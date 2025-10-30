"Wüsste nicht, wo es schöner sein könnte": Frau von BVB-Star befeuert mit brisanter Instagram-Story Gerüchte um Vertragsverlängerung

Ein deutliches Zeichen in Richtung Dortmund? Der Verein zeigt jedenfalls Interesse daran, den Vertrag des 23-Jährigen, der aktuell noch bis Sommer 2027 gültig ist, zu verlängern.

"Wir wollen langfristig mit Karim arbeiten, daran setzen wir alles", erklärte BVB-Sportchef Lars Ricken zuletzt. Adeyemi selbst kann sich eine Zukunft in Dortmund gut vorstellen und soll offen für eine Vertragsausdehnung bis 2031 sein. Laut einem aktuellen Bericht der Sport Bild besteht der Flügelspieler jedoch gemeinsam mit seinem Berater Jorge Mendes auf eine Ausstiegsklausel.