So war Paris' Rechtsverteidiger Achraf Hakimi mit dem ausgiebigen Jubel des jungen Brasilianers im Anschluss an seinen Treffer zum 1:0 überhaupt nicht einverstanden. Endrick hatte nach seinem Tor einen beinahe fünfzehn Sekunden langen Tanz vor der Kurve der PSG-Fans vorgeführt.
"Wollte, dass er aufhört, Dinge zu tun, die auf unsere Fans abzielen": Real-Madrid-Leihgabe Endrick wegen Torjubel gegen PSG in der Kritik
Noch auf dem Platz wurde der 19-Jährige von Hakimi zur Rede gestellt, später legte er im Interview nach: "Solche Dinge passieren in einem Spiel. Wir werden uns nicht auf die gegnerischen Spieler konzentrieren. Ich wollte aber, dass meine Mannschaft konzentriert bleibt und dass er aufhört, Dinge zu tun, die auf unsere Fans abzielen."
Weiter erklärte der Marokkaner, dass sich Endrick lieber auf seine eigenen Leistungen anstatt unnötige Provokationen in Richtung des Gegners fokussieren solle. "Er sollte sich einfach nur auf den Fußball konzentrieren, zumal er ein talentierter Spieler ist. Aber wenn er Dinge tut, die nichts mit Fußball zu tun haben, kann mich das ärgern - vor allem, weil wir dann zurücklagen."
- AFP
Endrick noch bis Saisonende an Olympique Lyon ausgeliehen
PSG ging im Spiel gegen Lyon letztlich als knapper Verlierer vom Platz (1:2). Nach Endricks Führungstor (6.) legte Afonso Moreira nur wenige Minuten später nach (18.). Dem französischen Hauptstadtklub gelang erst in der Nachspielzeit durch Khvicha Kvaratskhelia der Anschluss (90.+4.).
Tabellarisch liegt Paris Saint-Germain damit nur noch einen Zähler vor dem zweitplatzierten Lens an der Spitze, hat allerdings ein Spiel weniger absolviert.
Endrick wiederum feierte mit OL einen wichtigen Sieg im Kampf um die Champions-League-Ränge. Der Brasilianer ist noch bis zum Saisonende an Lyon verliehen, mit sieben Treffern und sieben Assists in 17 Pflichtspielen gehört er zu den wichtigen Stützen innerhalb der Mannschaft.
Häufig gestellte Fragen
Paris Saint-Germain wurde am 12. August 1970 gegründet.
Paris Saint Germain gehört mehrheitlich der staatlichen Investitionsgesellschaft Qatar Sports Investments (QSI), einer Tochtergesellschaft des katarischen Staatsfonds. Der Hauptverantwortliche und Präsident ist Nasser Al-Khelaifi.
Das Stadion heißt "Parc des Princes".
Der "Parc des Princes" fasst rund 48.500 Zuschauer.
Paris Saint-Germain hat insgesamt 58 Titel gewonnen. Dazu zählen ein Champions-League-Sieg, 13 französische Meisterschaften sowie 16 Erfolge im französischen Pokal. Hinzu kommen neun Siege im französischen Ligapokal und 14 Titel im französischen Superpokal. Auf internationaler Ebene gewann PSG außerdem einmal den Europapokal der Pokalsieger, einmal den UEFA Super Cup, einmal den FIFA-Interkontinental-Pokal sowie einmal den UI-Cup. Ergänzt wird die Titelsammlung durch eine französische Zweitligameisterschaft.
Paris Saint-Germain wurde 13-mal französischer Meister.
Jean-Marc Pilorget absolvierte mit 435 Pflichtspielen die meisten Einsätze.
Kylian Mbappe ist mit 256 Toren der Rekordtorschütze von PSG.
Zu den bekanntesten zählen Kylian Mbappe, Neymar, Lionel Messi, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldinho, David Beckham, Thiago Silva, Edinson Cavani und Angel Di Maria.
Bekannte Trainer waren Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel, Laurent Blanc, Unai Emery und Mauricio Pochettino.
Der Klub wird "Les Parisiens“ oder "Les Rouge et Bleu“ genannt, was so viel heißt wie "die Pariser" beziehungsweise "die Rot-Blauen".