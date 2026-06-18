Wutausbruch, heftige Kritik und ein Wunderjoker! Grait Xhaka und Johan Manzambi entschärfen das Schweizer Pulverfass bei der WM

Denn Xhaka hatte sich bei seinen vielbeachteten Aussagen nach dem Katar-Spiel indirekt die eingewechselten Spieler vorgeknöpft. "Es hat auch mit Disziplin zu tun. Wenn ein Trainer einen Spieler reinbringt und der versucht, alles alleine zu machen, dann wird es schwierig", bemängelte der 33-Jährige fehlende Positionstreue und bezog sich dabei eben auf diejenigen, die im Verlauf der zweiten Halbzeit reinkamen. "Wir haben nicht mehr auf den Positionen gespielt wie in der ersten Halbzeit. Jeder ist ein bisschen irgendwohin gelaufen", so Xhaka.
Unter anderem Johan Manzambi vom SC Freiburg war gegen Katar eingewechselt worden. Den Shootingstar der vergangenen Bundesliga-Saison brachte der Schweizer Trainer Murat Yakin auch gegen die Bosnier, nur diesmal etwas später (72. statt 66. Minute). Und Manzambi sollte das Spiel entscheiden.
In der ersten Aktion nach seiner Einwechslung leitete der umworbene Mittelfeldmann den gewinnbringenden Angriff selbst ein, die Flanke des gemeinsam mit ihm eingewechselten Ruben Vargas kam im Strafraum über Umwege zurück zu Manzambi. Und der Freiburger knallte den Ball volley ins Netz, Bosniens Torhüter Nikola Vasilj war zwar noch dran, gegen die Wucht des Abschlusses allerdings machtlos.
Danach war Manzambi der absolut bestimmende Akteur der Schlussviertelstunde. Sein schönes Zuspiel mündete im Zweikampf zwischen Breel Embolo und Tarek Muharemovic, an dessen Ende der bosnische Innenverteidiger wegen Notbremse mit Rot vom Platz flog (80.). Ohnehin lief jeder Schweizer Angriff über Manzambi, der auch an der Entstehung des zweiten Tores beteiligt war. Torschütze: Co-Joker Vargas, der in der 90. Minute dann den Assist für den Treffer zum zwischenzeitlichen 3:0 lieferte. Torschütze: Klar, Manzambi. Ein besseres Bewerbungsschreiben für einen Startelfpatz gibt es nicht.