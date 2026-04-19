"Womöglich ist es seine Chance, an einer WM teilzunehmen": FC Bayern München leidet mit verletztem Serge Gnabry

Doch die Bayern haben eben nicht nur einen wichtigen Spieler, sondern auch den Partybeauftragten verloren. Und Kimmich seinen besten und langjährigsten Freund im Team: "Der fehlt uns natürlich extrem, in der Kabine, auf dem Feld. Das ist echt ein sehr, sehr großer Verlust." Die Mannschaft werde Gnabry "als Spieler und als Menschen" vermissen, "ich hoffe, dass wir das irgendwie aufgreifen können", so Kimmich.

Noch steht nicht gänzlich fest, ob Gnabry nur den Saisonendspurt mit dem FC Bayern, sondern auch die WM verpassen wird, doch die Prognosen sind eher schlecht, wie auch Bayerns Sportvorstand Max Eberl zu berichten wusste: "Er ist gefasst, aber es ist natürlich tragisch. Er ist 30 und ich weiß nicht, wie lange er noch spielen wird, aber womöglich ist es die letzte Chance für ihn, an einer WM teilzunehmen", sagte er.

Auch Präsident Herbert Hainer dachte im Moment des Triumphs an den Verletzten: "Das ist wirklich bitter und es tut mir unheimlich leid. Ich habe auch schon versucht, ihn heute anzurufen. Das hat leider nicht geklappt. Das verstehe ich auch, wenn ich da nicht an das Telefon gehen will. Aber wir werden ihn natürlich aufrichten", sagte er.