasen entwickeln können, gelang es Bosnien-Herzegowina nun deutlich besser, dem Favoriten das Leben schwer zu machen. Die Barbarez-Elf fühlte sich in der neuen Anordnung merklich wohler, konnte ihre Krampfkraft so noch besser auf den Platz bringen.

    Ausgerechnet nach der zweiten Trinkpause Mitte der zweiten Halbzeit begann die Partie dann jedoch, aus Sicht von Bosnien-Herzegowina in die falsche Richtung zu laufen. Allen voran die Unberechenbarkeit des eingewechselten Manzambi machte den Bosniern auch im 5-3-2 sehr zu schaffen. Und nach dem Platzverweis für Muharemovic in der 80. Minute herrschte dann völliges Chaos.

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