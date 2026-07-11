Ex-Selecao-Stürmer Romario schimpfte im Gespräch mit talkSport über die schwachen Auftritte des fünffachen Weltmeisters beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko und sah dabei vor allem den italienischen Chefcoach in der Verantwortung.
"Würde ihn vor Gericht zerren": Scharfe Kritik an Carlo Ancelotti nach bitterem Aus von Brasilien bei der WM
"Er kann nicht Brasiliens Nationaltrainer bleiben. Wenn ich für den Verband verantwortlich gewesen wäre, wäre ich in die Umkleidekabine gegangen, hätte ihm gesagt, er solle zur Hölle fahren, und hätte seinen Vertrag auf der Stelle zerrissen", polterte der 60-Jährige.
Das Spiel gegen Norwegen, das Brasilien mit 1:2 verlor und damit vorzeitig im Achtelfinale der WM scheiterte, sei "eine Schande" gewesen. "Ich würde ihn sogar vor Gericht bringen. Dann werden wir sehen, was passiert, aber er kann nicht bleiben", so Romario.
Seit 2002 wartet Brasilien auf den nächsten Titelgewinn. Nachdem die Südamerikaner seit 1994 immer mindestens bis ins Viertelfinale vorgedrungen waren, war dieses Mal bereits in der Runde der letzten 16 Mannschaften Schluss.
Ancelotti hatte die Selecao im Frühjahr 2025 übernommen und ohne größere Schwierigkeiten durch die WM-Qualifikation geführt. Sein Vertrag läuft noch bis nach der WM 2030, einen freiwilligen Rückzug hatte er unmittelbar nach dem Ausscheiden noch abgelehnt.
- AFP
Carlo Ancelotti? "Er ist unser Trainer und wird es im nächsten WM-Zyklus auch sein"
Auch von Verbandsseite bekam der 67-Jährige Rückendeckung. "Er ist unser Trainer und wird es im nächsten WM-Zyklus auch sein", sagte CBF-Generaldirektor und Nationalmannschafts-Manager Rodrigo Caetano. Er nannte das Fehlen einer "angemessenen, langfristig stabilen Leitung" als einen der Hauptgründe für das Ausscheiden. "Diesen Fehler dürfen wir nicht noch einmal machen", sagte er.
Caetano, der eng mit Ancelotti zusammenarbeitet, gab sich überzeugt, dass das vorzeitige Scheitern des Rekordweltmeisters kein Grund für eine Trennung sei. "Nun liegt es an uns, mit etwas mehr Ruhe unsere Arbeit mit dem Trainer fortzuführen und dabei die nötigen Anpassungen vorzunehmen, um voranzukommen und uns auf die nächste Weltmeisterschaft vorzubereiten", sagte er.
Definitiv verzichten müssen wird die Selecao künftig auf Neymar - der einstige Superstar des FC Barcelona hatte nach dem Scheitern seinen Rücktritt im Nationaldress verkündet.
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Häufig gestellte Fragen
Carlo Ancelotti ist am 10. Juni 1959 in einer kleinen Gemeinde in der Emilia-Romagna namens Reggiolo zur Welt gekommen.
Ja – und das auf höchstem Niveau. Genauer gesagt als zentraler Mittelfeldspieler, der schon vor Jahrzehnten das Spiel aus dem Zentrum heraus verstanden hat.
Seine Karriere hat im Jugendbereich von der Reggiolo und Parma begonnen. Bei den "Ducali" hat er damals in der Serie C auch drei Jahre lang in der ersten Mannschaft gespielt, ehe es ihn jeweils fünf Saisons zum AS Roma und zum AC Milan verschlagen hat.
Carlo Ancelotti hat in jeder der fünf Top-Ligen die Meisterschaft geholt – das ist ihm konkret in Italien (Milan), England (Chelsea), Frankreich (PSG), Deutschland (Bayern) und Spanien (Real Madrid) gelungen. Weitere nationale Trophäen und eine ganze Reihe internationaler Erfolge sind in der Sammlung hinzugekommen.
Fünfmal als Trainer – das ist ein Rekord – sowie zuvor zweimal als Aktiver. Macht insgesamt sieben Siege in der Königsklasse. Kein anderer Coach kommt auch nur in die Nähe dieser Zahl.
Nur um einige Namen zu nennen: Ronaldo Luis Nazario de Lima, Cristiano Ronaldo, Kaka, Toni Kroos, Luka Modric, Vinícius Jr. und Didier Drogba.
Carlo Ancelottis Nettovermögen wird auf rund 50 Millionen US-Dollar geschätzt. Sein aktuelles Jahresgehalt liegt bei etwa 10,5 Millionen US-Dollar – zudem würde er bei einem Titel bei der WM 2026 einen Bonus von fünf Millionen Euro erhalten.
Er hat zwei Kinder aus erster Ehe: Katia und Davide. Letzterer hat in den Jahren 2012 bis 2025 durchgehend im Trainerstab seines Vaters gearbeitet. Anschließend hat er erstmals als Chefcoach bei Botafogo unterschrieben.
Ancelotti ist mit der Kanadierin Mariann Barrena McClay verheiratet. Die beiden führen seit Jahren eine stabile und so gut es geht medienferne Partnerschaft.
Ja, und das mehrfach – unter anderem 2003, 2007, 2014 und 2022, jeweils durch die IFFHS.
Ja, gleich zwei, die unterschiedlicher kaum sein könnten – nämlich "Carletto" und "Dottore". Letzterer hängt mit einem Ehrendoktorat seitens der Universität Parma zusammen.