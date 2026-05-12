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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Übersetzt von

WM-Trikots 2026: Argentinien, Brasilien, Portugal, England und alle Top-Teams zeigen ihre neuen Trikots

CULTURE
KITS
Weltmeisterschaft

Zeig dein Team – rechtzeitig zum Fußballsommer

Der Winter steht vor der Tür, doch der nächste Fußballsommer wartet schon. Vom 11. Juni an richten die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam die Weltmeisterschaft 2026 aus.

Bei Fanatics können Siejetztdie Trikots zur Weltmeisterschaft 2026 kaufen.

Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie bei der WM 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter WM-Erfolg, als Lionel Messi und Co. endlich den begehrten Pokal in die Hände bekamen.

Vor dem Turnier brachten grosse Marken wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz auf den Markt. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Gastgeber Mexiko und weitere. Die Kollektion verbindet historische Identitäten und Traditionen der Nationen und zeigt sie in einem modernen Design.

adidas WC kits adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farben und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zeigen. Von der reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

Am 20. März 2026 stellte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände vor. Die Auswärtstrikots interpretieren klassische adidas-WM-Elemente wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien modern und zeitgemäss. 

PUMA WC kits PUMA

Adidas’ Fussballgeschichte reicht von sportlichen Leistungen auf dem Platz bis zum kulturellen Einfluss auf der Strasse. Zum ersten Mal seit 36 Jahren ziert das adidas Trefoil – das Zeichen der Originalität – wieder die grösste Bühne des Weltfussballs und erscheint auf der rechten Brustseite jedes Trikots.  Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fussballkultur der 90er Jahre, ist an die Anforderungen von heute angepasst und soll die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans widerspiegeln, die es tragen. 

Am 20. März 2026 präsentierte Nike die Heim- und Auswärtstrikots für seine Verbände. Der Hersteller tauchte tief in Erbe, Kultur und Identität jeder Mannschaft ein und vermittelte damit Optimismus und zukunftsorientierte Inspiration. 

Nike football home kitsNike

Ein weiterer zentraler Bestandteil dieser Vision ist die "Aero-FIT"-Kuehltechnologie von Nike. Sie verbindet computergestuetztes Design mit einem hochspezialisierten, maschenweisen Strickverfahren, damit die Athleten unter den extremen Bedingungen des Sommerturniers einen kuehlen Kopf bewahren.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte Trikots für seine WM-Teams, die Identität und Tradition widerspiegeln – wir sind begeistert von den Designs. Jedes Design zeigt die Kultur, den Charakter und den Geist der Nation, die es vertritt. Die Trikots sind für das höchste Spielniveau gemacht, aber sie tragen dieselbe Emotion, die den Fußball überall antreibt.

Egal, ob du zu Hause zuschaust, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist – du brauchst das passende Outfit. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich fuer das grosse Turnier ausstatten kannst:

Shop: Trikots zur Weltmeisterschaft 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algerien I Startseite

    Inspiriert von den Sanddünen der algerischen Wüste besticht das Heimtrikot der algerischen Nationalmannschaft durch ein dynamisches Streifenmuster in Beige und Weiß, ergänzt durch leuchtend grüne Akzente am Ausschnitt und an den Schultern. Diese Darstellung der für das Land so typischen wellenförmigen Dünen verbindet die Mannschaft mit ihrer Heimat, ebenso wie der Schriftzug "Algeria", der in arabischer Schrift im Nackenbereich zu sehen ist.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algerien I Auswärts

    Inspiriert von den Farben der Wuesten und Oasen Algeriens zeigt das Auswaertstrikot vertikale gruene Streifen, die sich von einem dunklen Gruen abheben und so die Landschaften sowie die traditionelle Farbpalette des Landes widerspiegeln. Der Schriftzug "ALGERIA" prangt in arabischer Schrift im Nacken und verbindet die Mannschaft auf ihrer WM-Reise mit ihrer Heimat.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentinien I Startseite

    Die argentinischen Längsstreifen in Himmelblau und Weiß zeigen dank eines dreifarbigen Farbverlaufs einen frischen Look, der die Blautöne der Weltmeistertrikots von 1978, 1986 und 2022 aufgreift. Im Nacken sitzt eine Signatur mit der Aufschrift "1896", eine Hommage an das Gründungsjahr der AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentinien Auswärts

    Das Auswärtstrikot greift das reiche künstlerische Erbe Argentiniens auf und zeigt ein markantes, wirbelndes blaues Muster, das von traditionellen Motiven des Landes inspiriert ist. Weiße Akzente auf schwarzem Grund betonen die stilisierten Linien, die filigranen floralen Wirbel und die rankenden Pflanzen und setzen einen klaren Kontrast. Auf dem Nackenbereich prangt ein maßgeschneidertes "Argentina"-Motiv vor dem Sol de Mayo, dem nationalen Sonnensymbol. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australien I Startseite

    Das Heimtrikot nimmt direkten Bezug auf das australische Trikot von 2006 und auf Nikes "Total 90"-Ära. Die Farben Gelb und Grün erscheinen in einem modernen Design, dazu gehören Shorts mit grünem Farbverlauf, die Bewegung und Tiefe erzeugen. Das Trikot ehrt die Geschichte des australischen Fußballs und zeigt zugleich die aktuelle Spitzenklasse.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich.

  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen Farbverlauf in Korallenrot und Dunkelgrün. Es erinnert an australische Sonnenaufgänge und steht für Energie sowie Fortschritt. Ein linsenfoermiges Verbandswappen betont die Bewegung.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Oesterreich I Startseite

    Schlichtheit sorgt bei Oesterreich für Wirkung. Ein kraeftiges Rot als Grundfarbe trifft auf schwarze Aermel und weiße Akzente – ein direkter, reduzierter Ausdruck der Nationalfarben. Das Design wirkt bodenstaendig und vertraut und spiegelt eine Fußballkultur wider, die von Disziplin, Koerperpraesenz und gemeinsamer Leistung gepraegt ist.

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Oesterreich I Auswaerts

    Das neue Auswärtstrikot zeigt die Identität Österreichs aus einer progressiven Sicht. Eine sanfte, von den Alpen inspirierte Farbpalette trifft auf fließende Topografielinien, die die Berge des Landes in Bewegung darstellen. Helle Töne und ein offener Stil unterscheiden es von der Autorität des Heimtrikots, vermitteln aber dieselbe Verbundenheit mit dem Land.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgien I Startseite

    Das Heimtrikot Belgiens nimmt seine Inspiration von gotischen Buntglasfenstern, die in der Architektur des Landes verbreitet sind. Symbole fuer die "Red Devils" und die "Red Flames" – die Spitznamen der Herren- und Damenmannschaft – wiederholen sich im gleichen Stil auf dem roten Grund des Trikots. Schwarze und gelbe Einfassungen an Schultern und Ärmelbündchen greifen die Farben der Landesflagge auf.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgien: Das Auswärtsspiel im Fokus

    Das Auswärtstrikot zeigt ein durchgehendes Muster in Hellblau, Rosa und Weiß. Es ist eine Hommage an den belgischen Künstler René Magritte und die bekannte belgische surrealistische Bewegung. Überlagerte Linien und Formen erzeugen Tiefe und Bewegung und nehmen spielerisch Bezug auf Magrittes Werk. Fans erkennen ausserdem Elemente des nationalen Wappens sowie typische Fußballsymbole wie Ball und Spielfeldlinien. Eine Anspielung auf sein Kunstwerk "Der Verrat der Bilder", auf dem normalerweise "Ceci n'est pas une pipe" (dt. "Dies ist keine Pfeife") steht, ziert als subtiles Detail den Kragen: "Ceci n'est pas un maillot" (dt. "Dies ist kein Trikot").

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasilien I Startseite

    Das Heimtrikot steht für die Wurzeln des brasilianischen Nationalfußballs und zeigt Bewegung, Energie und Ausdruck. Designer verzerren Elemente der brasilianischen Flagge und setzen sie als technisch ausgefeiltes Strickmuster um. So wird ein vertrautes Symbol zur lebendigen Textur auf dem gesamten Trikot. Statt eines starren Emblems tragen die Spieler die Flagge direkt auf dem Stoff, schwitzen damit und tragen sie ins Spiel – ein Zeichen dafür, dass elf Akteure den Platz betreten und die Nation, die sie vertreten, voll und ganz verkörpern. Die Farben Gelb, Grün und Blau kommen durch die Bewegung des Strickmaterials lebendig zur Geltung und betonen Brasiliens unverwechselbare visuelle Identität.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasilien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der brasilianischen Nationalmannschaft von Jordan Brand bringt eine "Apex"-Mentalität auf den Platz und lässt sich von den Farben, Mustern und Drucken der schnellsten und beeindruckendsten Raubtiere Brasiliens inspirieren. Das Trikot zeigt die fuer brasilianische Fußballtrikots typischen Farben Gelb und Blau und integriert den ikonischen Elefantenprint von Jordan Brand. So entsteht ein einzigartiger Look auf dem Spielfeld, der zwei Kulturen der Groesse verbindet.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada I Startseite

    Das Heimtrikot ist fest in der DNA des kanadischen Fußballs verwurzelt. Das Design rückt das Ahornblatt als zentrales Symbol in den Vordergrund – zweifarbig und mittig platziert, nach Norden gerichtet als Zeichen für gemeinsamen Ehrgeiz und Fortschritt. Handwerklich ausgearbeitete Details, inspiriert von kanadischer Outdoor-Bekleidung, unterstreichen die Strapazierfähigkeit und Präzision. Das Heimtrikot ist markant und unverwechselbar und verkörpert deutlich Einheit, Stärke und Nationalstolz.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt das neue Gesicht des kanadischen Fußballs – selbstbewusst, kompromisslos und geprägt von der jüngsten Erfolgsserie. Ein Motiv aus zerbrochenem Eis steht für Spannung und Schönheit. Ein gefrorenes Ahornblatt, das wie eine Schlittschuhkufe geätzt wirkt, betont Kanadas Wintersport-Tradition. Das als zukünftiger Klassiker konzipierte Auswärtstrikot strahlt durch einen dunkleren, markanteren Look Intensität und Vorwärtsdrang aus.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolumbien I Startseite

    Das Heimtrikot der kolumbianischen Nationalmannschaft nimmt seine Inspiration aus dem magischen Realismus, einem Stil, der fantastische Elemente mit realen Szenen verbindet und sich oft in gelben Schmetterlingen zeigt. Blaue Shorts und rote Stutzen ergänzen das Outfit und schaffen einen typisch kolumbianischen Look

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolumbien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot feiert die Artenvielfalt Kolumbiens und verbindet die Farben beider Küsten. Ein wiederholtes Muster aus versetzten vertikalen Linien setzt dunkle Blautoene des Pazifiks und helle Töne der Karibik in Szene. Ein auffälliger gelber Zierstreifen an den 3-Streifen, den Ärmelbündchen und den Logos spiegelt sich im Schriftzug "COLOMBIA" im Nacken wider und vermittelt Stolz und Verbundenheit. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Kroatien I Startseite

    Das Heimtrikot greift das klassische karierte Muster Kroatiens in einem kleineren, feineren Maßstab auf und orientiert sich eng an dem Design von 1990, während es zugleich für den modernen Fußball aktualisiert wird. Es ist keine Kopie, sondern eine Neuinterpretation, die Geist und Look des Originals bewahrt. Das Ergebnis ist ein Heimtrikot, das sofort erkennbar ist und dennoch modern wirkt. Es verbindet Tradition und funktionale Präzision und ehrt einen Moment, der die Geschichte des kroatischen Fußballs geprägt hat.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Kroatien Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt dieselbe Identität in einer dunkleren, zurückhaltenderen Version. Das typische Karomuster bleibt erhalten und erscheint nun in Blau, wodurch ein starker optischer Kontrast entsteht, ohne die Verbindung zum Heimtrikot zu verlieren. Diese dunklere Variante wirkt ruhig und souverän. Sie stellt das Auswärtstrikot als modernes Gegenstück dar, das das Heimtrikot ergänzt und zugleich selbstbewusst für sich steht.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Curaçao ehrt die Hauptstadt Willemstad und die bunten Häuser in den Vierteln Punda und Otrobanda. Diese Viertel gehören zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ihre sonnigen Fassaden inspirierten den pastellgelben Grundton sowie die kräftigen Streifen in Pink, Türkis und Orange. Feine blaue Linien an Ärmeln, Manschetten, dem adidas-Logo und dem Nationalwappen vervollständigen das Design.

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Aegypten I Startseite

    Das Heimtrikot Ägyptens ist voller Symbolik. Das satte Rot wechselt im Brustbereich zu dunkleren Tönen, darüber liegen eckige Muster, die an alte Hieroglyphen und an die lebhafte Energie des modernen Kairo erinnern. Schwarze und goldene Akzente betonen Prestige und Ehrgeiz. Das Trikot wirkt imposant – passend für ein Land, dessen Fußballgeschichte ebenso tief reicht wie sein kulturelles Erbe.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Away Game in Egypt I

    Das Auswärtstrikot zeigt einen sanften, nachdenklichen Stil. Auf hellem Grund bilden abgestimmte Muster, Wüstensand, wechselndes Licht und bewegte Landschaften eine klare Optik. Dunkelgrüne Nähte am Kragen geben Halt, sodass das Design ausgewogen und selbstbewusst wirkt. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    England I Startseite

    Das Heimtrikot knuepft an die Tradition des englischen Fußballs an und zeigt den klassischen weißen Look, den moderne Details auffrischen. Feine Motive aus der englischen Fußballkultur sind direkt in den Stoff eingearbeitet und geben dem Trikot Tiefe, ohne die klare Form zu ueberladen. Ein metallisch-goldener Stern ueber dem Wappen ersetzt die fruehere farblich abgestimmte Version. Das Heimtrikot wirkt vertraut und zugleich neu und selbstbewusst – es ehrt die Geschichte und zeigt Englands Rueckkehr auf die internationale Bühne.

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  • England WC 26 away kitNike

    England I Auswärts

    Das neue Auswärtstrikot der englischen Nationalmannschaft bricht mit der Tradition: Es paart ein rotes Oberteil mit marineblauen Hosen. Die mutige Farbkombination zeigt, dass das Team bereit ist, gewohnte Wege zu verlassen, ohne seine Wurzeln zu verlieren. Ein zentral platziertes Verbandswappen unter dem goldenen Stern betont Präsenz und Stolz.

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  • France WC 26 kit home Nike

    Frankreich I Startseite

    Das Frankreich-Heimtrikot zeigt die Energie einer neuen Generation und die Eleganz des modernen französischen Fußballs: jung, stark, kreativ. Der weisse Kragen greift die traditionellen Farben Blau, Weiss und Rot auf und setzt sie neu in Szene. Ein wiederkehrendes blaues Muster im Stoff symbolisiert die Schnelligkeit der Nationalmannschaft. Ein metallisch-kupferfarbenes Wappen kombiniert der Hersteller mit einem klassischen weissen Polokragen und einer roten Knopfleiste. 

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  • France WC 26 away kitNike

    Frankreich I Auswärts

    Das neue Auswärtstrikot der französischen Nationalmannschaft zählt zu den innovativsten Trikots, die je für die Equipe entworfen wurden. Es ist tief in der Zeitgeschichte verwurzelt. Das Trikot trägt den Namen "Liberte" und nimmt die Freiheitsstatue als Vorbild, ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten. Sein hellblau-grüner Grundton spiegelt die heutige Patina der Statue wider und bildet einen Kontrast zu metallischen Kupferelementen, die an ihr ursprüngliches Material erinnern. Dreifarbige Ärmelbündchen und die Typografie des Trikots setzen einen kulturellen, luxuriösen und minimalistischen Akzent. Das Trikot verbindet Tradition, Eleganz und moderne Raffinesse, um die Identität und die Werte der Freiheit zu bekräftigen, für die Frankreich in Vergangenheit und Gegenwart eintritt.

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  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Deutschland I Startseite

    Das Heimtrikot erinnert an die Erfolge Deutschlands bei diesem Turnier und ehrt einige der bekanntesten Trikots des Landes. Das wiederkehrende Rautenmuster und die Chevron-Details greifen Grafiken früherer Trikots auf, darunter das Modell von 2014, mit dem die Mannschaft die Weltmeisterschaft gewann.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Deutschland I Auswärts

    Das Design greift die Formensprache des Heimtrikots auf. Diagonale Chevrons in Marineblau ziehen sich als durchgehendes Muster über das Trikot und bilden eine rhythmische Wiederholung aus drei ineinander verschlungenen Formen. Die Farbpalette vereint Töne aus verschiedenen Epochen der DFB-Geschichte. Sie ist eine Hommage an die blauen Quarter-Zips von 1954 und an die blau-weißen Trainingsjacken der 60er-, 70er- und 80er-Jahre, während aquablaue Akzente an die bunte Trainingsbekleidung der 90er-Jahre erinnern. Das Design soll einen starken optischen Effekt erzeugen. Ein kleines Flaggenlabel am Saum ehrt die Partnerschaft zwischen adidas und Deutschland seit 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana I Startseite

    Pure Energie Ein weißer Hintergrund trifft auf markante geometrische Muster in leuchtenden Farbverläufen aus Rot, Gelb und Grün – die Nationalfarben, die durch Rhythmus und Bewegung zum Leben erwachen. Der ikonische "Black Star" prangt zentral im Design. Feierlich, selbstbewusst und darauf ausgelegt, aufzufallen.

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  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana: Auswärtsspiel

    Das goldene Auswärtstrikot strahlt Kraft und Optimismus aus und zieht alle Blicke auf sich. Ein durchgehendes, von Kente-Stoffen inspiriertes Muster verleiht ihm kulturelle Tiefe, während rote Akzente und der "Black Star" das Design mit dem ghanaischen Erbe verbinden.

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Elfenbeinkueste I Startseite

    Das Heimtrikot der Elfenbeinküste ist ein Fest für die Augen. Der leuchtend orange Rumpf zeigt ein durchgehendes Muster, das sich an traditionellen ivorischen Textilien und Symbolen orientiert und so Bewegung, Festlichkeit und Wärme vermittelt. Grüne Akzente sorgen für Ausgewogenheit, während das Gesamtdesign Stolz und kollektive Freude ausstrahlt. Das ist Fussball mit Herzblut.

    Die Trikots der Elfenbeinküstesind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Elfenbeinkueste I Auswaerts

    Ein klares, weisses Grunddesign prägt das Auswärtstrikot, überlagert von dezenten, farblich abgestimmten Mustern, die an durch das Laubwerk fallendes Sonnenlicht und die natürlichen Strukturen der ivorischen Landschaft erinnern. Orange und Grün rahmen das Design mit den Nationalfarben ein und lassen die zurückhaltende Handwerkskunst zur Geltung kommen.

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  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japan I Startseite

    Das klassische Blau des japanischen Heimtrikots lebt durch ein abstraktes Muster mit aschblauen, linearen Details auf, das den berühmten Dunst am Horizont zeigt, wo in Japan Himmel und Meer aufeinandertreffen. Die japanische Flagge prangt als Abschlusselement stolz im Nackenbereich.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japan Auswärts

    Inspiriert von "Colours Beyond the Horizon" zeigt das Auswärtstrikot Japans ein Muster mit 12 Farben. Die Streifen stehen für Einheit und Verbundenheit der Nation auf und neben dem Platz. Vor einem cremefarbenen Hintergrund verlaufen elf verblassende vertikale Linien wie Regentropfen über das Trikot und symbolisieren die elf Spieler auf dem Platz, während ein markanter Mittelstreifen in der Farbe der roten Sonne der Nationalflagge das Herz der Mannschaft – ihre Fans – repräsentiert. Die japanische Flagge prangt als Zeichen für Nationalstolz und Gemeinschaft im Nacken. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexiko I Startseite

    Tradition und Zukunft vereinen sich im neuen Heimtrikot von Mexiko. Das Trikot steht für Energie und Stolz, die Generationen von Fans während der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft verbinden werden. Es würdigt die Unterstützung einer Nation, die den Fussball lebt und atmet, in der jeder gemeinsame Moment das Herz Mexikos zeigt. Im Nackenbereich ziert der Schriftzug "SOMOS MEXICO" (Wir sind Mexiko) das Trikot als Symbol fuer die Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist ausmachen.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexiko I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt ein durchgehendes graues Muster auf weißem Grund. Die Grafik nimmt Motive aus der traditionellen Architektur und Kunst Mexikos auf, sogenannte "Grecas". Ein wiederkehrendes Muster aus abstrakten Treppenstufen erinnert an die stufenförmigen Fassaden klassischer mexikanischer Gebäude. Der Schriftzug "SOMOS MEXICO" ("Wir sind Mexiko") sitzt im Nacken und steht für Einheit und Leidenschaft. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marokko I Startseite

    Ein tiefes, imposantes Rot prägt das marokkanische Heimtrikot, ergänzt durch grüne Akzente und traditionelle Muster an Kragen und Ärmeln, die direkt auf das marokkanische Erbe zurückgehen. Klar, selbstbewusst und voller Ehrgeiz.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marokko I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt aufwendige Details. Ein weisser Grundton trifft auf dezente geometrische Muster, die an marokkanische Fliesen und Architektur erinnern: filigran, vielschichtig und voller Kultur. Rote und gruene Akzente setzen Kontraste und verbinden Eleganz mit Staerke. 

    Die Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Niederlande I Startseite

    Das Heimtrikot der Niederlande interpretiert das legendäre "Oranje" neu, indem es dessen Charakter verstaerkt, anstatt es komplett neu zu erfinden. Das Trikot wurde so konzipiert, dass es schon aus der Ferne gut sichtbar ist, und praesentiert das niederlaendische Orange so lebendig wie nie zuvor. Ein innovatives, linsenfoermiges Verbandswappen sorgt fuer Bewegung und Tiefe und veraendert sein Aussehen, wenn sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen. Das Heimtrikot ist unverkennbar, energiegeladen und strahlt niederlaendischen Stolz aus.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Niederlande I Auswärts

    Das Auswärtstrikot lässt den historischen, komplett weissen Look der niederländischen Nationalmannschaft wieder aufleben. Inspiriert von mikroskopisch kleinen Farbverläufen zieht sich ein horizontaler orangefarbener Farbverlauf über das Trikot und symbolisiert Experimentierfreude und Präzision. Das überdimensionierte, zentrierte Linsenwappen unterstreicht Innovation als Identitätsmerkmal. Klare Linien und geometrische Ausgewogenheit spiegeln niederländische Designprinzipien wider und signalisieren gleichzeitig eine fortschrittliche Zukunft.

    Die Trikots der Niederlandesind jetztbei NikeShop erhältlich

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Neuseeland I Startseite

    Das Heimtrikot Neuseelands setzt auf pure, zurückhaltende Kraft. Der schwarze Körper zeigt abstrakte, fliessende Muster, die an Naturlandschaften wie Farne, Küstenlinien und vulkanisches Gelaende erinnern. Das Design wirkt modern und dynamisch. Der ikonische Silberfarn ziert die Brust und verankert das Trikot in der Identitaet des Landes. Zurückhaltend, aber selbstbewusst. 

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  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Neuseeland Auswärts

    Ein heller Eisblau-Ton gibt dem Auswärtstrikot eine sanfte, moderne Optik. Organische Linien erinnern an Landschaften, Wasserströmungen und natürliche Bewegungen und unterstreichen Neuseelands Bezug zu Land und Meer.

    Die Trikotssindim PUMAShop erhältlich.

  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegen I Startseite

    Das neue Heimtrikot zeigt sich in der traditionellen roten Farbe Norwegens und zitiert direkt die Nationalflagge. In die blauen Streifen ist ein abgestimmtes Muster im Urnes-Stil eingearbeitet, das an das Erbe der Wikinger erinnert und alte Symbolik mit moderner Leistung verbindet. Das Trikot steht für Nationalstolz und gemeinsamen Glauben, ehrt die Vergangenheit Norwegens und betont seine wachsende Präsenz auf der internationalen Bühne.

    Die Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norwegen I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ist Norwegens erstes komplett schwarzes Nationaltrikot. Inspiriert von den Wikinger-Berserkern – Frontkämpfern, die für ihre explosive Intensität bekannt sind – läutet das Design eine neue Ära des norwegischen Fußballs ein. Minimalistisch und kompromisslos in der Umsetzung, strahlt das Auswärtstrikot Selbstbewusstsein durch Zurückhaltung aus und vermittelt durch dunkle Farben und die Materialbeschaffenheit Stärke.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich.

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Startseite

    Die klassischen roten und weißen Streifen kehren mit neuer Energie zurück. Die strukturierte Oberfläche und ein dezenter Used-Look vermitteln Geschichte und Authentizität. Blaue Einfassungen an Kragen und Ärmelbündchen zitieren die Nationalflagge und verbinden Tradition mit modernem Flair.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen kühnen, unkonventionellen Stil. Ein tiefes, camouflageartiges Muster in Schwarz- und Blaugrün vermittelt Bewegung und Unvorhersehbarkeit. Das Design wirkt taktisch und modern und spiegelt die Entschlossenheit sowie Anpassungsfähigkeit des paraguayischen Fußballs. Es ist gemacht für das Unerwartete.

    Die Paraguay-Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Startseite

    Das Heimtrikot der portugiesischen Nationalmannschaft zeigt die Kraft des Ozeans und die Leidenschaft der Nation. Der rote Grundton trifft auf welleninspirierte Details und grüne Akzente, die an die maritimen Wurzeln des Landes erinnern. Goldene und gruene Verzierungen betonen die Nationalfarben, das portugiesische Wappen steht fuer Tradition. Das Trikot wirkt kraftvoll und elegant.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I Auswärts

    Die maritime Seele Portugals zeigt sich im Auswärtstrikot. Auf dem weißen Grund steigen geschwungene, blaugrüne Wellenmuster auf, die an die enge Bindung des Landes zum Meer und seine Entdeckungsgeschichte erinnern. Fließend, dynamisch und modern.

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    Die Portugal-Trikotssindim PUMAShop erhältlich

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Startseite

    Das kastanienbraune Heimtrikot von Katar ehrt die Zickzacklinie, die den weissen und den kastanienbraunen Teil der katarischen Nationalflagge trennt. Dunkle gezackte Linien ziehen sich durch die Mitte des Trikots, hinten im Nacken steht "Qatar" in arabischer Schrift. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Katar Auswärts

    Eine abstrakte, graue Wellenform prägt das Auswärtstrikot von Katar. Inspiriert von den Wüstenduenen greift das Muster die Geometrie und Formen dieser Landschaft auf. Im Nacken steht der Schriftzug "Katar" in arabischer Schrift – Symbol fuer Nationalstolz und Einheit.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Saudi-Arabien I Startseite

    Das Heimtrikot der saudischen Nationalmannschaft zeigt einen durchgehenden Print in Lila und Dunkelgrün. Die Optik erinnert an kunstvoll verzierte Tueren im Land und greift Details der Lavendelfelder der Region auf. Vor einem tiefgrünen Hintergrund setzen das Wappentier Falke und die Palme moderne Akzente. Geometrische Muster vervollständigen das Design.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Saudi-Arabien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot Saudi-Arabiens zeigt ein maßgeschneidertes Webmuster, das traditionell auf vielen Kleidungsstücken erscheint, vor einem perlweißen Hintergrund und fängt so die Essenz saudischer Mode ein. Logo und Wappen glänzen in Gold, während Ausschnitt und Rückennummer in tiefem Grün, der Farbe der Nationalflagge, hervortreten. Auf dem Rücken prangt das saudische Emblem mit Palme und gekreuzten Schwertern als Hommage an Kultur und Identität.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Schottland I Startseite

    Auf dem Heimtrikot der schottischen Nationalmannschaft prangt das traditionelle Andreaskreuz, das auch auf der schottischen Flagge zu sehen ist. Es bildet ein wiederholtes dunkelblaues Muster auf dem gewohnten Blau des Heimtrikots. Ein Andreaskreuz schmückt ausserdem den Nacken als finales Detail.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Schottland – Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt erneut scharlachrote Töne und ist eine Hommage an klassische schottische Trikots. Dünne violette Längsstreifen betonen das Design und schaffen eine moderne Version des Klassikers. Eine violette und grüne Distel, Schottlands Nationalblume, ziert den Nacken.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Startseite

    Im Heimtrikot des Senegals verbinden sich Eleganz und kultureller Stolz. Auf dem weissen Grund erscheinen feine, farblich abgestimmte Muster, die von traditionellen Textilien und Symbolen inspiriert sind und dem Design Tiefe und Struktur geben. Dezente Akzente in Grün, Gelb und Rot greifen die Nationalflagge auf und schaffen eine klare, ausdrucksstarke Optik.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt kräftige, selbstbewusste Farben. Der tiefblaugrüne Rumpf trägt fließende, organische Muster, die Bewegung und Energie zeigen. Gelbe und rote Akzente vervollständigen den Look und unterstreichen den lebendigen Ausdruck des senegalesischen Fußballs.

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  • SA 2026 kitadidas

    Südafrika I Startseite

    Das Heimtrikot Südafrikas für 2026 bleibt gelb mit grünen Akzenten – diese Farben stehen für Nationalstolz. Feine Details und eine durchdachte Konstruktion verleihen dem Trikot eine moderne, funktionale Form.

    Das neue Design ehrt die zwölf Amtssprachen des Landes – ein Spiegel von Vielfalt, Einheit und der gemeinsamen Liebe zum Fußball. Eingewebte grafische Elemente stehen für die vielen Stimmen, die in den Stadien des Landes und weltweit erklingen. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Südafrika I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt klar die typischen Farben Südafrikas: Grün und Gold. Diese Kombination steht fuer die sportliche Identität des Landes. Das Design verbindet Tradition und Detailreichtum. Ein klassisches Grün bildet die Basis. Weiße und goldene Linien am Kragen ehren den Ruf und die Entwicklung des südafrikanischen Fußballs. Gold- und weiße Akzente an den Ärmelbündchen und Logos strahlen zeitlose Eleganz aus und zeigen den Ehrgeiz der Nation, auf der größten Bühne des Fußballs zu glänzen.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Südkorea I Startseite

    Das Heimtrikot zeigt eine neue Version des weissen Tigers, seit jeher Symbol für Stärke und Schutz. Ein Tiger-Camouflage-Muster liegt direkt auf dem Stoff und verleiht dem Trikot eine dynamische Optik, die Tradition und Moderne verbindet. Eine eigens entwickelte Schrift verbindet traditionelle koreanische Kalligrafie mit westlichen Designelementen und betont so die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Das Heimtrikot zeigt die Identität Koreas durch kontrollierte Aggressivität und klare Optik und spiegelt eine Mannschaft, die überraschen will.

    Die Trikots Südkoreassind jetztim NikeShop erhältlich

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Südkorea I Auswärts

    Das Auswärtstrikot führt das "Ambush"-Konzept fort und zeigt Koreas Leidenschaft und Dynamik mit einem blumeninspirierten Design. Das Design wirkt intensiv: Es zeigt Bewegung, Emotionen und kollektive Energie, die sich aufbaut und entfaltet. Auf dem Hintergrund der Farbe "Bold Violet" schafft die Grafik Balance zwischen Eleganz und Kraft und spiegelt Koreas Fähigkeit, Schönheit und Kampfgeist im Wettkampf zu vereinen. Das Auswärtstrikot wirkt stark und selbstbewusst – eine alternative Identität, die kulturellen Stolz betont und zugleich einen klaren Wettbewerbsvorteil behält.

    Die Trikots Südkoreassind jetztbei NikeShop erhältlich

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanien I Startseite

    Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 zeigt ein schlichtes Nadelstreifen-Design: Der rote Grund wird von gelben, vertikalen Streifen durchzogen, die an Flagge und Wappen erinnern. Auf der Rückseite im Nacken steht "ESPAÑA". 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spanien I Auswärts

    Das Design des spanischen Auswärtstrikots greift die glorreiche literarische Geschichte des Landes auf. Ein durchgängiges Muster in Pyritfarbe, inspiriert von Zeichnungen und Grafiken aus klassischen Büchern und Manuskripten, ziert den cremefarbenen Grund, der an die Farbe einer Buchseite erinnert. Die Ärmel und der Ausschnitt tragen Details in Gold und Burgunderrot, während auf der Rückseite des Halsausschnitts "ESPAÑA" steht – mit dem typischen Buchstaben N, der die spanische Sprache und ihr kulturelles Erbe würdigt.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Schweden I Startseite

    Die traditionellen Farben Gelb und Blau, die man mit dem Heimtrikot Schwedens verbindet, erhalten einen modernen Touch, um der 70er-Jahre-Aera des Landes Tribut zu zollen. Eine eingearbeitete Grafik in den Stoff greift die damals beliebten Blumenstickereien auf Jeans und Trachten auf. So können Fans ihr Erbe mit einem frischen, aber vertrauten Look feiern. Ein moderner Schriftzug im Nacken mit der Aufschrift "Sverige" – auf Deutsch "Schweden" – rundet das Design ab.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Schweden – Auswärts

    Das Auswärtstrikot der schwedischen Nationalmannschaft kombiniert drei Blautöne zu einem durchgehenden Grafikdesign, das an die Muster der 70er Jahre anknüpft und das kulturelle Erbe des Landes würdigt. Der Schriftzug "Sverige" im Nacken setzt einen modernen Akzent und verbindet Retro-Flair mit aktuellem Stil. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Schweiz I Startseite

    Das Trikotdesign der Schweiz für 2026 bleibt dem tiefen Rot des Landes treu. Weiße grafische Akzente und markante Chevron-Details ergänzen es und greifen Schweizer Präzision und Tradition auf. Präzision und Klarheit prägen das Heimtrikot der Schweiz. Der kräftige rote Grundton wirkt klar und selbstbewusst und lässt die Nationalfarbe mit wenig Schnickschnack für sich sprechen. Weiße Akzente setzen einen klaren Kontrast, während das Schweizer Kreuz stolz auf der Brust prangt. Keine Spielereien, nur Zielstrebigkeit. Pure Schweizer Effizienz auf dem Platz.

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    Schweizer Trikotsjetztbei FanaticsShop

  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Schweiz I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt eine leichtere, ausdrucksstarke Seite der Schweizer Identität. Ein sanfter, fast neonfarbener Grünton bildet die Basis. Abstrakte topografische Muster erinnern an die Alpen und das bergige Gelände der Schweiz. Schwarze Akzente setzen einen klaren optischen Anker und verleihen dem Design eine frische, moderne Note.

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    Schweizer Trikotsjetztbei FanaticsShop

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Tuerkei I Startseite

    Das Heimtrikot läutet mit dem Wechsel zu einem "Sport Red"-Grundton eine neue Ära ein, wobei das ikonische Brustband in einer dezenteren, moderneren Form beibehalten wurde. Innerhalb des Bandes sorgt eine auffällige, von Ebru inspirierte Grafik für Struktur und Bewegung und verweist damit auf das Handwerk und die Kunstfertigkeit, die im türkischen Kulturerbe eine zentrale Rolle spielen. Ein hybrider Ausschnitt verbindet Rundhals- und V-Ausschnitt-Elemente, während die türkische Flagge prominent in der Mitte der Brust platziert ist. Bisher lag die Flagge in einem Kreis, jetzt liegt sie im Rechteck und folgt den scharfen Kanten des Designs. So wirkt das Symbol klarer und moderner.

    Die Trikots der Türkeisind jetztim NikeShop erhältlich

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Türkei I Auswärts

    Das Auswärtstrikot kehrt zu einem weißen Grundton zurück und greift damit den klassischen "Turkei"-Look wieder auf, wobei der traditionelle rote Bruststreifen als charakteristisches Markenzeichen beibehalten wird. Die Ebru-Grafik findet erneut ihren Platz innerhalb des Streifens, dient als visuelles Bindeglied zwischen Heim- und Auswärtstrikot und unterstreicht die einheitliche Geschichte der Kollektion. Rote Seiteneinsätze und ein roter Streifen an den Stutzen vervollständigen das Trikot und verbinden Tradition und Innovation.

    Die Trikots der türkischen Nationalmannschaftsind jetztim NikeShop erhältlich

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Startseite

    Das Heimtrikot zeigt die pure Essenz des uruguayischen Fußballs. Es folgt einem modern-klassischen Schnitt und zeigt das typische Himmelblau von Uruguay, ergänzt durch marineblaue Akzente. Diese Kombination betont Klarheit und Selbstbewusstsein. Das schlichte Design steht für die Identität der Mannschaft: ehrlich, diszipliniert und auf gemeinsamen Erfolg ausgerichtet.

    Uruguay-Trikotsjetztbei NikeShop

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt den Kampfgeist Uruguays klar. Ein auffälliges Flügelmuster läuft über die Brust und steht für Aufstieg, Ehrgeiz und den ständigen Willen zum Sieg. Es ist eine Hommage an die frühen Erfolge Uruguays im Weltfußball und gibt dieses Erbe in schärferer, aggressiverer Form wieder. Das Auswärtstrikot zeigt Uruguay von seiner entschlossensten Seite: kompakt, furchtlos und unnachgiebig. 

    Uruguay-Trikotsjetztbei NikeShop

  • USA WC 26 home kitNike

    USA I Startseite

    Das Heimtrikot ist tief in der DNA des amerikanischen Fußballs verwurzelt und interpretiert die "Stars and Stripes" aus einer modernen, bewegungsorientierten Perspektive neu. Verzerrte Streifen und Farbverlaufseffekte erinnern an die Flagge in Bewegung und stehen für eine Nation, die von ihren vielfältigen Gemeinschaften, Landschaften und der Liebe zum Spiel geprägt ist.

    Nike setzt die Symbolik in eine feine Textur statt in wörtliche Grafiken um. So entsteht ein Heimtrikot, das stolz amerikanisch wirkt und Selbstbewusstsein sowie Vorwärtsdrang zeigt. Das klare Design tragen Fans auf der Tribüne und Spieler auf dem Platz.

    USA-Trikotsjetztbei NikeShop

  • USA WC 26 away kitNike

    USA I Auswärts

    Das Auswärtstrikot soll ein zukünftiger Klassiker sein – ein klarer, ikonischer Entwurf, der die Zeit überdauern soll. Das Trikot zeigt die Farbe Dark Obsidian und ein eingewebtes, rasterfoermiges Sternenmuster, das Streifen durch Sterne ersetzt. Es ist minimalistisch, klar und lifestyle-orientiert, bietet Leistung und Tragekomfort und spiegelt eine Generation wider, die ihre Identitaet auf und neben dem Platz zeigt. Das Design wirkt selbstbewusst, ohne laut zu sein.

    USA-Trikotsjetztbei NikeShop