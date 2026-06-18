Wutausbruch, heftige Kritik und ein Wunderjoker! Grait Xhaka und Johan Manzambi entschärfen das Schweizer Pulverfass bei der WM

Nach dem enttäuschenden 1:1 zum WM-Auftakt gegen Gruppen-Außenseiter Katar hatte der Schweizer Chef auch den Chefkritiker gegeben. Öffentlich ließ er kein gutes Haar am Auftritt seiner Mannschaft, nahm sich selbst dabei freilich nicht aus. Dennoch sollen Xhakas Worte, so berichtete es die Schweizer Zeitung Blick, bei den Teamkollegen des Mittelfeldirigenten überhaupt nicht gut angekommen sein. "Zu viel Negativität, die die Stimmung im Team beeinträchtigt", hieß es in dem Bericht über Xhakas Führungsstil.

Dementsprechend waren im zweiten Gruppenspiel gegen Bosnien-Herzegowina, aufgrund der nicht eingeplanten Punktverluste gegen Katar umso wichtiger, alle Augen auf Xhaka gerichtet. Und der lieferte ab. "Man sieht, dass er seinen Worten auch selbst Taten folgen lassen will. Er geht voran", lobte MagentaTV-Experte Thomas Müller in der Halbzeit.

Xhaka war der Dreh- und Angelpunkt im Schweizer Spiel, wurde stets gesucht, spielte ein ums andere Mal herausragende Pässe ins Angriffsdrittel mit genau dem richtigen Timing, genau der richtigen Schärfe. Zumindest auf dem Rasen war überhaupt nichts von angeblichen Rissen zwischen dem Kapitän und dem Rest der Mannschaft zu sehen.

In Hälfte zwei wirkte Xhaka zwar streckenweise nicht mehr so allgegenwärtig wie vor dem Seitenwechsel, hatte mit einem hervorragenden Steckpass in der Entstehung des dritten Schweizer Treffers und mit seinem Elfmeter zum Endstand aber auch noch seine Highlights. Und vielleicht noch wichtiger: Ein Teil von Xhakas Kritik nach dem Katar-Spiel kehrte sich ins für die Schweiz so erfreuliche Gegenteil um.