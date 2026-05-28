Wohl keine Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB: "Der Deal ist off"

"Derzeit ist die Spur kalt. Der Deal ist off", lautete das Urteil bei Sky, das von Reporter Patrick Berger vorgetragen wurde.

Sancho schaffte einst beim BVB seinen Durchbruch und glänzte für die Schwarz-Gelben in der Bundesliga. Mit seinen Leistungen verdiente er sich einen Transfer zu Manchester United, das 2021 rund 85 Millionen Euro für ihn hinblätterte. Im Old Trafford überzeugte Sancho jedoch nicht. Er wurde zur Rückrunde der Saison 2023/24 wieder an den BVB ausgeliehen, es folgten Leihen zu Chelsea (2024/25) und Aston Villa (2025/26).