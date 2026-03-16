"Würde ihn nicht mitnehmen": Weltmeister hat klare Meinung zu potenzieller WM-Nominierung von Leroy Sane

Stattdessen würde der 65-Jährige lieber jüngeren und hungrigeren Spielern wie Bayern Münchens Lennart Karl oder Kölns Said El Mala eine Chance geben: "Bestimmt nicht als Stammspieler, aber für die letzten 20 Minuten. El Mala dann auf der linken Seite und Karl kann ohnehin mehrere Positionen spielen. Beide sind grandiose Jungs und das wäre für sie natürlich ein riesiges Erlebnis."

Sane war im vergangenen Sommer etwas überraschend ablösefrei vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Beim türkischen Spitzenklub spielt der 30-Jährige eine ordentliche, jedoch keinesfalls überragende Saison. In wettbewerbsübergreifend 34 Pflichtspielen verzeichnet er sechs Tore und acht Vorlagen.

Zuletzt wurden deshalb immer häufiger öffentliche Zweifel laut, ob Sane überhaupt für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada berücksichtigt werden sollte. Julian Nagelsmann deutete an, den 72-fachen Nationalspieler (16 Tore) ungeachtet der Kritik mitnehmen zu wollen und stellte ihm gute Chancen auf eine Nominierung aus.