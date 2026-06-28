"Wo ist Ronaldo?" Fans aus Kolumbien nehmen CR7 mit Spott-Gesang auf den Arm

"Wo ist Ronaldo? Wo ist Ronaldo?", hatten sie ihm aus Tausenden Kehlen zugebrüllt, nachdem Portugals Superstar in der Glamour-Stadt Miami mal so gar keinen Glanz versprüht hatte. Doch der 41-Jährige wollte sich die Laune nicht lange verderben lassen, schließlich beginnt das Turnier ja jetzt erst so richtig.

"Wir machen gemeinsam weiter", schrieb Ronaldo bei Instagram nach dem 0:0 gegen Kolumbien im letzten Gruppenspiel mit Blick auf den Beginn der K.o.-Runde. Das Sechzehntelfinale wird für den Altmeister eine Reise in die Vergangenheit, in Toronto (Freitag, 1 Uhr) kommt es zum Duell mit Luka Modric (40) und seinen Kroaten. In ihrer Prime spielten die beiden Ü40-Superstars sechs Jahre lang gemeinsam bei Real Madrid. Ronaldo oder Modric? Für einen der beiden ganz Großen des Fußballs wird es wohl das letzte WM-Spiel sein.

Ronaldo die gierige Tormaschine, Modric der geniale Spielmacher - bei Real bildeten sie ein geniales Duo, zusammen holten sie viermal den Champions-League-Titel nach Madrid. "Es ist eine Ehre, so viele Momente mit dir geteilt zu haben", sagte Ronaldo, als ihre gemeinsame Zeit 2018 abgelaufen war. Doch kurz danach gab es auch ein paar verbale Nadelstiche, schließlich wurde Modric in dem Sommer zum Weltfußballer gewählt. Ronaldo wurde Zweiter - und war ein bisschen beleidigt.