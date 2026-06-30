"Wozu ist der VAR überhaupt gut?": Legende ist nach Weiterkommen von Erling Haalands Norwegern stocksauer

Solbakken war nach der XXL-Rotation im letzten Gruppenspiel gegen Titelfavorit Frankreich (1:4) weitgehend zu seiner Stammformation zurückgekehrt. Neben Haaland spielten unter anderem auch Spielmacher Martin Ödegaard, Leipzig-Profi Nusa und Angreifer Alexander Sörloth wieder von Beginn an. Der angeschlagene Außenverteidiger Julian Ryerson (Borussia Dortmund) saß auf der Bank.

Auf dem Rasen tat sich Norwegens Stammpersonal zunächst schwer, die eigenen Ansprüche zu erfüllen. Eine Flanke vom rechten Flügel fand Haaland im Strafraum, den Kopfball des Torjägers blockte Odilon Kossounou (3.) ab. Aus einem ruhigen, kontrollierten Spielaufbau erzeugte Norwegen viel Breite. Vorstöße in die Gefahrenzone entstanden so aber kaum.

Der dreimalige Afrika-Cup-Gewinner setzte seinerseits immer wieder einzelne Nadelstiche ins letzte Drittel. Torabschlüsse wie durch Ghislain Konan (21.), der am Außennetz scheiterte, entstanden dabei zwar nur selten. Die scharfen Flanken aus dem Halbfeld sorgten jedoch stets für Unruhe.

Dem norwegischen Spiel fehlten Tempo und Schnelligkeit in der Entscheidungsfindung - bis Nusa zuschlug. Nach einer flinken Körpertäuschung schlenzte der 21-Jährige den Ball sehenswert in den Winkel. Das Tor leitete eine Druckphase Norwegens ein: Haaland (42.) verpasste den zweiten Treffer aus kurzer Distanz, bei der folgenden Ecke rauschten Sörloth und erneut Haaland am Ball vorbei.

Norwegen war nach der Pause verstärkt defensiv gefordert. Die Elfenbeinküste setzte die schnellen Außen besser in Szene und drang vermehrt in den Strafraum ein. Den Schuss von Nicolas Pépé parierte Orjan Nyland (56.) stark. Die Skandinavier spielten Konter unsauber aus, Gefahr entstand vereinzelt über Standards. Nach einer Ecke klärte Amad Diallo gegen Torbjorn Heggem auf der Linie (67.). Unmittelbar nach der zweiten Trinkpause schlug Amad zu. Für die späte Entscheidung sorgte Haaland.