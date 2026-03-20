Wie aus einem Bericht von Sky hervorgeht, denkt mittlerweile auch Innenverteidiger Edmond Tapsoba über einen Abschied aus Leverkusen nach.
Wunschziel Premier League: Verliert Bayer 04 Leverkusen seinen nächsten Meister-Helden?
Demnach wolle der 27-Jährige die Werkself nach dem Ende der laufenden Saison unbedingt verlassen. Bei B04 soll man einem solchen Schritt offen gegenüberstehen, vorausgesetzt ein interessierter Verein zahlt eine entsprechende Ablösesumme.
Als Wunschziel Tapsobas wird die Premier League genannt. Bereits im letzten Sommer gab es Gerüchte um einen Abgang, damals scheiterte ein Transfer jedoch an der von Bayer geforderten Ablösesumme in Höhe von 50 Millionen Euro.
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Tapsoba war einer der Leistungsträger in der Double-Saison
Mittlerweile soll Leverkusen für den Innenverteidiger, dessen Vertrag bei der Werkself noch bis zum 30. Juni 2028 läuft, noch rund 40 Millionen Euro aufrufen. Dies sei als Schmerzgrenze zu verstehen, darunter wolle man den 27-Jährigen nicht ziehen lassen.
Tapsoba wechselte im Januar 2020 von Vitoria Guimaraes nach Leverkusen und etablierte sich dort innerhalb kürzester Zeit zur unverzichtbaren Stammkraft. In der Saison 2023/24, als B04 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewann, gehörte er zu den Leistungsträgern.
In dieser Saison stehen für Tapsoba bisher wettbewerbsübergreifend 36 Einsätze zu Buche. Dabei konnte er vier Tore selbst erzielen, zwei weitere Treffer bereitete er vor.
Edmond Tapsoba: Leistungsdaten 25/26
Spiele
Tore
Assists
36
4
2