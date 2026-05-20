"Wunschlösung" der Bosse: Kehrt Oliver Glasner in die Bundesliga zurück?

Das Problem für die Leverkusener: Glasner hat sich laut des Berichts auf eine Anfrage des Werksklubs nicht zurückgemeldet. Mit seinem aktuellen Klub Crystal Palace bereitet sich der Österreicher aktuell auf den letzten Spieltag in der Premier League gegen Meister FC Arsenal und das Finale der Conference League in der kommenden Woche gegen Rayo Vallecano vor.

Die Ungewissheit um Glasner bedeutet auch, dass der in der Kritik stehende Hjulmand zunächst weiter im Amt bleibt. Der Däne ist noch bis 2027 an Bayer gebunden. Nach der enttäuschenden Saison und dem Verpassen der Champions League gilt es jedoch als ausgemacht, dass der Nachfolger Erik ten Hags nach knapp einer Saison ebenfalls gehen muss.

Passend dazu vermied Sportdirektor Rolfes nach dem 1:1 am letzten Bundesligaspieltag gegen den Hamburger SV ein Bekenntnis zu Hjulmand, sondern verwies nur auf dessen gültiges Arbeitspapier.