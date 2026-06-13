Beim FC Bayern München herrscht offenbar große Enttäuschung über den Wechsel von Anthony Gordon zum FC Barcelona. Wie im Bild-Podcast "Bayern Insider" berichtet wird, hätten sich die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters fest darauf verlassen, dass sich der englische Offensivspieler ihnen zur neuen Saison anschließen wird.
Wortbruch von Ex-Wunschspieler: Große Enttäuschung beim FC Bayern München nach geplatztem Transfer?
Gordon war sich bereits mit dem FC Bayern einig
Übereinstimmenden Medienberichten zufolge waren sich die Bayern bereits mit der Spielerseite einig, ehe Gordon mit der Entscheidung pro Barca in gewisser Hinsicht sein Wort gebrochen hat. Der ursprüngliche Plan sei demnach gewesen, Newcastle United mit der Haltung des 25-Jährigen unter Druck zu setzen, um die Ablöseforderung zu senken.
Dem Vernehmen nach wollten die Bayern nicht mehr als 60 Millionen Euro für den vielseitigen Angreifer in die Hand nehmen, der gleichzeitig als Backup von Harry Kane als auch Luis Diaz eingeplant war. Doch die Katalanen machten den Münchnern einen Strich durch die Rechnung und legten die von Newcastle geforderten 80 Millionen letztlich auf den Tisch.
Gordon setzte auf die Bayern-Absage bei seiner Vorstellung noch einen obendrauf und erklärte in fließendem Spanisch, dass ein Transfer zu Barca schon immer sein absoluter Traum gewesen sei. Somit musst sich der amtierende Doublesieger nun anderweitig nach einer Verstärkung für die Offensive umschauen - und ist dabei auch schon fündig geworden.
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Doppelschlag statt Gordon: FC Bayern hat andere Pläne
Die Wahl ist auf Ismael Saibari von der PSV Eindhoven gefallen. Eine Einigung mit dem Marokkaner ist bereits erzielt worden, die Ablösemodalitäten müssen noch geklärt werden. Auch dahingehend soll man bereits nah an einer für beide Parteien zufriedenstellenden Lösung sein, lediglich die Aufteilung zwischen Sockelablöse und Boni muss noch geklärt werden. Das Gesamtpaket soll sich auf 50 bis 60 Millionen Euro belaufen, wodurch Saibari bei Vollzug zum Rekordverkauf des Eredivisie-Klubs avancieren würde.
Wie auch Gordon verspricht Saibari vor allem Variabilität. Der 25-Jährige kann sowohl auf den Flügeln als auch im Zentrum sowie hinter den Spitzen agieren. Darüber hinaus stehen die Bayern vor einer Verpflichtung von Nathaniel Brown von Eintracht Frankfurt.
Leistungsdaten von Anthony Gordon und Isamel Saibari in der Saison 2025/26
Statistik Anthony Gordon (Newcastle United) Ismael Saibari (PSV Eindhoven) Spiele 46 37 Tore 17 19 Assists 5 9
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.