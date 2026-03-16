"Ich würde Leroy Sane nicht mitnehmen, weil er nicht die Leistung bringt, die es braucht, um Weltmeister zu werden", erklärte Littbarski bei der Premiere des Dokumentarfilms 'Ein Sommer in Italien - WM 1990' gegenüber Sport1.
"Würde ihn nicht mitnehmen": Weltmeister hat klare Meinung zu potenzieller WM-Nominierung von Leroy Sane
Stattdessen würde der 65-Jährige lieber jüngeren und hungrigeren Spielern wie Bayern Münchens Lennart Karl oder Kölns Said El Mala eine Chance geben: "Bestimmt nicht als Stammspieler, aber für die letzten 20 Minuten. El Mala dann auf der linken Seite und Karl kann ohnehin mehrere Positionen spielen. Beide sind grandiose Jungs und das wäre für sie natürlich ein riesiges Erlebnis."
Sane war im vergangenen Sommer etwas überraschend ablösefrei vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Beim türkischen Spitzenklub spielt der 30-Jährige eine ordentliche, jedoch keinesfalls überragende Saison. In wettbewerbsübergreifend 34 Pflichtspielen verzeichnet er sechs Tore und acht Vorlagen.
Zuletzt wurden deshalb immer häufiger öffentliche Zweifel laut, ob Sane überhaupt für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada berücksichtigt werden sollte. Julian Nagelsmann deutete an, den 72-fachen Nationalspieler (16 Tore) ungeachtet der Kritik mitnehmen zu wollen und stellte ihm gute Chancen auf eine Nominierung aus.
- Getty Images
Littbarski über Titelchancen: "Richtig viele Granaten dabei"
"Wir haben von seinem Profil nicht viele Spieler, die oft ins Zentrum gehen vom rechten Flügel. Wir haben ein super Verhältnis, und Leroy hat super Spiele gemacht. Er macht es auch bei Galatasaray gut", erklärte der Bundestrainer im viel zitierten Interview mit dem kicker.
Noch gibt es keine genauen Informationen, wann Nagelsmann seinen finalen WM-Kader bekanntgeben wird. Der wahrscheinlichste Zeitpunkt ist nach dem vorletzten Testspiel gegen Finnland am 31. Mai, ehe es am 2. Juni bereits in die USA geht. Dort wartet dann am 6. Juni der allerletzte Test vor Turnierbeginn.
Laut Littbarski zählt das DFB-Team bei der WM nicht zu den allergrößten Favoriten, unterschätzen dürfe man Deutschland jedoch nicht. "Egal ob Wirtz, Musiala oder Havertz - da sind richtig viele Granaten dabei. Wichtig wird, sich untereinander zu akzeptieren, zusammenzuhalten und den Hintern aufzureißen. Dann glaube ich, dass wir weit kommen können."
Häufig gestellte Fragen
Leroy Sane ist auf den Flügelpositionen in der Offensive beheimatet. Auf dem rechten Flügel fühlt er sich am wohlsten und wird dort auch aum häufigsten eingesetzt.
Leroy Sane wurde am 11. Januar 1996 in Essen geboren.
Leroy Sane trägt bei Galatasaray Istanbul die Trikotnummer zehn. Diese begleitete ihn bereits bei seiner Station in München.
Leroy Sane ist 1,83 Meter groß.
Leroy Sane wiegt etwa 80 Kilogramm. In Kombination mit seiner Größe hat er die optimalen Voraussetzungen für einen schnellen und dribbelstarken Flügelspieler.
Leroy Sanes Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. Vermutet wird eine Größe zwischen 43 und 45 EU.
Sein starker Fuß ist der linke Fuß. Leroy Sane entwickelte über die Jahre einen perfekten Abschluss mit links aus Kombination von Härte und Präzission.
Leroy Sane spielte in seiner Jugend für SG Wattenscheid 09, den FC Schalke 04 und Bayer Leverkusen.
Leroy Sane wohnt seit seinem Wechsel zu Galatasaray in Istanbul (Türkei). Sein genauer Wohnort ist nicht bekannt.
Was für ein Auto Leroy Sane in Istanbul fährt ist offiziell nicht bekannt. In seiner Zeit in München fuhr er zuletzt einen Audi RS e-tron GT.
Ja, Leroy Sane spricht fließend Deutsch.
Leroy Sane hat zwei Kinder. Eine Tochter namens Rio Stella (geboren 2018) und einen Sohn namens Milo (geboren 2020).
Seit 2015 ist Leroy Sane mit der US-amerikanischen R&B-Sängerin und Model Candice Brook zusammen.
Bei Galatasaray Istanbul verdient Leroy Sane etwa 9 Millionen Euro pro Jahr. Beim FC Bayern verdiente er laut Berichten bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr, abhängig von Prämien.
Leroy Sane hat bereits mehrere Titel in seiner Karriere gewonnen. Mit Manchester City wurde er jeweils zweimal englischer Ligapokalsieger, Superpokalsieger und Meister, dazu kommt ein englischer Pokalsieg. Mit dem FC Bayern gewann er den UEFA Supercup sowie die FIFA-Klub-WM. Außerdem sicherte er sich mit dem deutschen Rekordmeister vier Meisterschaften und zwei Superpokalsiege.
Leroy Sane hat den Ballon d'Or bisher nicht gewinnen können.
Auch den Titel zum FIFA-Weltfußballer konnte er noch nicht gewinnen.
Leroy Sane hat keinen Spitznamen.