Formel 1 in Saudi-Arabien live: Wer zeigt / überträgt das F1 Rennen heute im STREAM und TV?

Heute findet der Große Preis von Saudi-Arabien statt. Wer zeigt / überträgt die Formel 1 heute live im TV und LIVE STREAM?

Heute findet in Dschidda der Große Preis von Saudi-Arabien statt. Es steigt das zweite Rennen in der 75. Formel-1-Weltmeisterschaft. Das Spektakel geht auf dem Jeddah Corniche Circuit über die Bühne.

Es steht der vierte Große Preis von Saudi-Arabien auf dem Programm. Das erste Formel-1-Spektakel in Dschidda gab es am 5. Dezember 2021. In den ersten beiden Auflagen setzten sich der Brite Lewis Hamilton von Mercedes und der nunmehrige Serien-Weltmeister Max Verstappen von Red Bull Racing-Honda RBPT durch. Am 19. März 2023 belegte der Holländer hinter seinem mexikanischen Teamkollegen Sergio Perez den zweiten Platz. Außerdem stieg der Monegasse Charles Leclerc von Ferrari als Dritter aufs Podest.

Auch der Saisonauftakt in Bahrain vor einer Woche endete mit einem Doppelsieg von Red Bull Racing-Honda RBPT. Dieses Mal gelangte Verstappen vor Perez ins Ziel. Der Spanier Carlos Sainz Jr. von Ferrari erreichte den dritten Platz.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Großen Preis von Saudi-Arabien.