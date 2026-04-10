"Oliver Baumann hat die gesamte Qualifikation gespielt und wenn man jetzt kurz vor der WM Neuer zurückholen würde, frage ich mich, ob das auch in der Mannschaft so positiv aufgenommen werden würde. Der Baumann hat sehr gut gehalten und sich den Platz beim DFB verdient", schrieb der Vize-Weltmeister von 2002 in seiner Sky-Kolumne.
"Würde das auch in der Mannschaft so positiv aufgenommen werden?": Experte gegen WM-Nominierung von Manuel Neuer
Oliver Kahn legt Neuer gar das Karriereende nahe - unter Bedingungen. "Ist das jetzt nicht der perfekte Zeitpunkt, mit Bayern nochmal alle Titel mitzunehmen und dann wirklich auf dem allerhöchsten Punkt auszusteigen, auf dem man aussteigen kann?", sagte der einstige Titan in der Sky-Sendung 'Triple – der Hagedorn-Fussballtalk': "Brauche ich da noch eine WM in den USA mit über 40 Grad im Schatten? Muss ich mir das noch antun? Das sind die Gedanken, die er sich, glaube ich, im Moment macht."
Nach dem Sieg des FC Bayern im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League bei Real Madrid (2:1) waren die Rufe nach einer Rückkehr Neuers in die Nationalmannschaft lauter geworden. "Zweifelsfrei hat Manuel Neuer einen großen Anteil daran, dass der FC Bayern vor dem CL-Rückspiel gegen Real in einer sehr guten Ausgangslage steckt. Dass alle Welt nun fordert, dass er zurück ins DFB-Tor müsse, sehe ich allerdings etwas kritisch, schließlich ist Neuer selbst damals zurückgetreten", schrieb Hamann und ergänzte: "Wenn, dann müsste er von sich aus ein Zeichen geben, dass er sich vorstellen kann, zurück in die Nationalmannschaft zu kommen und dann hätte der Bundestrainer eine Entscheidung zu treffen."
Schult: "Viele sehen ihn immer noch als Ikone"
Für Almuth Schult ist es eine Diskussionen "in den Extremen", wie die frühere Nationaltorhüterin im Podcast 'Almuths Pausen-T' des RedaktionsNetzwerks Deutschland sagte. Neuer sei entweder "unglaublich gut oder grottenschlecht. Viele sehen ihn immer noch als Ikone, bewerten ihn demnach sehr kritisch – und das macht man normalerweise nur mit den Besten", sagte Schult.
Der inzwischen 40-jährige Neuer war nach der Heim-EM 2024 aus der Nationalmannschaft zurückgetreten. Der Weltmeister von 2014 hatte ein Comeback danach ausgeschlossen. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann machte keine Anstalten, Neuer für die WM in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) zurückzuholen.
Häufig gestellte Fragen
Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.
Sie hat keinen Eigentümer im engsten Sinne, denn die Verwaltung erfolgt durch den DFB.
Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Allianz Arena, im Signal Iduna Park und aber auch in anderen Anlagen.
Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.
Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.
Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordteamspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131).
Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.
Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.
In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".