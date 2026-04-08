"Wurden unseren Maßstäben nicht gerecht": WM-Trikots von Nike sorgen wegen "Schulterproblemen" für kuriosen Bösewicht-Vergleich

Laut Guardian soll sich Nike derzeit in Gesprächen mit Partnerverbänden und Zulieferern befinden. Die Behebung des Problems dürfte mit einem hohen Aufwand verbunden sein, zudem bleibt kaum noch Zeit bis zu dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli). Auch aufgrund der hohen Temperaturen wird bei der WM erstmals in den sogenannten "Aero-FIT"-Trikots von Nike gespielt, diese sollen eine spezielle Kühl-Technologie enthalten.

"Wir legen stets höchste Maßstäbe an uns und unsere Produkte an, und dieses Mal wurden wir diesen nicht gerecht", schrieb Nike in der Stellungnahme: Man arbeite unter "Hochdruck daran, dies für Spieler und Fans wiedergutzumachen, denn jedes Trikot sollte die Sorgfalt, Präzision und den Stolz widerspiegeln, die der Fußball verdient".

Auch der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird ab 2027 von Nike ausgerüstet. Bei der WM im Sommer spielt das deutsche Team allerdings noch in den Trikots des langjährigen Partners adidas.