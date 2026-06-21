"Wünsche ich nicht einmal meinem schlimmsten Feind": Spaniens Nico Williams spricht über "beschissenes Jahr"

Spaniens Nico Williams hat mit offenen Worten über seine Leidenszeit gesprochen, die er in der vergangenen Saison durchmachen musste. "Ich habe eine sehr schwere Zeit durchgemacht. Es waren sehr harte Monate, ein beschissenes Jahr", sagte der 23-Jährige von Athletic Club der spanischen Sportzeitung Marca. Während er im vergangenen Sommer noch kurz vor einem Wechsel zum FC Barcelona stand und auch mit dem FC Bayern München verhandelte, muss er sich nun nach seiner Leidenszeit langsam zurück kämpfen.

Nico Williams steht zwar im spanischen WM-Kader, beim 0:0 gegen Kap Verde im ersten Gruppenspiel war er aber keine Option für die Startelf von Trainer Luis de la Fuente. "Ich freue mich riesig, bin dankbar, hier zu sein, und bin sehr glücklich, weiter trainieren und wieder in Form kommen zu können", sagte Williams, der hofft, dass er im Turnierverlauf immer mehr Einsatzzeiten bekommen wird.