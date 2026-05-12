Der Winter steht vor der Tür, doch der nächste Fußballsommer wartet schon. Vom 11. Juni an richten die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam die Weltmeisterschaft 2026 aus.

Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie bei der WM 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter WM-Erfolg, als Lionel Messi und Co. endlich den begehrten Pokal in die Hände bekamen.

Vor dem Turnier brachten grosse Marken wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz auf den Markt. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Gastgeber Mexiko und weitere. Die Kollektion verbindet historische Identitäten und Traditionen der Nationen und zeigt sie in einem modernen Design.

adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farben und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zeigen. Von der reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

Am 20. März 2026 stellte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände vor. Die Auswärtstrikots interpretieren klassische adidas-WM-Elemente wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien modern und zeitgemäss.

PUMA

Adidas’ Fussballgeschichte reicht von sportlichen Leistungen auf dem Platz bis zum kulturellen Einfluss auf der Strasse. Zum ersten Mal seit 36 Jahren ziert das adidas Trefoil – das Zeichen der Originalität – wieder die grösste Bühne des Weltfussballs und erscheint auf der rechten Brustseite jedes Trikots. Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fussballkultur der 90er Jahre, ist an die Anforderungen von heute angepasst und soll die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans widerspiegeln, die es tragen.

Am 20. März 2026 präsentierte Nike die Heim- und Auswärtstrikots für seine Verbände. Der Hersteller tauchte tief in Erbe, Kultur und Identität jeder Mannschaft ein und vermittelte damit Optimismus und zukunftsorientierte Inspiration.

Nike

Ein weiterer zentraler Bestandteil dieser Vision ist die "Aero-FIT"-Kuehltechnologie von Nike. Sie verbindet computergestuetztes Design mit einem hochspezialisierten, maschenweisen Strickverfahren, damit die Athleten unter den extremen Bedingungen des Sommerturniers einen kuehlen Kopf bewahren.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte Trikots für seine WM-Teams, die Identität und Tradition widerspiegeln – wir sind begeistert von den Designs. Jedes Design zeigt die Kultur, den Charakter und den Geist der Nation, die es vertritt. Die Trikots sind für das höchste Spielniveau gemacht, aber sie tragen dieselbe Emotion, die den Fußball überall antreibt.

Egal, ob du zu Hause zuschaust, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist – du brauchst das passende Outfit. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich fuer das grosse Turnier ausstatten kannst:

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