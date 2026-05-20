Sie schreibt gar, dass Glasner die "Wunschlösung" der Sportchefs Fernando Carro (61) und Simon Rolfes (44) sei.
"Wunschlösung" der Bosse: Kehrt Oliver Glasner in die Bundesliga zurück?
Das Problem für die Leverkusener: Glasner hat sich laut des Berichts auf eine Anfrage des Werksklubs nicht zurückgemeldet. Mit seinem aktuellen Klub Crystal Palace bereitet sich der Österreicher aktuell auf den letzten Spieltag in der Premier League gegen Meister FC Arsenal und das Finale der Conference League in der kommenden Woche gegen Rayo Vallecano vor.
Die Ungewissheit um Glasner bedeutet auch, dass der in der Kritik stehende Hjulmand zunächst weiter im Amt bleibt. Der Däne ist noch bis 2027 an Bayer gebunden. Nach der enttäuschenden Saison und dem Verpassen der Champions League gilt es jedoch als ausgemacht, dass der Nachfolger Erik ten Hags nach knapp einer Saison ebenfalls gehen muss.
Passend dazu vermied Sportdirektor Rolfes nach dem 1:1 am letzten Bundesligaspieltag gegen den Hamburger SV ein Bekenntnis zu Hjulmand, sondern verwies nur auf dessen gültiges Arbeitspapier.
- AFP
Oliver Glasner trainierte in der Bundesliga Wolfsburg und Frankfurt
Glasner ist ab dem Sommer verfügbar. Er kündigte bereits vor Monaten seinen Abschied von Palace am Ende dieser Spielzeit an. Dann läuft auch sein Vertrag in London aus. Seitdem war er bei zahlreichen namhaften Vereinen im Gespräch, allerdings scheinen die Optionen wegzubröckeln.
So ist beim FC Chelsea zum Beispiel ab dem Sommer Ex-Bayer-Coach Xabi Alonso (44) am Ruder, während der ehemals kriselnde englische Rekordmeister Manchester United unter Interimstrainer Michael Carrick (44) zu Stabilität fand und es als wahrscheinlich gilt, dass der Ex-Profi weitermachen darf.
In der Bundesliga kennt Glasner sich bestens aus. Er trainierte dort zuerst den VfL Wolfsburg (2019 bis 2021) und arbeitete anschließend zwei Jahre bei Eintracht Frankfurt. Mit den Hessen gewann er die Europa League. Anschließend ging es auf die Insel, wo Glasner mit Crystal Palace sensationell den FA Cup holte und anschließend auch den englischen Supercup gewann.
Er könnte der "Erfolgsgarant" sein, den Bayer-AG-Boss Werner Wenning (79) laut Sport Bild nach den letzten beiden Trainerentscheidungen gerne nun präsentiert hätte.