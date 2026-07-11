"Er kann nicht Brasiliens Nationaltrainer bleiben. Wenn ich für den Verband verantwortlich gewesen wäre, wäre ich in die Umkleidekabine gegangen, hätte ihm gesagt, er solle zur Hölle fahren, und hätte seinen Vertrag auf der Stelle zerrissen", polterte der 60-Jährige.

Das Spiel gegen Norwegen, das Brasilien mit 1:2 verlor und damit vorzeitig im Achtelfinale der WM scheiterte, sei "eine Schande" gewesen. "Ich würde ihn sogar vor Gericht bringen. Dann werden wir sehen, was passiert, aber er kann nicht bleiben", so Romario.

Seit 2002 wartet Brasilien auf den nächsten Titelgewinn. Nachdem die Südamerikaner seit 1994 immer mindestens bis ins Viertelfinale vorgedrungen waren, war dieses Mal bereits in der Runde der letzten 16 Mannschaften Schluss.

Ancelotti hatte die Selecao im Frühjahr 2025 übernommen und ohne größere Schwierigkeiten durch die WM-Qualifikation geführt. Sein Vertrag läuft noch bis nach der WM 2030, einen freiwilligen Rückzug hatte er unmittelbar nach dem Ausscheiden noch abgelehnt.