Als Joshua Kimmich nach dem 4:2 des FC Bayern München gegen den VfB Stuttgart, das den Münchnern ihren 35. Bundesligatitel sicherte, an die Mikrofone von DAZN schritt, lächelte er breit. Als er aber danach gefragt wurde, wer denn der Partybeauftragte des FC Bayern sei, wurde sein Gesichtsausdruck ernst. "Eigentlich ist der Serge für die Stimmung verantwortlich", sagte er.
"Womöglich ist es seine Chance, an einer WM teilzunehmen": FC Bayern München leidet mit verletztem Serge Gnabry
Doch "der Serge", also Serge Gnabry fehlte den Bayern nach einer ebenso kuriosen wie bitteren Verletzung beim Abschlusstraining am Samstag nicht nur gegen den VfB, der Offensivspieler wird wegen eines Ausriss der Adduktoren vermutlich auch die WM mit Deutschland in den USA, Kanada und Mexiko verpassen.
Vor dem Anpfiff der Partie hatte Trainer Vincent Kompany erzählt, wie Gnabry sich im Training "ganz unglücklich" verletzt hatte: "Es ist beim Penaltyschießen passiert. Es war wirklich sehr, sehr unglücklich und hat uns alle sehr überrascht. Wir wünschen ihm alles Gute. Serge hat unglaublich viel geleistet für uns in dieser Saison", hatte Kompany gesagt.
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Hainer: "Das ist wirklich bitter und es tut mir unheimlich leid"
Doch die Bayern haben eben nicht nur einen wichtigen Spieler, sondern auch den Partybeauftragten verloren. Und Kimmich seinen besten und langjährigsten Freund im Team: "Der fehlt uns natürlich extrem, in der Kabine, auf dem Feld. Das ist echt ein sehr, sehr großer Verlust." Die Mannschaft werde Gnabry "als Spieler und als Menschen" vermissen, "ich hoffe, dass wir das irgendwie aufgreifen können", so Kimmich.
Noch steht nicht gänzlich fest, ob Gnabry nur den Saisonendspurt mit dem FC Bayern, sondern auch die WM verpassen wird, doch die Prognosen sind eher schlecht, wie auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl zu berichten wusste: "Er ist gefasst, aber es ist natürlich tragisch. Er ist 30 und ich weiß nicht, wie lange er noch spielen wird, aber womöglich ist es die letzte Chance für ihn, an einer WM teilzunehmen", sagte er.
Auch Präsident Herbert Hainer dachte im Moment des Triumphs an den Verletzten: "Das ist wirklich bitter und es tut mir unheimlich leid. Ich habe auch schon versucht, ihn heute anzurufen. Das hat leider nicht geklappt. Das verstehe ich auch, wenn ich da nicht an das Telefon gehen will. Aber wir werden ihn natürlich aufrichten", sagte er.
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verstorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.