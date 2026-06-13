Wortbruch von Ex-Wunschspieler: Große Enttäuschung beim FC Bayern München nach geplatztem Transfer?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge waren sich die Bayern bereits mit der Spielerseite einig, ehe Gordon mit der Entscheidung pro Barca in gewisser Hinsicht sein Wort gebrochen hat. Der ursprüngliche Plan sei demnach gewesen, Newcastle United mit der Haltung des 25-Jährigen unter Druck zu setzen, um die Ablöseforderung zu senken.

Dem Vernehmen nach wollten die Bayern nicht mehr als 60 Millionen Euro für den vielseitigen Angreifer in die Hand nehmen, der gleichzeitig als Backup von Harry Kane als auch Luis Diaz eingeplant war. Doch die Katalanen machten den Münchnern einen Strich durch die Rechnung und legten die von Newcastle geforderten 80 Millionen letztlich auf den Tisch.

Gordon setzte auf die Bayern-Absage bei seiner Vorstellung noch einen obendrauf und erklärte in fließendem Spanisch, dass ein Transfer zu Barca schon immer sein absoluter Traum gewesen sei. Somit musst sich der amtierende Doublesieger nun anderweitig nach einer Verstärkung für die Offensive umschauen - und ist dabei auch schon fündig geworden.