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Daniel Buse

Wohl keine Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB: "Der Deal ist off"

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J. Sancho

Um eine mögliche Rückkehr Jadon Sanchos zum BVB kursierten seit Wochen Gerüchte. Mittlerweile soll das aber kein Thema mehr sein.

Eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund ist aktuell angeblich keine Option für den Klub.

  • "Derzeit ist die Spur kalt. Der Deal ist off", lautete das Urteil bei Sky, das von Reporter Patrick Berger vorgetragen wurde.

    Sancho schaffte einst beim BVB seinen Durchbruch und glänzte für die Schwarz-Gelben in der Bundesliga. Mit seinen Leistungen verdiente er sich einen Transfer zu Manchester United, das 2021 rund 85 Millionen Euro für ihn hinblätterte. Im Old Trafford überzeugte Sancho jedoch nicht. Er wurde zur Rückrunde der Saison 2023/24 wieder an den BVB ausgeliehen, es folgten Leihen zu Chelsea (2024/25) und Aston Villa (2025/26).

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    Jadon Sancho ist im Sommer ablösefrei

    Sanchos Vertrag bei United läuft nun Ende Juni aus, sodass er ablösefrei wechseln kann. Sein Name wurde in den vergangenen Wochen und Monaten beim BVB heiß gehandelt, doch inzwischen sehe es bei der Borussia anders aus. "Wenn er bis zum Schluss auf dem Markt ist und sich die Dinge irgendwie fügen, kann man es nie ausschließen, aber derzeit kann ich mir nicht vorstellen, dass Sancho im Sommer zum dritten Mal für den BVB auflaufen wird", meinte Berger.

    Für Aston Villa kam Sancho in der gerade beendeten Saison in 39 Pflichtspielen auf ein Tor und drei Vorlagen.

  • Die Rekordverkäufe des BVB

    SpielerPositionVerkauft anJahrAblöse
    Ousmane DembeleAngriffFC Barcelona2017148 Millionen Euro
    Jude BellinghamMittelfeldReal Madrid2023127 Millionen Euro
    Jadon SanchoAngriffManchester United202285 Millionen Euro
    Christian PulisicAngriffFC Chelsea201864 Millionen Euro
    Pierre-Emerick AubameyangAngriffFC Arsenal202363,75 Millionen Euro