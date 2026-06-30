"Wozu ist der VAR überhaupt gut?": Legende ist nach Weiterkommen von Erling Haalands Norwegern stocksauer

Ein Traumtor des Bundesliga-Youngsters Antonio Nusa und ein später Treffer von Erling Haaland haben Norwegen ins Achtelfinale der WM geführt. Eine Szene brachte jedoch Legende Didier Drogba auf die Palme.
Bei der Rückkehr ihrer Leistungsträger um Starstürmer Haaland und den Leipziger Nusa siegten die Skandinavier gegen den deutschen Vorrundengegner Elfenbeinküste am Dienstag in Dallas mit 2:1 (1:0) und zogen in die nächste Runde ein.
Das Team von Nationaltrainer Stale Solbakken steht dank des sehenswerten Treffers von Nusa (39.) sowie des fünften Turniertores von Haaland (86.) bei der ersten WM-Teilnahme seit 1998 in der Runde der letzten 16.
Didier Drogba wegen einer Szene bei Norwegen vs. Elfenbeinküste fassungslos
Amad (74.) erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich. Die Elfenbeinküste verpasste es vor den Augen der deutschen Basketball-Legende Dirk Nowitzki dennoch, bei der vierten WM-Teilnahme erstmals in ein Achtelfinale einzuziehen. Auch der europaweit heiß umworbene Shootingstar Yan Diomande - bei RB Leipzig ein Teamkollege Nusas - verhinderte das Aus nicht.
Für Diskussionen sorgte eine Szene kurz nach Amads traumhaftem Ausgleich, als Nicolas Pepe nach einem Zweikampf und leichter Berührung mit dem eingewechselten Andreas Schjelderup im Sechzehner theatralisch zu Boden ging. In der ARD waren sich sowohl Kommentator Tom Bartels als auch Expertin Almuth Schult einig, dass dies einen Elfmeter zur Folge hätte haben müssen. Auch Schiedsrichter-Experte Lutz Wagner sah "definitiv einen Kontakt" und wähnte die Norweger "etwas im Glück", sagte aber auch, dass der Kontakt wohl nicht ursächlich für den Fall gewesen sei.
Die ivorische Legende Didier Drogba reagierte auf X völlig fassungslos und nannte den nicht gegebenen Elfmeter "schändlich". "Wozu ist der VAR überhaupt gut?", fragte er zudem.
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WM 2026, Sechzehntelfinale: Erling Haaland sorgt für die späte Entscheidung
Solbakken war nach der XXL-Rotation im letzten Gruppenspiel gegen Titelfavorit Frankreich (1:4) weitgehend zu seiner Stammformation zurückgekehrt. Neben Haaland spielten unter anderem auch Spielmacher Martin Ödegaard, Leipzig-Profi Nusa und Angreifer Alexander Sörloth wieder von Beginn an. Der angeschlagene Außenverteidiger Julian Ryerson (Borussia Dortmund) saß auf der Bank.
Auf dem Rasen tat sich Norwegens Stammpersonal zunächst schwer, die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Eine Flanke vom rechten Flügel fand Haaland im Strafraum, den Kopfball des Torjägers blockte Odilon Kossounou (3.) ab. Aus einem ruhigen, kontrollierten Spielaufbau erzeugte Norwegen viel Breite. Vorstöße in die Gefahrenzone entstanden so aber kaum.
Der dreimalige Afrika-Cup-Gewinner setzte seinerseits immer wieder einzelne Nadelstiche ins letzte Drittel. Torabschlüsse wie durch Ghislain Konan (21.), der am Außennetz scheiterte, entstanden dabei zwar nur selten. Die scharfen Flanken aus dem Halbfeld sorgten jedoch stets für Unruhe.
Dem norwegischen Spiel fehlten Tempo und Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung - bis Nusa zuschlug. Nach einer flinken Körpertäuschung schlenzte der 21-Jährige den Ball sehenswert in den Winkel. Das Tor leitete eine Druckphase Norwegens ein: Haaland (42.) verpasste den zweiten Treffer aus kurzer Distanz, bei der folgenden Ecke rauschten Sörloth und erneut Haaland am Ball vorbei.
Norwegen war nach der Pause verstärkt defensiv gefordert. Die Elfenbeinküste setzte die schnellen Außen besser in Szene und drang vermehrt in den Strafraum ein. Den Schuss von Nicolas Pépé parierte Orjan Nyland (56.) stark. Die Skandinavier spielten Konter unsauber aus, Gefahr entstand vereinzelt über Standards. Nach einer Ecke klärte Amad Diallo gegen Torbjorn Heggem auf der Linie (67.). Unmittelbar nach der zweiten Trinkpause schlug Amad zu. Für die späte Entscheidung sorgte Haaland.
Häufig gestellte Fragen
Erling Haaland ist Mittelstürmer – und zwar einer, wie man ihn im modernen Fußball kaum besser finden könnte. Seine Aufgabe? Tore. Viele Tore. Er spielt zentral, mit Kraft, Tempo, cleveren Laufwegen und dieser fast unheimlichen Effizienz vor dem Tor.
Geboren wurde er am 21. Juli 2000 in Leeds, England. Sein Vater, Alf-Inge Haaland, war damals Profi bei Leeds United – daher auch der englische Geburtsort. Aufgewachsen ist er dann in Norwegen, in der Stadt Bryne.
Bei Manchester City läuft Haaland mit der Nummer 9 auf – eine klassische Stürmernummer, die ziemlich genau zusammenfasst, was er auf dem Platz macht: vorne lauern, Chancen erspüren, abdrücken.
Mit 1,95 Metern Körpergröße ist Haaland eine echte Erscheinung. Und das nicht nur auf dem Papier – er bringt Wucht mit, wirkt aber gleichzeitig erstaunlich agil für seine Größe. Eine seltene Kombination.
Rund 88 Kilogramm bringt er auf die Waage. Das passt: robust gebaut, muskulös, aber trotzdem spritzig. Auf dem Platz wirkt er wie ein Panzer mit Turbolader.
Offizielle Angaben gibt es nicht – geschätzt wird EU 46 bis 47. Haalands Schuhe? Speziell angepasst, versteht sich. Nike sorgt dafür, dass alles sitzt.
Sein linker Fuß ist der dominante. Die meisten seiner Tore schießt er damit. Mit rechts trifft er aber auch regelmäßig – was ihn noch unberechenbarer macht.
Seine Anfänge hatte er bei Bryne FK – dort, wo Haaland aufgewachsen ist. Danach folgten Molde FK, Salzburg, Borussia Dortmund – und schließlich der Sprung zu Manchester City. Ein Weg mit klarer Linie.
Sein Hauptwohnsitz ist in Manchester – ganz in der Nähe des Trainingszentrums. Außerdem besitzt er Immobilien in Norwegen, und angeblich auch eine Finca in Spanien. Details? Bleiben privat.
Seine Autosammlung ist berühmt: Bugatti, Ferrari Monza, Mercedes-AMG One, Rolls-Royce Cullinan – dazu Alltagsklassiker wie ein Range Rover oder ein Audi RS6. Je nach Stimmung und Anlass.
Ja, er kann. Während seiner Zeit in Dortmund hat Haaland Deutsch gelernt – und auch in Interviews gezeigt, dass er sich gut verständigen kann. Kein Akzentwunder, aber völlig alltagstauglich.
Seit 2024 ist bekannt: Haaland ist Vater geworden. Viel mehr ist dazu nicht öffentlich – er schützt sein Privatleben konsequent.
Isabel Haugseng Johansen – sie kommt wie er aus Bryne, man kennt sich also schon ewig. Die beiden führen eine eher zurückhaltende Beziehung, leben aber offenbar zusammen in England.
Je nach Quelle liegt sein Jahresgehalt zwischen 33 und 55 Millionen Euro – abhängig von Boni. Sein Vermögen? Schätzungen gehen von weit über 100 Millionen Euro aus. Und das ist wohl eher konservativ.
Mit Salzburg holte Haaland Meisterschaft und Pokal, mit dem BVB den DFB-Pokal. Der große Coup folgte bei City: Premier League, FA Cup und Champions League – alles in einer Saison. 2024 kam der nächste Meistertitel dazu. Und individuell? Da hat er 2023 fast alles abgeräumt.
Noch kein einziges Mal. 2023 war er aber ganz nah dran – Platz 2 hinter Messi. Viele sehen ihn schon als nächsten großen Favoriten.
Auch hier bisher kein Sieg. 2023 war Haaland erneut Zweiter – wieder hinter Messi. Es dürfte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass sein Name ganz oben auftaucht.
Gleich zwei: "The Man-Child" – wegen seines schnellen Wachstums bei Molde – und "Goal Machine", weil er einfach immer trifft. Beide Spitznamen treffen ziemlich genau ins Schwarze.