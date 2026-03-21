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"Würde gerne eine Statue von Rüdiger anfertigen und sie im Garten aufstellen": Real Madrids Trainer Alvaro Arbeloa singt ungewöhnliches Loblied auf DFB-Kicker

Nach überstandener Knieblessur präsentiert sich Antonio Rüdiger in starker Form. Sein Coach ist begeistert.

Fußball-Nationalspieler Antonio Rüdiger kann sich auf die Rückendeckung seines Vereinstrainers Alvaro Arbeloa verlassen.

  • "Wenn ihr mich fragt, würde ich gerne eine Statue von Rüdiger anfertigen und sie im Garten aufstellen", sagte der Coach von Real Madrid: "Vom ersten Tag an, an dem ich hier ankam, stand er mir und dem Trainerstab zur Verfügung. Er setzte sich mit mir zusammen und sagte, er würde bis März bereit sein, und das hat er bewiesen."

    Rüdiger sei "ein Vorbild für alle" und er könne "nur das Allerbeste" über seinen Abwehrchef sagen, führte Arbeloa aus: "Wir sind Rüdiger für alles, was er geleistet hat, ungemein dankbar."

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    Vertrag läuft aus: Antonio Rüdigers Zukunft ist offen

    Der Vertrag des 33-Jährigen bei den Königlichen läuft im Sommer aus, seine Zukunft ist dementsprechend offen. In die Planungen und Verhandlungen wolle er sich bei aller Bewunderung für Rüdiger allerdings "nicht gerne einmischen", betonte Arbeloa.

    Rüdiger hatte Anfang des Jahres wegen einer Knieverletzung länger gefehlt, erarbeitete sich nach seiner Rückkehr im Februar aber gleich wieder einen Stammplatz.

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