"Wollte, dass er aufhört, Dinge zu tun, die auf unsere Fans abzielen": Real-Madrid-Leihgabe Endrick wegen Torjubel gegen PSG in der Kritik

Noch auf dem Platz wurde der 19-Jährige von Hakimi zur Rede gestellt, später legte er im Interview nach: "Solche Dinge passieren in einem Spiel. Wir werden uns nicht auf die gegnerischen Spieler konzentrieren. Ich wollte aber, dass meine Mannschaft konzentriert bleibt und dass er aufhört, Dinge zu tun, die auf unsere Fans abzielen."

Weiter erklärte der Marokkaner, dass sich Endrick lieber auf seine eigenen Leistungen anstatt unnötige Provokationen in Richtung des Gegners fokussieren solle. "Er sollte sich einfach nur auf den Fußball konzentrieren, zumal er ein talentierter Spieler ist. Aber wenn er Dinge tut, die nichts mit Fußball zu tun haben, kann mich das ärgern - vor allem, weil wir dann zurücklagen."