Der Winter steht vor der Tür, doch der nächste Fußballsommer ist schon in Sicht. Am 11. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft – gemeinsam wollen die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada das bisher beste Turnier ausrichten.

Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Titel verteidigen, den sie 2022 in Katar gewonnen haben – es war der dritte Stern für Messi und Co.

Im Vorfeld des Turniers haben Branchenriesen wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz vorgestellt. Am 5. November 2025 präsentierte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien sowie Co-Gastgeber Mexiko. Die Kollektion verknüpft traditionelle Designs mit moderner, zukunftsorientierter Ästhetik.

adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farben und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zelebrieren. Von reicher Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

Am 20. März 2026 präsentierte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände. Jedes Auswärtstrikot interpretiert die klassische adidas-WM-Ästhetik – geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien – in einem modernen Look, der bei Fans und Spielern gleichermaßen punktet.

PUMA

Adidas’ Fußball-Erbe ist tief verwurzelt – auf dem Platz und in der Kultur. Erstmals seit 36 Jahren ziert das Trefoil-Logo als Symbol für Originalität wieder die rechte Brust aller Trikots und kehrt damit auf die größte Bühne des Weltfußballs zurück. Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, auf die Bedürfnisse der Gegenwart angepasst und mit Stolz für die Gemeinschaft von Athleten und Fans gestaltet, die sie tragen werden.

Am 20. März 2026 präsentierte Nike seine Heim- und Auswärtstrikots für die Nationalmannschaften. Der US-Ausrüster tauchte tief in die Geschichte, Kultur und Identität jedes Teams ein und setzte damit ein starkes Zeichen von Optimismus und zukunftsorientierter Inspiration.

Nike

Ein zentrales Element dieser Vision ist Nikes „Aero-FIT“-Kühltechnologie: Mithilfe computergestützter Designtools und eines hochspezialisierten, maschenweisen Strickverfahrens sorgt sie dafür, dass die Athleten auch unter den extremen Bedingungen des Sommerturniers einen kühlen Kopf bewahren.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte Trikots für seine WM-Teams, die Identität und Tradition widerspiegeln – und wir sind begeistert von den atemberaubenden Designs. Jedes Design fängt die Kultur, den Charakter und den Geist der Nation ein, die es repräsentiert. Die Jerseys sind für das höchste Spielniveau konzipiert, bleiben aber der Emotion verbunden, die den Fußball überall antreibt.

Egal, ob du zu Hause zuschaust, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist – dein Outfit muss sitzen. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich für das große Ereignis ausstatten kannst:

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