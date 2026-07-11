"Würde gut dort hin passen": Ex-Nationalspieler bringt spektakulären Transfer von Felix Nmecha ins Gespräch

Der BVB-Star habe ihn bei der WM überzeugt, auch wenn die deutsche Mannschaft bereits im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ausschied. "Felix Nmecha war einer der Spieler, die in der deutschen Nationalmannschaft herausragend waren. Er hat gut gespielt und immer wieder den Ball erobert", sagte Huth.

Nmecha steht in Dortmund noch bis 2030 unter Vertrag, sodass interessierte Klubs für ihn einen Mega-Betrag auf den Tisch legen müssten. Angeblich will der BVB mindestens 100 Millionen Euro für den 25-Jährigen bekommen.

In der vergangenen Saison absolvierte Nmecha 39 Pflichtspiele für die Dortmunder, in denen ihm fünf Tore und drei Vorlagen gelangen.