"Würde mir wünschen, dass er zurückkommt": Liga-Boss wirbt um Star des FC Bayern München

"Ich würde mir wünschen, dass er zurückkommt. Er ist ein wundervoller Mensch. Ich liebe es, ihm beim FC Bayern zuzuschauen", sagte Courtemanche der Abendzeitung. Davies spielte beim FCB eine schwächere Saison, die von zahlreichen Verletzungen geprägt war. Deshalb soll seine Position im Team trotz einer Vertragsverlängerung bis 2030, die im Februar 2025 erfolgt, nicht mehr sicher sein. Angeblich beschäftigen sich die Bayern mit Eintracht Frankfurts Nathaniel Brown, der Davies ersetzen könnte.