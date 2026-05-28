Eine erneute Rückkehr von Jadon Sancho zu Borussia Dortmund ist aktuell angeblich keine Option für den Klub.
Wohl keine Rückkehr von Jadon Sancho zum BVB: "Der Deal ist off"
"Derzeit ist die Spur kalt. Der Deal ist off", lautete das Urteil bei Sky, das von Reporter Patrick Berger vorgetragen wurde.
Sancho schaffte einst beim BVB seinen Durchbruch und glänzte für die Schwarz-Gelben in der Bundesliga. Mit seinen Leistungen verdiente er sich einen Transfer zu Manchester United, das 2021 rund 85 Millionen Euro für ihn hinblätterte. Im Old Trafford überzeugte Sancho jedoch nicht. Er wurde zur Rückrunde der Saison 2023/24 wieder an den BVB ausgeliehen, es folgten Leihen zu Chelsea (2024/25) und Aston Villa (2025/26).
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Jadon Sancho ist im Sommer ablösefrei
Sanchos Vertrag bei United läuft nun Ende Juni aus, sodass er ablösefrei wechseln kann. Sein Name wurde in den vergangenen Wochen und Monaten beim BVB heiß gehandelt, doch inzwischen sehe es bei der Borussia anders aus. "Wenn er bis zum Schluss auf dem Markt ist und sich die Dinge irgendwie fügen, kann man es nie ausschließen, aber derzeit kann ich mir nicht vorstellen, dass Sancho im Sommer zum dritten Mal für den BVB auflaufen wird", meinte Berger.
Für Aston Villa kam Sancho in der gerade beendeten Saison in 39 Pflichtspielen auf ein Tor und drei Vorlagen.
Die Rekordverkäufe des BVB
Spieler Position Verkauft an Jahr Ablöse Ousmane Dembele Angriff FC Barcelona 2017 148 Millionen Euro Jude Bellingham Mittelfeld Real Madrid 2023 127 Millionen Euro Jadon Sancho Angriff Manchester United 2022 85 Millionen Euro Christian Pulisic Angriff FC Chelsea 2018 64 Millionen Euro Pierre-Emerick Aubameyang Angriff FC Arsenal 2023 63,75 Millionen Euro