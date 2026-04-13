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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Übersetzt von

WM-Trikots 2026: Die neuen Jerseys von Argentinien, Brasilien, Portugal, England und allen weiteren Top-Teams sind offiziell vorgestellt

CULTURE
KITS
Weltmeisterschaft

Zeig, für welches Team dein Herz schlägt – rechtzeitig zum Fußballsommer.

Der Winter steht vor der Tür, doch der nächste Fußballsommer ist schon in Sicht. Am 11. Juni 2026 beginnt die Weltmeisterschaft – gemeinsam wollen die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada das bisher beste Turnier ausrichten.

Die offiziellen Trikots für die Weltmeisterschaft 2026sindbei Fanatics erhältlich.

Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Titel verteidigen, den sie 2022 in Katar gewonnen haben – es war der dritte Stern für Messi und Co.

Im Vorfeld des Turniers haben Branchenriesen wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz vorgestellt. Am 5. November 2025 präsentierte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien sowie Co-Gastgeber Mexiko. Die Kollektion verknüpft traditionelle Designs mit moderner, zukunftsorientierter Ästhetik.

adidas WC kits adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farben und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zelebrieren. Von reicher Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis hin zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

Am 20. März 2026 präsentierte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände. Jedes Auswärtstrikot interpretiert die klassische adidas-WM-Ästhetik – geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien – in einem modernen Look, der bei Fans und Spielern gleichermaßen punktet. 

PUMA WC kits PUMA

Adidas’ Fußball-Erbe ist tief verwurzelt – auf dem Platz und in der Kultur. Erstmals seit 36 Jahren ziert das Trefoil-Logo als Symbol für Originalität wieder die rechte Brust aller Trikots und kehrt damit auf die größte Bühne des Weltfußballs zurück.  Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, auf die Bedürfnisse der Gegenwart angepasst und mit Stolz für die Gemeinschaft von Athleten und Fans gestaltet, die sie tragen werden. 

Am 20. März 2026 präsentierte Nike seine Heim- und Auswärtstrikots für die Nationalmannschaften. Der US-Ausrüster tauchte tief in die Geschichte, Kultur und Identität jedes Teams ein und setzte damit ein starkes Zeichen von Optimismus und zukunftsorientierter Inspiration. 

Nike football home kitsNike

Ein zentrales Element dieser Vision ist Nikes „Aero-FIT“-Kühltechnologie: Mithilfe computergestützter Designtools und eines hochspezialisierten, maschenweisen Strickverfahrens sorgt sie dafür, dass die Athleten auch unter den extremen Bedingungen des Sommerturniers einen kühlen Kopf bewahren.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte Trikots für seine WM-Teams, die Identität und Tradition widerspiegeln – und wir sind begeistert von den atemberaubenden Designs. Jedes Design fängt die Kultur, den Charakter und den Geist der Nation ein, die es repräsentiert. Die Jerseys sind für das höchste Spielniveau konzipiert, bleiben aber der Emotion verbunden, die den Fußball überall antreibt.

Egal, ob du zu Hause zuschaust, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist – dein Outfit muss sitzen. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich für das große Ereignis ausstatten kannst:

Shop: Trikots zur Weltmeisterschaft 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algerien – Startseite

    Inspiriert von den Sanddünen der algerischen Wüste zeigt das Heimtrikot der algerischen Nationalmannschaft ein dynamisches Streifenmuster in Beige und Weiß. Leuchtend grüne Akzente an Ausschnitt und Schultern setzen sportliche Highlights. Die wellenförmigen Dünen symbolisieren die Heimat und verbinden die Mannschaft mit ihren Wurzeln, ebenso wie der in arabischer Schrift im Nackenbereich platzierte Schriftzug „Algeria“.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algerien – Auswärtsspiel

    Inspiriert von den leuchtenden Farben algerischer Felswüsten und Oasen, zeigt das Auswärtstrikot vertikale grüne Streifen, die sich vom dunklen Grund abheben und so die einzigartigen Landschaften sowie die traditionelle Farbpalette des Landes widerspiegeln. Der in arabischer Schrift im Nackenbereich platzierte Schriftzug „ALGERIA“ verbindet die Mannschaft während ihrer WM-Reise mit ihrer Heimat.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentinien – Startseite

    Die traditionellen argentinischen Längsstreifen in Himmelblau und Weiß erhalten durch einen einzigartigen dreifarbigen Farbverlauf einen wechselnden Look, der die Blautöne der drei Trikots der bisherigen Weltmeistertitel – 1978, 1986 und 2022 – aufgreift. Im Nackenbereich ziert eine maßgeschneiderte Signatur mit der Aufschrift „1896“ – eine Hommage an das Gründungsjahr der AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentinien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot nimmt Argentiniens reiches künstlerisches Erbe auf und zeigt ein markantes, wirbelndes Blau, inspiriert von traditionellen Mustern des Landes. Weiße Akzente auf schwarzem Grund betonen die stilisierten Linien, filigranen Blütenwirbel und rankende Pflanzen und schaffen durch starken Kontrast ein lebendiges Design. Im Nacken ist ein maßgeschneidertes „Argentina“-Logo vor dem „Sol de Mayo“, dem nationalen Sonnensymbol, eingraviert. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australien – Startseite

    Das neue Heimtrikot nimmt direkten Bezug auf das legendäre australische Jersey von 2006 und die ebenso kultige „Total 90“-Ära von Nike. Die traditionellen Farben Gelb und Grün erscheinen dank moderner Gestaltung frisch, wobei die Shorts mit grünem Farbverlauf Bewegung und Tiefe suggerieren. So ehrt das Trikot die Geschichte des australischen Fußballs und unterstreicht zugleich dessen anhaltende Präsenz auf höchstem Niveau.

    Die neuen australischen Trikotssind ab sofortim NikeShop erhältlich.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australien – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot ist von australischen Sonnenaufgängen inspiriert und steht für den Aufschwung sowie die Zukunftschancen des australischen Fußballs. Der Farbverlauf in Korallenrot und Dunkelgrün strahlt Energie und Fortschritt aus, ein linsenförmiges Verbandswappen erzeugt optische Dynamik.

    Die Australien-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Österreich – Startseite

    Schlichte Eleganz verleiht Österreichs neuem Trikot Wirkung: Ein kräftiges Rot als Grundfarbe wird durch tiefschwarze Ärmel und markante weiße Akzente ergänzt – eine kompromisslose Interpretation der Nationalfarben. Das Design wirkt bodenständig und vertraut und spiegelt eine Fußballkultur wider, die von Disziplin, körperlicher Stärke und kollektivem Einsatz geprägt ist.

    Die Österreich-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Österreichs erste Mannschaft tritt auswärts an.

    Das Auswärtstrikot interpretiert die Identität Österreichs aus einer progressiven Perspektive neu. Eine sanfte, alpeninspirierte Farbpalette wird von fließenden Topografielinien überlagert, die die bergige Landschaft des Landes in Bewegung zeigen. Helle Töne und eine offene Gestaltung stehen im Kontrast zur Autorität des Heimtrikots, vermitteln jedoch dieselbe Verbundenheit mit dem Land.

    Die Österreich-Trikotssindim PUMAShop erhältlich.

  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgien – Startseite

    Das Heimtrikot Belgiens ist von den markanten gotischen Buntglasfenstern inspiriert, die in der Architektur des Landes allgegenwärtig sind. Symbole, die für die „Red Devils“ und die „Red Flames“ – die Spitznamen der Herren- und Damenmannschaft – stehen, wiederholen sich in diesem Stil auf dem roten Grund des Trikots. Die Besätze an Schultern und Ärmelbündchen sind in Schwarz und Gelb gehalten und greifen damit die Farben der Landesflagge auf.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgien – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot zeigt ein durchgehendes Muster in Hellblau, Rosa und Weiß, das als Hommage an den belgischen Künstler René Magritte und die surrealistische Bewegung seines Landes dient. Überlagerte Linien und Formen erzeugen Tiefe und Bewegung und nehmen spielerisch Bezug auf Magrittes Werk. Fans erkennen außerdem Elemente des nationalen Wappens sowie typische Fußballsymbole wie Ball und Spielfeldmarkierungen. Als subtiles Detail zitiert der Kragen Magrittes Werk „Der Verrat der Bilder“ – statt „Ceci n'est pas une pipe“ steht dort „Ceci n'est pas un maillot“ („Dies ist kein Trikot“).

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasilien – Startseite

    Das Heimtrikot steht für die Wurzeln des brasilianischen Nationalfußballs und interpretiert die nationale Identität durch Bewegung, Energie und Ausdruck neu. Von der brasilianischen Flagge inspirierte Elemente werden verzerrt und in ein technisch ausgefeiltes Strickmuster verwandelt, wodurch ein vertrautes Symbol zu einer lebendigen Textur auf dem gesamten Trikot wird. Anstelle eines statischen Emblems wird die Flagge zu etwas, das getragen, mitgeführt und ins Schwitzen gebracht wird – als Symbol dafür, dass elf Spieler den Platz betreten und die Nation, die sie vertreten, voll und ganz verkörpern. Die ikonischen Farben Gelb, Grün und Blau werden durch die Dynamik des Strickgewebes lebendig und betonen Brasiliens unverwechselbaren Look.

    Die neuen Brasilien-Trikotssind ab sofortim NikeShop erhältlich.

  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasilien, das Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot von Jordan Brand für Brasilien verkörpert eine „Apex“-Mentalität und nimmt seine Inspiration von den Farben, Mustern und Prints der schnellsten und beeindruckendsten Raubtiere des Landes. In den traditionellen Gelb-Blau-Tönen des brasilianischen Fußballs gehalten, integriert das Jersey den ikonischen Elefantenprint von Jordan Brand. So entsteht ein einzigartiger Look, der zwei Kulturen der Größe auf dem Platz vereint.

    Die Brasilien-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada | Startseite

    Das Heimtrikot verkörpert die DNA des kanadischen Fußballs. Das Design setzt ein klares Statement: Das zweifarbige Ahornblatt in der Mitte symbolisiert gemeinsamen Ehrgeiz und Fortschritt. Robuste, von kanadischer Outdoor-Bekleidung inspirierte Details unterstreichen die Präzision des Trikots. Das Ergebnis ist ein markantes, unverwechselbares Jerseydesign, das Einheit, Stärke und Nationalstolz ausstrahlt.

    Die Kanada-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot verkörpert das neue Gesicht des kanadischen Fußballs – selbstbewusst, kompromisslos und geprägt von der jüngsten Erfolgsserie. Inspiriert von vereisten Landschaften fängt eine Grafik im Stil von gebrochenem Eis sowohl Spannung als auch Schönheit ein. Ein vereistes Ahornblatt, das wie eine Schlittschuhkufe geätzt wirkt, unterstreicht Kanadas Tradition im Wintersport. Das als zukünftiger Klassiker konzipierte Auswärtstrikot vermittelt Intensität und Vorwärtsdrang durch einen dunkleren, markanteren Look.

    Die Kanada-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolumbien – Startseite

    Das Heimtrikot der kolumbianischen Nationalmannschaft ist vom magischen Realismus inspiriert, einem künstlerischen Stil, der fantastische Elemente mit realistischen Umgebungen verbindet und oft durch gelbe Schmetterlinge symbolisiert wird. Es wird mit blauen Shorts und roten Stutzen kombiniert und sorgt so für einen unverkennbar kolumbianischen Look

    Jetztbei adidas erhältlich.

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolumbien, Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot zelebriert die einzigartige Artenvielfalt Kolumbiens und vereint die Farbpalette seiner beiden Küsten. Ein wiederkehrendes Muster verbindet die dunkleren Blautöne des Pazifischen Ozeans mit den helleren der Karibik; versetzte vertikale Linien setzen das Design lebendig in Szene. Ein auffälliger gelber Zierstreifen akzentuiert die 3-Streifen, die Ärmelbündchen und die Logos; derselbe Streifen umrahmt auch den Schriftzug „COLOMBIA“ im Nacken und vermittelt Stolz sowie Verbundenheit mit dem eigenen Land. 

    Jetztbei adidas erhältlich.

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Kroatien – Startseite

    Das Heimtrikot nimmt das ikonische karierte Muster Kroatiens in einem feineren Maßstab wieder auf und orientiert sich klar am legendären Design von 1990, ist jedoch perfekt auf die Anforderungen des modernen Fußballs zugeschnitten. Dabei handelt es sich nicht um eine bloße Kopie, sondern um eine originalgetreue Neuinterpretation, die den Geist und die visuelle Wirkung des Klassikers bewahrt. Das Ergebnis ist ein Heimtrikot, das sofort wiedererkennbar und dennoch zeitgemäß wirkt – es verbindet Tradition mit leistungsorientierter Präzision und ehrt einen Moment, der die kroatische Fußballgeschichte geprägt hat.

    Die Kroatien-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Croatia WC 26 away kitNike

    Kroatien – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot verkörpert dieselbe Identität in einem dunkleren, zurückhaltenderen Design. Die charakteristischen Karomuster wurden übernommen und in einer blauen Farbgebung neu interpretiert, wodurch ein starker visueller Kontrast entsteht, während gleichzeitig die Kontinuität zum Heimtrikot gewahrt bleibt. Diese dunklere Ausführung vermittelt eine gelassene, souveräne Ausstrahlung und positioniert das Auswärtstrikot als modernes Pendant, das das Heimtrikot ergänzt und gleichzeitig selbstbewusst für sich steht.

    Die Kroatien-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao – Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Curaçao ist eine Hommage an die Hauptstadt Willemstad und ihre farbenfrohen Gebäude in den Stadtvierteln Punda und Otrobanda. Diese zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Viertel zeichnen sich durch lebhaft sonnenbeschienene Fassaden aus, die sich in einem pastellgelben Grundton sowie kräftigen Streifen in Pink, Türkis und Orange widerspiegeln. Filigrane blaue Details an Ärmeln, Manschetten sowie an den Konturen des adidas-Logos und des Nationalwappens vervollständigen das Design.

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Ägypten – Startseite

    Das Heimtrikot Ägyptens ist reich an Symbolik. Das satte Rot geht im Brustbereich in tiefere Farbtöne über, überlagert von kantigen geometrischen Mustern, die sowohl an alte Hieroglyphen als auch an die pulsierende Energie des modernen Kairo erinnern. Schwarze und goldene Akzente unterstreichen Prestige und Ehrgeiz. Es strahlt eine monumentale Ausstrahlung aus – passend für eine Nation, deren Fußballgeschichte ebenso tief reicht wie ihr kulturelles Erbe.

    Die Trikotssind jetztim PUMAShoperhältlich.

  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Auswärtsspiel in Ägypten

    Das Auswärtstrikot steht für einen sanften, fast meditativen Stil. Auf hellem Grund harmonieren abstrakte Muster, Wüstensand, wechselndes Licht und dynamische Landschaftsformen. Dunkelgrüne Akzente am Kragen geben dem Design Halt, ohne den klaren, ausgewogenen und selbstbewussten Gesamteindruck zu stören. 

    Die Trikots für Ägyptensind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • England WC 26 Home kitNike

    England – Startseite

    Das neue Heimtrikot der englischen Nationalmannschaft knüpft an die Tradition des „All-White-Look“ an und verleiht ihm mit dezenten, modern interpretierten Designelementen frischen Glanz. Feine, in den Stoff eingewebte Grafiken greifen Motive der englischen Fußballkultur auf und geben dem Jersey Tiefe, ohne die klassische Silhouette zu überfrachtet. Über dem Wappen glänzt ein metallisch-goldener Stern – ein selbstbewusster Ersatz für die bisherige, farblich abgestimmte Variante. So wirkt das Trikot vertraut und dennoch zeitgemäß; es ehrt die Vergangenheit und unterstreicht zugleich Englands Rückkehr auf die internationale Bühne.

    Die England-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • England WC 26 away kitNike

    England – Auswärtsspiel

    Das neue Auswärtstrikot der englischen Nationalmannschaft steht für einen historischen Wandel: ein rotes Oberteil trifft auf marineblaue Hose. Diese mutige Farbkombination unterstreicht den zukunftsorientierten Anspruch des Teams, ohne die eigenen Wurzeln zu verleugnen. Das Verbandswappen thront zentral über dem metallisch-goldenen Stern und strahlt Präsenz sowie Stolz aus.

    Die England-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • France WC 26 kit home Nike

    Frankreich – Startseite

    Das Heimtrikot der französischen Nationalmannschaft verkörpert die Energie einer neuen Generation und die Eleganz des modernen französischen Fußballs: jung, ausdrucksstark und kreativ. Inspiriert von der französischen Haute Couture interpretiert der weiße Kragen des Trikots die traditionelle Farbpalette aus Blau, Weiß und Rot neu. Ein sich wiederholendes blaues Muster im Stoff spiegelt die Schnelligkeit der französischen Mannschaft wider. Ein metallisch-kupferfarbenes Wappen wird mit einem klassischen weißen Polokragen und einer roten Knopfleiste kombiniert. 

    Die Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • France WC 26 away kitNike

    Frankreich – Auswärtsspiel

    Das neue Auswärtstrikot der französischen Nationalmannschaft trägt den Namen „Liberté“ und zählt zu den innovativsten Designs der Teamgeschichte. Es ist von der Freiheitsstatue inspiriert, die Frankreich einst den Vereinigten Staaten schenkte. Der hellblau-grüne Grundton spiegelt die heutige Patina der Statue, während metallische Kupferelemente an ihr ursprüngliches Material erinnern. Dreifarbige Ärmelbündchen und die Typografie unterstreichen die kulturelle, luxuriöse und minimalistische Note. So vereint das Trikot Tradition, Eleganz und moderne Raffinesse – und bekräftigt die Werte der Freiheit, für die Frankreich steht.

    Das Trikotist ab sofortim Nike Store erhältlich.

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Deutschland | Startseite

    Das Heimtrikot würdigt die Erfolge der deutschen Mannschaft und ist eine Hommage an einige der legendärsten Trikots des Landes. Das wiederkehrende Rautenmuster und die Chevron-Details greifen ikonische Grafiken früherer Trikots auf, darunter das Siegertrikot von 2014.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Deutschland, Auswärtsspiel

    In Anlehnung an die Formensprache des Heimtrikots wurden die diagonalen Chevrons in durchgehendem Marineblau neu interpretiert und bilden nun eine rhythmische Wiederholung aus drei ineinander verschlungenen Formen. Die Farbpalette vereint verschiedene Epochen der DFB-Geschichte: Sie ist eine Hommage an die klassischen blauen Quarter-Zips von 1954, an die blau-weißen Trainingsoberteile der 60er bis 80er Jahre und an die farbenfrohe Trainingsbekleidung der 90er, deren aquablaue Akzente hier wiederaufleben. Das Design erzeugt einen markanten, dynamischen Look. Ein dezentes Flaggen-Label am Saum erinnert an die langjährige Partnerschaft zwischen adidas und dem DFB, die 1954 begann.

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    Die Deutschland-Trikotssindim adidasShopund bei Fanatics erhältlich.

  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana – Startseite

    Pure Energie. Ein weißer Grund wird von markanten geometrischen Mustern in leuchtenden Farbverläufen aus Rot, Gelb und Grün dominiert – die Nationalfarben, die durch Rhythmus und Bewegung zum Leben erweckt werden. Der ikonische „Black Star“ prangt prominent in der Mitte des Designs. Feierlich, selbstbewusst und darauf ausgelegt, aufzufallen.

    Die Ghana-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana – Auswärtsspiel

    Das goldene Auswärtstrikot strahlt Kraft und Optimismus aus und zieht sofort alle Blicke an. Ein durchgehendes, von Kente-Stoffen inspiriertes Muster verleiht ihm kulturelle Tiefe, rote Akzente und der „Black Star“ verbinden das Design direkt mit dem ghanaischen Erbe.

    Die Ghana-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Italy Home WC 2026 Kit adidas

    Italien – Startseite

    Das neue Heimtrikot der italienischen Nationalmannschaft vereint Tradition und Innovation. Sein markantes Design zelebriert das Erbe des italienischen Fußballs und die Identität des Nationalverbands. Im Nacken glänzt der Schriftzug „Azzurra“ – eine Hommage an den Spitznamen der Squadra und die charakteristische Farbe Blau.

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  • Italy Away kit WC 26adidas

    Italien – Auswärtsspiel

    Das Trikot verkörpert traditionelle italienische Schneiderkunst und nimmt seine Inspiration von den eleganten Anzugjacken, die die Nationalmannschaft einst bei historischen Feierlichkeiten trug. Sein durchgehendes hellblau-weißes Muster imitiert die komplexen Webstrukturen solcher Kleidungsstücke.  Marineblaue und goldene Akzente an Ärmeln, Logos und Nummern setzen elegante Kontraste. Ein monogrammiertes „Italia“ im Nacken unterstreicht mit personalisierter Stickerei Zugehörigkeit und Identität. 

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Elfenbeinküste – Startseite

    Das Heimtrikot der Elfenbeinküste ist ein Fest für die Augen. Der leuchtend orangefarbene Oberkörper wirkt animalisch und wird durch ein durchgehendes Muster belebt, das sich an traditionellen ivorischen Textilien und Symbolen orientiert. So vermittelt das Design Bewegung, Festlichkeit und Wärme. Grüne Akzente sorgen für Ausgewogenheit, während das Gesamtdesign Stolz und kollektive Freude ausstrahlt. Das ist Fußball mit Herz.

    Die Trikots der Elfenbeinküstesind jetztim PUMAShop erhältlich.

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    Elfenbeinküste I Auswärts

    Ein klares Weiß bildet die Basis des Auswärtstrikots. Feine, farblich abgestimmte Muster evozieren Sonnenlicht, das durch das Blätterdach fällt, und greifen die natürlichen Strukturen der ivorischen Landschaft auf. Orange und Grün rahmen das Design mit den Nationalfarben ein und lassen die zurückhaltende Handwerkskunst wirken.

    Die Trikots der Elfenbeinküstesind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japan – Startseite

    Das klassische Blau des japanischen Heimtrikots wird durch ein abstraktes Muster mit aschblauen, linearen Details zum Leben erweckt, das den berühmten Dunst am Horizont widerspiegelt, wo in Japan Himmel und Meer aufeinandertreffen. Die japanische Flagge prangt als Abschlusselement stolz im Nackenbereich.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japan – Auswärtsspiel

    Inspiriert von „Colours Beyond the Horizon“ zeigt das neue Auswärtstrikot Japans ein lebendiges Streifenmuster aus zwölf Farben. Diese symbolisieren die Einheit und Verbundenheit der Nation auf und neben dem Platz. Vor einem cremefarbenen Grund verlaufen elf sich verblassende, vertikale Linien wie Regentropfen über das Trikot und stehen für die elf Spieler auf dem Platz. Ein markanter Mittelstreifen in der Farbe der roten Sonne der Nationalflagge symbolisiert das Herz der Mannschaft – ihre Fans. Im Nacken erinnert die gedruckte Nationalflagge an Stolz und Identität. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexiko – Startseite

    Tradition und Zukunft vereinen sich im neuen Heimtrikot von Mexiko. Das Jersey symbolisiert die Energie und den Stolz, die Fans aller Generationen bei der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft verbinden werden. Es würdigt die unerschütterliche Leidenschaft einer Nation, die Fußball lebt und liebt – und in der jeder gemeinsame Moment das Herz Mexikos widerspiegelt. Im Nackenbereich ziert der Schriftzug „SOMOS MÉXICO“ – zu Deutsch „Wir sind Mexiko“ – als Symbol für Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist prägen.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexiko – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot ist von Mexikos reicher Geschichte inspiriert und zeigt ein durchgehendes, graues Allover-Muster auf weißem Grund. Es nimmt Bezug auf die als „Grecas“ bekannten Ornamente aus Architektur und Kunst. Das wiederkehrende Motiv aus abstrakten Treppen erinnert an die stufenförmigen Fassaden traditioneller mexikanischer Gebäude. Der Schriftzug „SOMOS MÉXICO“ („Wir sind Mexiko“) im Nacken unterstreicht Einheit und Leidenschaft des mexikanischen Fußballgeistes – Qualitäten, die besonders kurz vor der dritten FIFA-Weltmeisterschaft als Rekordgeberin sichtbar werden. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marokko – Startseite

    Ein tiefes, imposantes Rot prägt das marokkanische Heimtrikot, ergänzt durch grüne Akzente und traditionelle Muster an Kragen und Ärmeln, die direkt auf das marokkanische Erbe zurückgehen. Klar, selbstbewusst und voller Ehrgeiz.

    Die Marokko-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marokko – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot überzeugt mit aufwendigen Details. Der weiße Grund wird von dezenten, geometrischen Mustern durchzogen, die sich an traditionellen marokkanischen Fliesen und der Architektur des Landes orientieren: filigran, vielschichtig und reich an kultureller Bedeutung. Rote und grüne Akzente setzen Kontraste und verbinden Eleganz mit Stärke. 

    Die Marokko-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Niederlande – Startseite

    Das neue Heimtrikot der Niederlande intensiviert das legendäre „Oranje“ statt es neu zu erfinden. Die leuchtendste Farbe der Teamgeschichte ist schon aus der Ferne sichtbar. Ein innovatives Lentikular-Wappen erzeugt je nach Blickwinkel unterschiedliche Effekte und unterstreicht die Dynamik der Spieler. Das Trikot ist unverwechselbar, energiegeladen und verkörpert niederländischen Stolz.

    Die Trikotssind ab sofortim NikeShop erhältlich.

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Niederlande, Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot lässt den historischen, komplett weißen Look der niederländischen Nationalmannschaft wieder aufleben. Inspiriert von mikroskopisch kleinen Farbverläufen zieht sich ein horizontaler orangefarbener Farbverlauf über das Trikot und symbolisiert Experimentierfreude und Präzision. Das übergroße, mittig platzierte Linsenwappen unterstreicht Innovation als Identitätsmerkmal. Klare Linien und geometrische Ausgewogenheit spiegeln niederländische Designprinzipien wider und signalisieren gleichzeitig eine fortschrittliche Zukunft.

    Die niederländischen Trikotssind ab sofortim NikeShop erhältlich.

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Neuseeland – Startseite

    Das Heimtrikot Neuseelands strahlt pure, zurückhaltende Kraft aus. Der schwarze Grund zeigt abstrakte, fließende Muster, die an Naturlandschaften wie Farne, Küstenlinien und vulkanisches Gelände erinnern – modern und dynamisch interpretiert. Der ikonische Silberfarn auf der Brust unterstreicht stolz die Identität des Landes. Zurückhaltend, aber selbstbewusst. 

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    Neuseeland – Auswärtsspiel

    Ein helles, eisblaues Design verleiht dem Auswärtstrikot eine sanfte, aber abenteuerliche Note. Die organische Linienführung evoziert Landschaften, Wasserströmungen und natürliche Bewegungen und symbolisiert Neuseelands Verbindung von Land und Meer auf moderne Weise.

    Die Neuseeland-Trikots sindjetztim PUMAShoperhältlich.

  • Northern Ireland Home WC 2026 Kit adidas

    Nordirland – Startseite

    Das Heimtrikot Nordirlands kombiniert einen blaugrünen und grünen Grundton mit einem abstrakten Muster, das von der dynamischen Architektur des Landes inspiriert ist und Fans sowie Spieler mit dem Herzen Nordirlands verbindet. 

    Jetztbei adidas kaufen.

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  • Northern Ireland Away kit WC 26adidas

    Nordirland – Auswärtsspiel

    Inspiriert von der unerschütterlichen Unterstützung der Fans besticht das in „Cloud White“ gehaltene Auswärtstrikot mit mintgrünen, diagonal verlaufenden Linien – eine Farbkombination, die bei den Fans äußerst beliebt ist. Im Nacken ist die Nummer 12 in römischen Ziffern eingearbeitet, als weitere Hommage an die Unterstützung, die die Mannschaft von den Zuschauern auf den Tribünen erhält. 

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegen – Startseite

    Das neue Heimtrikot setzt die traditionsreiche, komplett rote Optik Norwegens fort und zitiert zugleich direkt die Nationalflagge. In die blauen Streifen ist ein passendes Motiv im Urnes-Stil eingearbeitet, das vom Erbe der Wikinger inspiriert ist und alte Symbolik mit moderner Performance verbindet. Das Trikot verkörpert Nationalstolz und gemeinsamen Teamgeist, ehrt Norwegens Geschichte und unterstreicht seine wachsende Präsenz auf der internationalen Bühne.

    Die norwegischen Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

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    Norwegen – Auswärtsspiel

    Das neue Auswärtstrikot ist das erste komplett schwarze Nationaltrikot Norwegens. Inspiriert von den legendären Wikinger-Berserkern, die für ihre explosive Intensität gefürchtet waren, markiert das Design den Beginn einer neuen Ära im norwegischen Fußball. Minimalistisch und kompromisslos umgesetzt, strahlt das Trikot Selbstbewusstsein durch Zurückhaltung aus und vermittelt dank dunkler Farben und spezieller Materialstruktur pure Stärke.

    Die norwegischen Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay – Startseite

    Die klassischen roten und weißen Streifen kehren mit frischer Energie zurück. Die strukturierte Oberfläche und der dezent Used-Look verleihen dem Design Geschichte und authentische Patina. Blaue Einfassungen an Kragen und Ärmelbündchen zitieren die Nationalflagge und schaffen die Balance zwischen Tradition und modernem Flair.

    Die Paraguay-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot überzeugt mit einem kühnen, unkonventionellen Design. Ein tiefes, camouflageartiges Muster in Schwarz- und Blaugrüntönen erzeugt optische Dynamik und Unvorhersehbarkeit. Die taktisch-moderne Gestaltung symbolisiert die Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit des paraguayischen Fußballs.

    Die Paraguay-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Poland WC 26 home kitNike

    Polen – Startseite

    Das Heimtrikot lässt die Legende von Lech in moderner, ausdrucksstarker Optik wiederaufleben. Inspiriert vom weißen Adler übersetzt das Design die Federn des Vogels in eine grafische Sprache, die sich über Ärmel und Hose zieht. Blitz- und Wolkenmotive ergänzen das Muster und erinnern an den Moment der Offenbarung, der den Mythos prägt. So wird ein nationales Symbol zu einer kunstvoll gestalteten Textur statt zu einer wörtlichen Darstellung. Rote Akzente verleihen dem Trikot eine kühne, zeitlose und unverwechselbar polnische Note. 

    Die Polen-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Poland WC 26 Away kitNike

    Polen – Auswärtsspiel

    Das neue Auswärtstrikot Polens kehrt die traditionellen Heimfarben um. Statt des früheren „Sport Red“ mit Weiß kommt jetzt „Noble Red“ zum Einsatz – ein tieferer, edlerer Farbton. Dieser dunkle Rotton verleiht dem Jersey eine imposantere, selbstbewusstere Ausstrahlung und signalisiert Stärke sowie Selbstvertrauen. Das als zukünftiger Klassiker konzipierte Trikot interpretiert die Tradition mit einem prägnanteren, fast einschüchternden visuellen Auftritt neu.

    Die Polen-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal – Startseite

    Das neue Heimtrikot der portugiesischen Nationalmannschaft verkörpert die Kraft des Atlantiks und die Leidenschaft, die das Land auf dem Platz antreibt. Der ikonische rote Grund wird von wellenförmigen Details und grünen Akzenten durchzogen – eine Hommage an Portugals maritime Tradition und seinen unerschrockenen Geist. Goldene und grüne Verzierungen betonen die Nationalfarben, während das portugiesische Wappen das Design traditionell verankert. Ein kraftvolles, elegantes Jersey für die große Bühne.

    Jetztbei FanaticsShoperhältlich.

    Jetztim PUMAShoperhältlich.

  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal, Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot verkörpert die maritime Seele Portugals. Auf dem weißen Grund wogen geschwungene, blaugrüne Wellen – ein deutlicher Verweis auf die tiefe Verbindung des Landes zum Meer und seine Entdeckungsgeschichte. Fließend, dynamisch, modern.

    Die Portugal-Trikotssind jetztbei FanaticsShop erhältlich.

    Jetzterhältlich im PUMAShop.

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar – Startseite

    Das kastanienbraune Heimtrikot Katars ist eine Hommage an die Zickzacklinie, die auf der katarischen Nationalflagge den weißen vom braunen Teil trennt. Dunkle, gezackte Linien durchlaufen zentral das Jersey, während der arabische Schriftzug „Qatar“ im Nacken als Signatur dient. 

    Die Katar-Trikotssind jetztbei adidas erhältlich.

  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Katar (Auswärtsspiel)

    Eine abstrakte, graue Wellenform ziert das Auswärtstrikot von Katar. Inspiriert von den Wüstendünen greift das Muster deren geometrische Formen auf und erinnert an die majestätische Landschaft. Im Nacken steht „Katar“ in arabischer Schrift – ein Zeichen von Nationalstolz und Einheit.

    Die Katar-Trikotssind jetztbei adidas erhältlich.

  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Saudi-Arabien – Startseite

    Das neue Heimtrikot der saudischen Nationalmannschaft zeigt einen durchgehenden Allover-Print in Lila und Dunkelgrün. Die kunstvollen Türverzierungen des Landes und die lebhaften Farben der regionalen Lavendelfelder dienen als Inspiration. Auf dem tiefgrünen Grund kombiniert das Design traditionelle Symbole wie Falken und Palmen mit geometrischen Mustern und schafft so eine moderne, dynamische Optik.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Saudi-Arabien – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot Saudi-Arabiens zeigt ein maßgeschneidertes Webmuster auf perlweißem Grund. Dieses Design greift traditionelle saudische Mode auf und strahlt zugleich moderne Eleganz aus. Logo und Wappen glänzen in Königsgold, während Ausschnitt und Rückennummer in tiefem Grün – einer der Nationalfarben – dezent hervorgehoben sind. Auf der Rückseite prangt das Emblem mit Palme und gekreuzten Schwertern, eine Hommage an Kultur und Identität des Landes.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Schottland – Startseite

    Das Heimtrikot der schottischen Nationalmannschaft setzt auf das traditionelle Andreaskreuz: Das in Dunkelblau gehaltene Muster wiederholt sich auf dem typischen Royalblau des Trikots und betont so die schottische Identität. Ein weiteres Detail – das Andreaskreuz – schmückt den Nackenbereich.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Schottland – Auswärtsspiel

    Das neue Auswärtstrikot zeigt sich erneut in scharlachrot und ehrt damit die Tradition klassischer schottischer Trikots. Feine violette Längsstreifen verleihen der modernen Interpretation eines zeitlosen Designs eine elegante Note. Im Nackenbereich sitzt eine dezente, violett-grüne Distel – Symbol für Schottlands Widerstandskraft.

    Jetztbei adidas erhältlich.

  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal – Startseite

    Das neue Heimtrikot Senegals vereint Eleganz mit kulturellem Stolz. Auf dem weißen Grund rhythmisieren feine, abgestimmte Muster – inspiriert von traditionellen Textilien und Symbolen – das Design und schaffen Tiefe sowie Struktur. Dezente Akzente in Grün, Gelb und Rot greifen die Nationalflagge auf und verleihen dem Trikot eine raffinierte, ausdrucksstarke Optik.

    Die Senegal-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot überzeugt mit kräftigen, selbstbewussten Farben. Der tiefblaugrüne Körper zeigt fließende, organische Muster, die Dynamik und natürliche Energie symbolisieren. Gelbe und rote Akzente vervollständigen den Look und unterstreichen den lebendigen, feierlichen Geist des senegalesischen Fußballs.

    Die Senegal-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich.

  • SA 2026 kitadidas

    Südafrika – Startseite

    Das Heimtrikot Südafrikas für 2026 bleibt seinem unverwechselbaren gelben Grundton mit grünen Akzenten treu – Farben, die für Nationalstolz stehen. Feine Details und eine durchdachte Konstruktion verleihen dem Design einen modernen Touch und machen es zu einem performancestarken Jersey, das den Ansprüchen des internationalen Fußballs gerecht wird.

    Das aktualisierte Design ehrt die zwölf Amtssprachen des Landes – ein starkes Symbol für Vielfalt, Einheit und die gemeinsame Liebe zum Fußball. Feine, in den Stoff eingewebte Grafiken stehen für die vielen Stimmen, die in den Stadien des Landes und weltweit im Einklang erklingen. 

    Die Südafrika-Trikotssind jetztbei adidas erhältlich.

  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Südafrika, Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot zeigt sich in den traditionellen Farben Grün und Gold und unterstreicht damit Südafrikas sportliche Identität. Klassisches Grün bildet die Basis, während weiße und goldene Details am Kragen eine Hommage an die Entwicklung des südafrikanischen Fußballs sind. Gold- und weiße Akzente an Bündchen und Logos verleihen zeitlose Eleganz und spiegeln den Ehrgeiz der Nation, auf der größten Bühne des Fußballs zu glänzen.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Südkorea | Startseite

    Das Heimtrikot zeigt eine kühne Neuinterpretation des weißen Tigers, seit jeher Symbol für Stärke und Schutz. Ein auffälliger Tiger-Camouflage-Print ist in den Stoff eingearbeitet und verleiht dem Jersey eine dynamische Optik, die Tradition und Moderne verbindet. Eine eigens entwickelte Typografie verknüpft traditionelle koreanische Kalligrafie mit westlichen Designelementen und unterstreicht so die Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart. Das Trikot verkörpert Koreas Identität: kontrollierte Aggressivität und visuelle Selbstsicherheit – und spiegelt eine Mannschaft, die zum Überraschungseffekt gebaut ist.

    Die Heimtrikotssind ab sofortim Nike Store erhältlich.

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Südkorea I Auswärts

    Das Auswärtstrikot führt das „Ambush“-Konzept fort und verkörpert Koreas Leidenschaft sowie Dynamik mit einem floralen Design. Die Grafik entfaltet sich mit voller Intensität und fängt Bewegung, Emotionen sowie kollektive Energie ein – vom Aufbau bis zum Ausbruch. Auf dem Hintergrundton „Bold Violet“ balanciert das Design Eleganz und Kraft und spiegelt Koreas Fähigkeit wider, Schönheit und Aggressivität im Wettkampf zu vereinen. Das Trikot wirkt ausdrucksstark und selbstbewusst – eine alternative Identität, die kulturellen Stolz betont, ohne den Wettbewerbsvorteil zu verlieren.

    Die Trikotssind ab sofortim NikeShop erhältlich.

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanien – Startseite

    Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 zeigt ein schlichtes Nadelstreifen-Design: Der rote Grund wird von wiederholten, gelben Vertikalstreifen durchzogen, die an Flagge und Wappen anknüpfen. Auf der Rückseite des Kragenausschnitts steht „ESPANA“, ein Detail, das den nationalen Stolz der Spieler unterstreicht. 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spanien – Auswärtsspiel

    Das Design des spanischen Auswärtstrikots ehrt die glorreiche literarische Tradition des Landes. Ein durchgängiges, komplexes Muster in Pyritfarbe, inspiriert von Zeichnungen und Grafiken klassischer Bücher und Manuskripte, ziert den cremefarbenen Grund und symbolisiert so die Farbe einer Buchseite. Gold- und burgunderrote Akzente an Ärmel und Ausschnitt sowie der im Nacken eingravierte Schriftzug „ESPAÑA“ mit dem charakteristischen Buchstaben Ñ würdigen die spanische Sprache und ihr kulturelles Erbe.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Schweden – Startseite

    Das neue Heimtrikot Schwedens vereint die traditionellen Farben Gelb und Blau mit einem modernen Design, das an die Fußball-Kultur der 70er-Jahre anknüpft. Eine dezent eingearbeitete Grafik in den Nationalfarben greift die damals beliebten Blumenstickereien auf, die man sowohl auf Jeans als auch auf traditionellen schwedischen Trachten fand. So können Fans ihr Erbe mit einem frischen, aber vertrauten Look feiern, den ein moderner „Sverige“-Schriftzug im Nacken abrundet.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Schweden – Auswärtsspiel

    Das neue Auswärtstrikot der schwedischen Nationalmannschaft kombiniert drei Blautöne zu einem durchgehenden Grafikdesign, das an die Muster der 70er Jahre anknüpft und zugleich das kulturelle Erbe des Landes würdigt. Der im Nackenbereich platzierte Schriftzug „Sverige“ – Schwedisch für „Schweden“ – verbindet diesen Retro-Look mit einem modernen Touch und gibt den Fans von heute ein frisches Erscheinungsbild. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Schweiz – Startseite

    Das Schweizer Heimtrikot 2026 bleibt seinem markanten tiefen Rot treu. Weiße grafische Akzente und markante Chevron-Details unterstreichen die typische Schweizer Präzision und Tradition. Ein kräftiger roter Grundton tritt selbstbewusst auf und lässt die Nationalfarbe für sich sprechen. Weiße Kontraste setzen klare Akzente, während das Schweizer Kreuz stolz auf der Brust prangt. Keine Spielereien, nur Zielstrebigkeit – pure Schweizer Effizienz auf dem Platz.

     Schweizer Trikotsjetztim PumaShop.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Schweiz I Auswärts

    Das neue Auswärtstrikot zeigt eine leichtere, ausdrucksstärkere Seite der Schweizer Identität. Ein sanfter, fast neonfarbener Grünton bildet die Basis und wird durch abstrakte topografische Muster strukturiert, die an die Alpen und das bergige Gelände der Schweiz erinnern. Schwarze Akzente setzen optische Akzente und verleihen dem Design eine frische, moderne und fortschrittliche Note.

     Die Schweizer Trikotssindim PumaShop erhältlich.

    Die Schweizer Trikotssind jetztbei FanaticsShop erhältlich.

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Türkei – Startseite

    Das Heimtrikot markiert mit einem sportlichen Rot eine neue Ära, wobei das ikonische Brustband in einer dezenteren, moderneren Form erhalten bleibt. Eine auffällige, von Ebru-Marmorierungen inspirierte Grafik sorgt innerhalb des Bandes für Dynamik und unterstreicht das türkische Kulturerbe. Der hybride Ausschnitt kombiniert Rundhals- und V-Form, während die türkische Flagge zentral auf der Brust sitzt. Wurde das Emblem früher in einem Kreis geführt, so passt es jetzt mit rechteckiger Form an die scharfen Kanten des Designs an und verleiht dem nationalen Symbol eine klarere, zeitgemäßere Geometrie.

    Die neuen Trikotssind ab sofortim Nike Store erhältlich.

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Türkei – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot kehrt zu einem weißen Grundton zurück und greift damit den klassischen „Türkei“-Look auf, wobei der traditionelle rote Bruststreifen als charakteristisches Markenzeichen erhalten bleibt. Die Ebru-Grafik innerhalb des Streifens fungiert erneut als visuelles Bindeglied zwischen Heim- und Auswärtstrikot und unterstreicht die einheitliche Story der Kollektion. Rote Seiteneinsätze und ein roter Streifen an den Stutzen vervollständigen das Trikot und schaffen eine ausgewogene Mischung aus Tradition und Innovation: klassische Farben, moderne Details und ein verbindendes handwerkliches Element, das beide Varianten prägt.

    Die neuen Trikots der türkischen Nationalmannschaftsind ab sofortim NikeStore erhältlich.

  • Ukraine Home WC 2026 Kit adidas

    Ukraine – Startseite

    Das Heimtrikot der Ukraine ist eine Hommage an das reiche kulturelle Erbe und die Traditionen des Landes. Das leuchtend gelb-blaue Jersey zeigt ein dezentes, wiederkehrendes Muster in einem dunkleren Gelbton, inspiriert von den Formen und Symbolen des ukrainischen Staatswappens. Der Schriftzug „Україна“ (ukrainisch für „Ukraine“) im Nacken vervollständigt das Design.

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  • Ukraine Away kit WC 26adidas

    Ukraine – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot ist vom zeitgenössischen ukrainischen Design inspiriert und kombiniert traditionelle kulturelle Elemente mit modernen Akzenten zu einem mutigen Look. Ein in geheimnisvoller Tintenfarbe auf blauem Grund gehaltenes Motiv prangt stolz auf der Brust und verbindet Vintage-Ästhetik mit aktuellen Streetwear-Einflüssen. Im Nacken ist der Name „Ykpaïha“ in leuchtendem Gelb eingearbeitet.

    Jetztbei adidas kaufen.

    Jetztbei Fanatics kaufen.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay – Startseite

    Das Heimtrikot verkörpert die Essenz des uruguayischen Fußballs. Auf einer modern-klassischen Grundlage basierend, besticht es durch eine klare Interpretation des typischen Himmelblau, kombiniert mit marineblauen Akzenten, die Klarheit und Selbstbewusstsein unterstreichen. Die Schlichtheit des Designs spiegelt die Identität der Mannschaft wider: ehrlich, diszipliniert und auf kollektiver Leistung beruhend.

    Die Uruguay-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay – Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot verkörpert den Kampfgeist Uruguays auf provokante Weise. Ein markantes Flügelmuster auf der Brust steht für Aufstieg, Ehrgeiz und den unermüdlichen Willen zum Sieg. Damit ehrt das Design die historischen Erfolge des Landes, etwa seine Pionierrolle im Weltfußball, und gibt dieses Erbe in einem schärferen, aggressiveren Look neu interpretiert weiter. Das Auswärtstrikot zeigt Uruguay von seiner trotzigsten Seite: kompakt, furchtlos und unnachgiebig. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    USA – Startseite

    Das Heimtrikot verkörpert die DNA des US-amerikanischen Fußballs und interpretiert die „Stars and Stripes“ aus einer modernen, dynamischen Perspektive. Verzerrte Streifen und Farbverläufe zitieren die Flagge in Bewegung und stehen für eine Nation, geprägt von Vielfalt, Landschaften und der Liebe zum Spiel.

    Nationale Symbolik wird weniger als wörtliche Grafik denn als raffinierte Textur übersetzt – heraus kommt ein Heimtrikot, das stolz amerikanisch wirkt und zugleich Selbstbewusstsein und Vorwärtsdrang ausstrahlt. Das unverwechselbare Design prangt nicht nur auf der Tribüne, sondern setzt auch auf dem Platz ein klares Statement.

    Die USA-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • USA WC 26 away kitNike

    USA auswärts

    Das Auswärtstrikot ist als zukünftiger Klassiker konzipiert – ein klares, ikonisches Design, das den Test der Zeit bestehen soll. Das Trikot setzt auf eine durchgehende „Dark Obsidian“-Farbpalette und zeigt ein maßgeschneidertes, sternförmiges Rastermuster, das subtil in den Stoff gewebt ist und den Fokus von Streifen auf Sterne als neues Symbol verlagert. Minimalistisch, prägnant und lifestyle-orientiert verbindet das Auswärtstrikot Performance und Tragekomfort und spiegelt eine Generation wider, die ihre Identität auf und abseits des Platzes lebt. Es steht für zurückhaltende Selbstsicherheit, die kein Aufhebens braucht, um ein Statement zu setzen.

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  • Wales Home WC 2026 Kit adidas

    Wales – Startseite

    Der traditionell rote Grund des walisischen Heimtrikots erscheint diesmal als horizontales Streifenmuster in Dunkelgrün, Rot und Weiß. Im mittleren grünen Streifen ist der offizielle walisische Ländername „CYMRU“ dezent eingearbeitet. Im Nackenbereich wiederholt sich dieses Detail zusammen mit dem Team-Motto „Gorau Chwarae Cyd Chwarae“ – zu Deutsch: „Das beste Spiel ist das Teamspiel“.

    Wales-Trikots bei adidas Jetzt kaufen

    Wales-Trikotssindim adidas-Onlineshop und bei Fanatics erhältlich.

  • Wales Away kit WC 26adidas

    Wales ist auswärts

    Das Auswärtstrikot von Wales feiert die Identität und das Erbe des Landes. Der cremefarbene Grund wird von abstrakten, gedämpften Rottönen des walisischen Drachen auf der Vorderseite ergänzt. Im Nacken stehen das Motto „Gorau Chwarae Cyd Chwarae“ und der Schriftzug „CYMRU“.

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