Die weiterhin unklare Situation bezüglich der Zukunft von Vinicius Junior bei Real Madrid spitzt sich - mit der WM vor der Tür - mehr und mehr zu.
Würde sich Real Madrid über eine schlechte WM von Vinicius Junior freuen? Unklare Zukunft des Superstars sorgt für eine kuriose Situation
Neuer Vertrag? Seit vergangenem Sommer herrscht wohl Eiszeit zwischen Real und Vinicius
Der Beginn des letzten Vertragsjahres bei den Königlichen rückt immer näher und einem Bericht der spanischen Zeitung As zufolge wird vor dem Start der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada am 11. Juni auch keine Bewegung mehr in die Causa kommen.
Demnach liegen die Verhandlungen über eine Ausweitung von Vinicius' 2027 auslaufendem Arbeitspapier bei den Königlichen bereits seit dem Ende der Klub-WM im Juli vergangenen Jahres auf Eis. Das anstehende Weltturnier der Nationalmannschaften hat nun direkte Auswirkungen auf die weitere Entwicklung der Sache und könnte eine kuriose Hoffnung der Real-Verantwortlichen geißeln.
Denn sollte Vinicius für Brasilien eine starke WM spielen, würde sich die Verhandlungsposition des Offensivspielers freilich verbessern. Andere Vereine würden möglicherweise noch hellhöriger werden und intensive Bemühungen starten, um den Ausnahmekönner bei nur noch einem Jahr Restvertragszeit für einen vergleichsweise günstigen Preis für sich zu gewinnen. Vinicius könnte seine Gehaltsforderungen für den neuen Vertrag in Madrid dementsprechend wieder nach oben schrauben.
Laut As soll der Flügelspieler in den Gesprächen mit Real über eine Vertragsverlängerung ursprünglich ein astronomisches Jahresgehalt in Höhe von rund 28 Millionen Euro gefordert haben. Diese Forderung habe er bereits vor dem Aussetzen der Gespräche deutlich gesenkt und dabei in den Fokus gerückt, zumindest das gleiche Gehalt zu beziehen wie Superstarkollege Kylian Mbappe (gut 14 Millionen Euro pro Jahr). Eigentlich stand einer Vertragsverlängerung - die Vinicius zudem schon weit vorher öffentlich angekündigt hatte - daraufhin nichts mehr im Weg.
Doch dann stoppten die Verhandlungen, möglicherweise unter anderem wegen Vinicius' Unzufriedenheit unter Ex-Trainer Xabi Alonso. Unter dem Spanier, der im Januar entlassen wurde, fühlte sich der brasilianische Nationalspieler dem Vernehmen nach nicht wichtig genug, was sich bei Alonso-Nachfolger Alvaro Arbeloa wieder zum Besseren wendete. Doch auch der ist mittlerweile nicht mehr da, aller Voraussicht nach wird ab kommender Saison Jose Mourinho auf der Trainerbank sitzen.
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Wäre eine schlechte WM von Vinicius Junior besser für Real Madrid?
Ob sich Vinicius mit der Lösung Mourinho anfreunden kann, bleibt abzuwarten. Die generell aufgewühlte Situation im Verein trägt aktuell jedenfalls nicht dazu bei, dass zeitnah Klarheit über die Zukunft von Vini Jr. herrschen könnte, beispielsweise stehen kommenden Sonntag die Präsidentschaftswahlen an. Amtsinhaber Florentino Perez gab sich zuletzt bei TVE auf die Frage, ob Vinicius denn bald verlängere, achselzuckend: "Ich weiß es nicht. Wenn sie nach meiner Meinung fragen, wünsche ich mir, dass er bleibt. Er ist einer der Besten der Welt."
Sollte Vinicius, bei Ex-Real-Coach Carlo Ancelotti in der Selecao eine der Schlüsselfiguren, eine schlechte WM spielen, würde das Real dahingehend zugute kommen, dass man keine neuen, wieder erhöhten Gehaltsforderungen des Dribbelkünstlers fürchten müsste. Andererseits: Kommt es zum endgültigen Bruch und eine Trennung schon in diesem Sommer zeichnet sich ab, um einen seiner besten Spieler nicht nächstes Jahr ablösefrei gehen lassen zu müssen, fiele bei einer schwachen Weltmeisterschaft Vinicius' Marktwert in etwaigen Ablöseverhandlungen mit interessierten Vereinen. Und desto weniger Geld würde für die Verpflichtung eines potenziellen Nachfolgers zur Verfügung stehen.
So oder so spricht die Zeit also eher für Vinicius als für Real Madrid. Wenngleich beide Seiten grundsätzlich weiterhin an einer weiteren Zusammenarbeit interessiert sind. So denkt man im Vinicius-Lager laut As zumindest Stand jetzt noch nicht so weit, auf eine Verlängerung zu pfeifen und Real 2027 ablösefrei zu verlassen. Priorität habe, bei den Königlichen zu bleiben.
WM startet für Brasilien gegen Geheimfavorit Marokko
Vinicius, der 2018 als 18-Jähriger von Flamengo nach Madrid wechselte, hat eine ordentliche, aber keineswegs erfreuliche Saison hinter sich. Real gewann zum zweiten Mal in Folge keinen Titel, der Selecao-Star selbst fand sich unter Alonso hin und wieder auf der Bank wieder und wurde von den eigenen Fans zeitweise heftig ausgepfiffen. Zahlenmäßig standen 2025/26 in wettbewerbsübergreifend 53 Einsätzen 22 Tore und 14 Assists zu Buche.
Bei der WM zählt Vinicius mit Brasilien zwar zum erweiterten Favoritenkreis, der fünfmalige Weltmeister ist aber keiner der absoluten Topfavoriten auf den Titel. Zu schwach war etwa die Qualifikation, die punktetechnisch sogar historisch schlecht verlief. Zudem sind allen voran die am höchsten gehandelten Nationen wie Frankreich, Spanien oder Argentinien in der Breite besser besetzt als die Brasilianer.
Vinicius hat bisher 48 Länderspiele absolviert, mit neun Treffern ist seine Torquote im Nationalteam gemessen an seinem Wert für die Mannschaft relativ dünn. Beim 6:2-Testspielsieg gegen WM-Teilnehmer Panama am vergangenen Wochenende gelang es Vini Jr. und Co. aber, kurz vor Turnierstart etwas WM-Euphorie zu entfachen. Der Madrilene steuerte ein sehr frühes Tor und einen Assist bei, am Samstag steht das letzte Testspiel gegen Ägypten an.
Die WM startet für die Brasilianer am 12. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen Geheimfavorit Marokko, weitere Vorrundengegner sind Schottland und Haiti.
- (C)Getty Images
Spielt Vinicius eine gute WM? Seine bisherige Länderspielkarriere in Zahlen
Länderspieldebüt
11. September 2019 (0:1 gegen Peru, Testspiel)
Länderspiele
48
Tore
9
Assists
9
Große Turniere
Copa America 2021 (4 Einsätze, 0 Tore, Finalist) / WM 2022 (4 Einsätze, 1 Tor, Viertelfinale), Copa America 2024 (3 Einsätze, 2 Tore, Viertelfinale)
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.