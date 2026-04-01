"Wurden betrogen": Wut in Polen nach bitterem Aus gegen Schweden in den WM-Playoffs

"Die Leistung der Schiedsrichter aus Slowenien hat das Spiel in einen billigen Zirkus verwandelt. Der Spielverlauf, das Ergebnis und die Entscheidung über das Weiterkommen wurden verfälscht", schrieb der polnische Schiedsrichter-Experte Rafal Rostkowski bei X. "Wir wurden betrogen", ergänzte das Portal Sport.pl.

Die Kritik richtete sich dabei nicht nur an Referee Vincic, sondern auch an das deutsche VAR-Team mit Christian Dingert und Robert Schröder.