"Würde es gerne eines Tages erfahren": Jürgen Klopp spricht über Financial-Fairplay-Vorwürfe gegen ManCity

Vor seinem Abschied vom FC Liverpool hat Jürgen Klopp über die FFP-Vorwürfe gegen Abo-Meister Manchester City gesprochen. Und über Pep Guardiola.

Article continues below

Article continues below

Article continues belo

Jürgen Klopps Abschiedssaison beim FC Liverpool ist nicht gerade nach Plan verlaufen: ManCity steht kurz davor, seinen vierten Premier-League-Titel in Folge zu gewinnen. Allerdings ist bei den SkyBlues auch nicht alles eitel Sonnenschein, denn dem Verein werden von der Premier League Unregelmäßigkeiten im Financial Fairplay vorgeworfen - in gleich 115 Fällen.

Die Vorwürfe werden derzeit untersucht. Klopp selbst hat sich zu den Vorwürfen neutral geäußert, Trainer Pep Guardiola aber unabhängig von den Geschehnissen abseits des Spielfelds in den höchsten Tönen gelobt.