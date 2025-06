Wo findet die Basketball EM 2025 statt? Alle Informationen zum Austragungsort

Die Basketball-EM 2025 steht bevor. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Austragungsort wissen müsst.

Die Basketball-Europameisterschaft 2025 rückt immer näher. Am 27. August fällt der Startschuss für den Kampf um Gold. Insgesamt 24 Nationen nehmen am Turnier teil – darunter auch die deutsche Nationalmannschaft. Das DBB-Team trifft in Gruppe B auf Finnland, das Vereinigte Königreich, Litauen, Schweden und Montenegro.

Doch wo findet das Turnier überhaupt statt? GOAL sagt es Euch.