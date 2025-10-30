Karim Adeyemi Ehefrau Loredana hat die Spekulationen um einen Verbleib des Offensivstars bei Borussia Dortmund weiter angeheizt.
"Wüsste nicht, wo es schöner sein könnte": Frau von BVB-Star befeuert mit brisanter Instagram-Story Gerüchte um Vertragsverlängerung
WAS IST PASSIERT?
Als Borussia Dortmund das Elfmeterschießen im Pokal bei Eintracht Frankfurt gewann, rannte der zuvor ausgewechselte Karim Adeyemi auf Matchwinner Gregor Kobel zu und feierte anschließend ausgelassen vor dem Gästeblock.
WAS WURDE GESAGT?
Zuhause saß Adeyemis Frau Loredana, sie hielt diese Szenen auf Video fest. Mit ihrer anschließenden Instagram-Story heizte sie die Gerüchte um eine mögliche Vertragsverlängerung weiter an und schrieb dazu: "Ich wüsste nicht, wo es für Karim schöner sein könnte."
WAS IST DER HINTERGRUND?
Ein deutliches Zeichen in Richtung Dortmund? Der Verein zeigt jedenfalls Interesse daran, den Vertrag des 23-Jährigen, der aktuell noch bis Sommer 2027 gültig ist, zu verlängern.
"Wir wollen langfristig mit Karim arbeiten, daran setzen wir alles", erklärte BVB-Sportchef Lars Ricken zuletzt. Adeyemi selbst kann sich eine Zukunft in Dortmund gut vorstellen und soll offen für eine Vertragsausdehnung bis 2031 sein. Laut einem aktuellen Bericht der Sport Bild besteht der Flügelspieler jedoch gemeinsam mit seinem Berater Jorge Mendes auf eine Ausstiegsklausel.