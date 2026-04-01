Schiedsrichter Slavko Vincic ist von den polnischen Medien nach dem WM-Playoff-Finale zwischen Schweden und Polen (3:2) hart kritisiert worden. Vor allem zwei Szenen sorgten dafür, dass sogar von "Betrug" gesprochen wurde.
"Wurden betrogen": Wut in Polen nach bitterem Aus gegen Schweden in den WM-Playoffs
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"Spiel in einen billigen Zirkus verwandelt"
"Die Leistung der Schiedsrichter aus Slowenien hat das Spiel in einen billigen Zirkus verwandelt. Der Spielverlauf, das Ergebnis und die Entscheidung über das Weiterkommen wurden verfälscht", schrieb der polnische Schiedsrichter-Experte Rafal Rostkowski bei X. "Wir wurden betrogen", ergänzte das Portal Sport.pl.
Die Kritik richtete sich dabei nicht nur an Referee Vincic, sondern auch an das deutsche VAR-Team mit Christian Dingert und Robert Schröder.
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Foul vor dem 2:1? "Einfach nur etwas vorgetäuscht"
Die erste strittige Szene ereignete sich kurz vor der Pause, als Gustaf Lagerbielke per Kopf zum 2:1 für Schweden traf. Am Tor selbst gab es nichts auszusetzen - wohl aber am Freistoß, der zum Treffer führte. "Der Schwede hat einfach nur etwas vorgetäuscht, um ein Foul zu provozieren. Der Schiedsrichter hat viele viel offensichtlichere Situationen laufen lassen - und hier hat er wegen einer Kleinigkeit gepfiffen", meinte Polens Ex-Schiedsrichter Michal Listkiewicz bei Sport.pl.
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Viktor Gyökeres schießt Schweden kurz vor Schluss zur WM
Kurz nach dem Seitenwechsel forderten die Polen Elfmeter, als Schwedens Victor Lindelöf im Sechzehner gegen Jakub Kaminski den Fuß drüberhielt. "Wir hätten einen Elfmeter verdient gehabt. Es gab einen Tritt gegen das Bein, es gab Kontakt. Weder der Hauptschiedsrichter noch der VAR hatten Recht", regte sich Listkiewicz auf.
Kurz darauf glich Polen aus, doch in der 88. Minute sorgte Schwedens Viktor Gyökeres mit dem 3:2 für die Entscheidung.
Schweden bei der WM in der Gruppe F
- 15.06., 4 Uhr: Schweden - Tunesien
- 20.06., 19 Uhr: Niederlande - Schweden
- 26.06., 1 Uhr: Japan - Schweden