"Würde bei uns gut reinpassen": Uli Hoeneß träumt von PSG-Topstar beim FC Bayern München

Beim FC Bayern ist die Position rechts hinten in der Viererkette mit Konrad Laimer und Josip Stanisic personell eigentlich bestens besetzt, vor allem die Zukunft des Österreichers steht aufgrund seines nur noch bis 2027 laufenden Vertrages jedoch in den Sternen.

Da Stanisic auch in den Innenverteidigung zum Einsatz kommen kann, sucht der FCB dem Vernehmen nach deshalb sogar nach einer Alternative, als Favorit wird allerdings nicht Hakimi sondern der erst 19-jährige Givairo Read von Feyenoord Rotterdam gehandelt.

Tatsächlich hatte es vor einigen Jahren bereits Gerüchte gegeben, wonach der marokkanische Rechtsverteidiger beim deutschen Rekordmeister auf dem Zettel gestanden haben soll. Als im Sommer 2020 die zweijährige Leihe des 27-Jährigen beim BVB zu Ende ging und er zu Real Madrid zurückkehren musste, liebäugelten offenbar auch die Bayern mit einem Transfer.