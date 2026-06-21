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NICO WILLIAMS Getty Images
Daniel Buse

"Wünsche ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind": Spaniens Nico Williams spricht über "beschissenes Jahr"

Weltmeisterschaft
Spanien
N. Williams
Athletic Bilbao
La Liga

Die vergangenen zwölf Monate liefen für den Flügelspieler überhaupt nicht nach Plan. Bei der WM will er nun wieder fit werden.

Spaniens Nico Williams hat mit offenen Worten über seine Leidenszeit gesprochen, die er in der vergangenen Saison durchmachen musste. "Ich habe eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Es waren sehr harte Monate, ein beschissenes Jahr", sagte der 23-Jährige von Athletic Club der spanischen Sportzeitung Marca. Während er im vergangenen Sommer noch kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona stand und auch mit dem FC Bayern München verhandelte, muss er sich nun nach seiner Leidenszeit langsam zurück kämpfen. 

Nico Williams steht zwar im spanischen WM-Kader, beim 0:0 gegen Kap Verde im ersten Gruppenspiel war er aber keine Option für die Startelf von Trainer Luis de la Fuente. "Ich freue mich riesig, bin dankbar, hier zu sein, und bin sehr glücklich, weiter trainieren und wieder in Form kommen zu können", sagte Williams, der hofft, dass er im Turnierverlauf immer mehr Einsatzzeiten bekommen wird. 

  • Nico Williams plagte sich im vergangenen Jahr immer wieder mit Leistenproblemen herum, sodass er nur 25 Liga-Einsätze für das Team aus Bilbao absolvierte. Nur dreimal konnte er über 90 Minuten mitspielen. Im Mai zog er sich dann noch eine Oberschenkelverletzung zu, die seine WM-Teilnahme zunächst fraglich machte. "Das wünsche ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind", sagte Williams über die großen körperlichen Probleme, mit denen er sich herumschlagen musste. 

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  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    FC Bayern verhandelte angeblich wegen Nico Williams

    Nico Williams machte ein großes Publikum - und die europäischen Topklubs - bei der EM 2024 in Deutschland auf sich aufmerksam, als er mit Lamine Yamal die Flügelzange des Europameisters bildete. 

    Im vergangenen Sommer sah es zunächst nach einem Abgang aus Bilbao aus: Der FC Barcelona war angeblich bereit, die Ausstiegsklausel in Höhe von 60 Millionen Euro für Nico Williams zu zahlen, doch dem Flügelspieler fehlte Medienberichten zufolge die Garantie der Katalanen, dass er auch bei der Liga als spielberechtigt registriert werden kann. 

    Sein Berater traf sich in München unterdessen auch mit Vertretern des FC Bayern, doch dem deutschen Rekordmeister war das geforderte Gehalt angeblich zu hoch. Am Ende verlängerte Nico Williams seinen Vertrag in Bilbao bis 2035. 

  • Die Saison 2025/26 von Nico Williams:

    • Spiele: 32
    • Einsatzminuten: 2101
    • Tore: 6
    • Assists: 7
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