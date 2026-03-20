Wunschziel Premier League: Verliert Bayer 04 Leverkusen seinen nächsten Meister-Helden?

Mittlerweile soll Leverkusen für den Innenverteidiger, dessen Vertrag bei der Werkself noch bis zum 30. Juni 2028 läuft, noch rund 40 Millionen Euro aufrufen. Dies sei als Schmerzgrenze zu verstehen, darunter wolle man den 27-Jährigen nicht ziehen lassen.

Tapsoba wechselte im Januar 2020 von Vitoria Guimaraes nach Leverkusen und etablierte sich dort innerhalb kürzester Zeit zur unverzichtbaren Stammkraft. In der Saison 2023/24, als B04 das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal gewann, gehörte er zu den Leistungsträgern.

In dieser Saison stehen für Tapsoba bisher wettbewerbsübergreifend 36 Einsätze zu Buche. Dabei konnte er vier Tore selbst erzielen, zwei weitere Treffer bereitete er vor.