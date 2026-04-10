"Würde das auch in der Mannschaft so positiv aufgenommen werden?": Experte gegen WM-Nominierung von Manuel Neuer

Oliver Kahn legt Neuer gar das Karriereende nahe - unter Bedingungen. "Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, mit Bayern nochmal alle Titel mitzunehmen und dann wirklich auf dem allerhöchsten Punkt auszusteigen, auf dem man aussteigen kann?", sagte der einstige Titan in der Sky-Sendung 'Triple – der Hagedorn-Fussballtalk': "Brauche ich da noch eine WM in den USA mit über 40 Grad im Schatten? Muss ich mir das noch antun? Das sind die Gedanken, die er sich, glaube ich, im Moment macht."

Nach dem Sieg des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) waren die Rufe nach einer Rückkehr Neuers in die Nationalmannschaft lauter geworden. "Zweifelsfrei hat Manuel Neuer einen großen Anteil daran, dass der FC Bayern vor dem CL-Rückspiel gegen Real in einer sehr guten Ausgangslage steckt. Dass alle Welt nun fordert, dass er zurück ins DFB-Tor müsse, sehe ich allerdings etwas kritisch, schließlich ist Neuer selbst damals zurückgetreten", schrieb Hamann und ergänzte: "Wenn, dann müsste er von sich aus ein Zeichen geben, dass er sich vorstellen kann, zurück in die Nationalmannschaft zu kommen und dann hätte der Bundestrainer eine Entscheidung zu treffen."