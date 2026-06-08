Der Winter steht vor der Tür, doch viele Fans weltweit träumen schon vom nächsten Fußballsommer. Bleibt geduldig: Am 11. Juni beginnt die Weltmeisterschaft 2026. Die USA, Mexiko und Kanada wollen das bisher beste Turnier ausrichten.

Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie bei der WM 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter WM-Erfolg, als Lionel Messi und Co. endlich den begehrten Pokal in die Hände bekamen.

Vor dem Turnier brachten große Marken wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz auf den Markt. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Co-Gastgeber Mexiko und weitere. Die Kollektion verbindet historische Identitäten und Traditionen der Nationen und zeigt sie in einem modernen Design.

adidas

Die Kollektion spiegelt die Identität jeder Nation in Farben und Mustern wider und erinnert an Geschichte, Landschaften, Architektur und klassische Trikotdesigns. Jedes Trikot soll die Fans in ihrer Leidenschaft für ihr Land vereinen.

Am 20. März 2026 präsentierte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände. Die Auswärtstrikots interpretieren klassische adidas-WM-Elemente wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien modern und zeitgemäß.

PUMA

Adidas’ Fußballgeschichte reicht von sportlichen Leistungen bis zum kulturellen Einfluss auf der Straße. Zum ersten Mal seit 36 Jahren trägt das adidas Trefoil – das Zeichen der Originalität – auf der rechten Brust jedes Trikots das Erbe der Marke in das Turnier. Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, ist für die Anforderungen von heute neu interpretiert und wurde mit Stolz für die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans geschaffen, die sie tragen werden.

Am 20. März 2026 zeigte Nike seine Heim- und Auswärtstrikots für die Nationalmannschaften. Die Designs greifen Erbe, Kultur und Identität jeder Mannschaft auf und strahlen Optimismus aus.

Nike

Zentraler Baustein dieser Vision ist die Aero-FIT-Kühltechnologie von Nike. Computergestütztes Design und ein hochspezialisiertes, maschenspezifisches Strickverfahren helfen Athleten, unter den erwarteten extremen Sommerbedingungen kühl zu bleiben.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte die Trikots für seine WM-Teams. Die Designs setzen auf Identität und Tradition – und überzeugen mit starkem Look. Jedes Trikot zeigt die Kultur, den Charakter und den Geist der Nation, die es vertritt. Die Modelle sind für das höchste Spielniveau gemacht, bleiben aber der Emotion treu, die den Fußball überall antreibt.

Egal, ob du zu Hause zuschauest, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist: Trage das passende Outfit. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich für das große Turnier ausstatten kannst:

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