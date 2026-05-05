Auf eine entsprechende Frage antwortete der FCB-Patron im Interview mit DAZN: "Hakimi, den würden sie sofort nehmen, weil er bei uns gut reinpassen würde."
"Würde bei uns gut reinpassen": Uli Hoeneß träumt von PSG-Topstar beim FC Bayern München
Beim FC Bayern ist die Position rechts hinten in der Viererkette mit Konrad Laimer und Josip Stanisic personell eigentlich bestens besetzt, vor allem die Zukunft des Österreichers steht aufgrund seines nur noch bis 2027 laufenden Vertrages jedoch in den Sternen.
Da Stanisic auch in den Innenverteidigung zum Einsatz kommen kann, sucht der FCB dem Vernehmen nach deshalb sogar nach einer Alternative, als Favorit wird allerdings nicht Hakimi sondern der erst 19-jährige Givairo Read von Feyenoord Rotterdam gehandelt.
Tatsächlich hatte es vor einigen Jahren bereits Gerüchte gegeben, wonach der marokkanische Rechtsverteidiger beim deutschen Rekordmeister auf dem Zettel gestanden haben soll. Als im Sommer 2020 die zweijährige Leihe des 27-Jährigen beim BVB zu Ende ging und er zu Real Madrid zurückkehren musste, liebäugelten offenbar auch die Bayern mit einem Transfer.
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Hakimi fehlt im CL-Rückspiel gegen den FC Bayern verletzt
Letztlich kam ein Deal nicht zustande, stattdessen schloss sich Hakimi Inter Mailand an. Dort blieb er jedoch auch nur eine einzige Saison, eher er 2021 für eine Ablösesumme in Höhe von 68 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselte.
Dort gehört er seit Jahren zu den Besten auf seiner Position - im vergangenen Jahr sahen ihn einige Mitspieler und Konkurrenten gar im engeren Favoritenkreis auf den Gewinn des Ballon d'Or (am Ende wurde er Sechster). In der laufendenden Spielzeit stand Hakimi in 31 Partien auf dem Rasen, wobei ihm drei Tore und neun Vorlagen gelangen.
Das Halbfinal-Rückspiel der Königsklasse gegen die Bayern am Mittwochabend wird der Rechtsverteidiger aufgrund einer Oberschenkelverletzung allerdings verpassen. Diese hatte er sich in den Schlussminuten des Hinspiels vor einer Woche zugezogen. "Mehrere Wochen" wird PSG ohne den Marokkaner auskommen müssen.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.