Würde sich Real Madrid über eine schlechte WM von Vinicius Junior freuen? Unklare Zukunft des Superstars sorgt für eine kuriose Situation

Der Beginn des letzten Vertragsjahres bei den Königlichen rückt immer näher und einem Bericht der spanischen Zeitung As zufolge wird vor dem Start der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am 11. Juni auch keine Bewegung mehr in die Causa kommen.

Demnach liegen die Verhandlungen über eine Ausweitung von Vinicius' 2027 auslaufendem Arbeitspapier bei den Königlichen bereits seit dem Ende der Klub-WM im Juli vergangenen Jahres auf Eis. Das anstehende Weltturnier der Nationalmannschaften hat nun direkte Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Sache und könnte eine kuriose Hoffnung der Real-Verantwortlichen geißeln.

Denn sollte Vinicius für Brasilien eine starke WM spielen, würde sich die Verhandlungsposition des Offensivspielers freilich verbessern. Andere Vereine würden möglicherweise noch hellhöriger werden und intensive Bemühungen starten, um den Ausnahmekönner bei nur noch einem Jahr Restvertragszeit für einen vergleichsweise günstigen Preis für sich zu gewinnen. Vinicius könnte seine Gehaltsforderungen für den neuen Vertrag in Madrid dementsprechend wieder nach oben schrauben.

Laut As soll der Flügelspieler in den Gesprächen mit Real über eine Vertragsverlängerung ursprünglich ein astronomisches Jahresgehalt in Höhe von rund 28 Millionen Euro gefordert haben. Diese Forderung habe er bereits vor dem Aussetzen der Gespräche deutlich gesenkt und dabei in den Fokus gerückt, zumindest das gleiche Gehalt zu beziehen wie Superstarkollege Kylian Mbappe (gut 14 Millionen Euro pro Jahr). Eigentlich stand einer Vertragsverlängerung - die Vinicius zudem schon weit vorher öffentlich angekündigt hatte - daraufhin nichts mehr im Weg.

Doch dann stoppten die Verhandlungen, möglicherweise unter anderem wegen Vinicius' Unzufriedenheit unter Ex-Trainer Xabi Alonso. Unter dem Spanier, der im Januar entlassen wurde, fühlte sich der brasilianische Nationalspieler dem Vernehmen nach nicht wichtig genug, was sich bei Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa wieder zum Besseren wendete. Doch auch der ist mittlerweile nicht mehr da, aller Voraussicht nach wird ab kommender Saison Jose Mourinho auf der Trainerbank sitzen.