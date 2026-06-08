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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Übersetzt von

WM-Trikots 2026: Argentinien, Brasilien, Portugal, England und alle Top-Teams präsentiert

CULTURE
KITS
Weltmeisterschaft

Zeig, für welches Team du bist – rechtzeitig zum Fußballsommer

Der Winter steht vor der Tür, doch viele Fans weltweit träumen schon vom nächsten Fußballsommer. Bleibt geduldig: Am 11. Juni beginnt die Weltmeisterschaft 2026. Die USA, Mexiko und Kanada wollen das bisher beste Turnier ausrichten.

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Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Weltmeistertitel verteidigen, den sie bei der WM 2022 in Katar gewonnen haben. Es war ihr dritter WM-Erfolg, als Lionel Messi und Co. endlich den begehrten Pokal in die Hände bekamen.

Vor dem Turnier brachten große Marken wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz auf den Markt. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Co-Gastgeber Mexiko und weitere. Die Kollektion verbindet historische Identitäten und Traditionen der Nationen und zeigt sie in einem modernen Design.

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Die Kollektion spiegelt die Identität jeder Nation in Farben und Mustern wider und erinnert an Geschichte, Landschaften, Architektur und klassische Trikotdesigns. Jedes Trikot soll die Fans in ihrer Leidenschaft für ihr Land vereinen.

Am 20. März 2026 präsentierte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände. Die Auswärtstrikots interpretieren klassische adidas-WM-Elemente wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien modern und zeitgemäß. 

PUMA WC kits PUMA

Adidas’ Fußballgeschichte reicht von sportlichen Leistungen bis zum kulturellen Einfluss auf der Straße. Zum ersten Mal seit 36 Jahren trägt das adidas Trefoil – das Zeichen der Originalität – auf der rechten Brust jedes Trikots das Erbe der Marke in das Turnier.  Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, ist für die Anforderungen von heute neu interpretiert und wurde mit Stolz für die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans geschaffen, die sie tragen werden. 

Am 20. März 2026 zeigte Nike seine Heim- und Auswärtstrikots für die Nationalmannschaften. Die Designs greifen Erbe, Kultur und Identität jeder Mannschaft auf und strahlen Optimismus aus. 

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Zentraler Baustein dieser Vision ist die Aero-FIT-Kühltechnologie von Nike. Computergestütztes Design und ein hochspezialisiertes, maschenspezifisches Strickverfahren helfen Athleten, unter den erwarteten extremen Sommerbedingungen kühl zu bleiben.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte die Trikots für seine WM-Teams. Die Designs setzen auf Identität und Tradition – und überzeugen mit starkem Look. Jedes Trikot zeigt die Kultur, den Charakter und den Geist der Nation, die es vertritt. Die Modelle sind für das höchste Spielniveau gemacht, bleiben aber der Emotion treu, die den Fußball überall antreibt.

Egal, ob du zu Hause zuschauest, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist: Trage das passende Outfit. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich für das große Turnier ausstatten kannst:

Shop: Trikots zur Weltmeisterschaft 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algerien I Startseite

    Die algerische Wüste mit ihren Sanddünen inspiriert das neue Heimtrikot der algerischen Nationalmannschaft. Das Trikot zeigt ein dynamisches Streifenmuster in Beige und Weiß. Leuchtend grüne Akzente betonen Halsausschnitt und Schultern. Die wellenförmigen Dünen verbinden die Mannschaft mit ihrer Heimat. Der Schriftzug "Algeria" in arabischer Schrift im Nacken erinnert daran.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algerien I Auswärts

    Inspiriert von den Farben der Wüsten und Oasen Algeriens zeigt das Auswärtstrikot vertikale grüne Streifen, die sich von einem dunklen Grün abheben und so die Landschaften sowie die traditionelle Farbpalette des Landes widerspiegeln. Im Nacken steht "ALGERIA" in arabischer Schrift und verbindet die Mannschaft auf ihrer WM-Reise mit ihrer Heimat.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentinien – Startseite

    Die traditionellen argentinischen Längsstreifen in Himmelblau und Weiß bekommen durch einen dreifarbigen Farbverlauf einen neuen Look. Dieser Farbverlauf nimmt die Blautöne der Trikots der bisherigen Weltmeistertitel von 1978, 1986 und 2022 auf. Im Nackenbereich prangt eine maßgeschneiderte Signatur mit der Aufschrift "1896", eine Hommage an das Gründungsjahr der AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentinien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot greift das künstlerische Erbe Argentiniens auf und zeigt ein markantes, blaues Wirbelmuster, das an traditionelle Motive des Landes erinnert. Weiße Akzente auf schwarzem Grund betonen die stilisierten Linien, filigranen floralen Wirbel und rankende Pflanzen und schaffen durch Kontrast ein lebendiges Design. Auf dem Nackenbereich prangt ein maßgeschneidertes "Argentina"-Motiv vor dem Sol de Mayo, dem nationalen Sonnensymbol. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australien I Startseite

    Das Heimtrikot nimmt direkten Bezug auf das legendäre australische Trikot von 2006 und auf Nikes "Total 90"-Ära. Die traditionellen Farben Gelb und Grün erscheinen in einem modernen Design, darunter Shorts mit grünem Farbverlauf, die Bewegung und Tiefe erzeugen. Das Trikot ehrt die Geschichte des australischen Fußballs und zeigt zugleich die anhaltende Präsenz des Landes auf höchstem Niveau.

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen australischen Sonnenaufgang und steht für den Aufbruch des australischen Fußballs. Korallenrot und Dunkelgrün verlaufen ineinander und signalisieren Energie sowie Fortschritt. Ein linsenförmiges Verbandswappen erzeugt Tiefe.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Österreich I Startseite

    Schlichtheit sorgt bei Österreich für Wirkung. Ein kräftiges Rot bildet die Basis, ergänzt durch schwarze Ärmel und weiße Akzente – ein direkter Ausdruck der Nationalfarben, reduziert und kompromisslos. Das Design wirkt bodenständig und vertraut und spiegelt eine Fußballkultur wider, die von Disziplin, körperlicher Stärke und gemeinsamer Leistung geprägt ist.

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Österreich I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt die Identität Österreichs aus einer progressiven Sicht. Eine sanfte, von den Alpen inspirierte Farbpalette trifft auf fließende topografische Linien, die das bergige Gelände des Landes in Bewegung darstellen. Mit helleren Tönen und freiem Ausdruck steht es im Kontrast zur Autorität des Heimtrikots und vermittelt dennoch dieselbe Verbundenheit mit dem Land.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgien I Startseite

    Das Heimtrikot Belgiens nimmt seine Inspiration von gotischen Buntglasfenstern, die in der Architektur des Landes verbreitet sind. Symbole für die "Red Devils" und die "Red Flames" – die Spitznamen der Herren- und Damenmannschaft – wiederholen sich im gleichen Stil auf dem roten Grund des Trikots. Schwarze und gelbe Einfassungen an Schultern und Ärmelbündchen greifen die Farben der Landesflagge auf.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt ein durchgehendes Muster in Hellblau, Rosa und Weiß. Es ehrt den belgischen Künstler René Magritte und die surrealistische Bewegung des Landes. Überlagerte Linien und Formen erzeugen Tiefe und Bewegung und nehmen spielerisch Bezug auf Magrittes Werk. Fans erkennen außerdem Elemente des nationalen Wappens sowie typische Fußballsymbole wie Ball und Spielfeldlinien. Eine Anspielung auf sein Werk "Der Verrat der Bilder", auf dem normalerweise "Ceci n'est pas une pipe" (dt. "Dies ist keine Pfeife") steht, ziert als feines Detail den Kragen: "Ceci n'est pas un maillot" (dt. "Dies ist kein Trikot").

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasilien I Startseite

    Das Heimtrikot steht für die Wurzeln des brasilianischen Nationalfußballs und zeigt Bewegung, Energie und Ausdruck. Designer verzerren Elemente der brasilianischen Flagge und setzen sie in ein präzises Strickmuster um. So wird ein vertrautes Symbol zur lebendigen Textur auf dem gesamten Trikot. Statt eines starren Emblems tragen die Spieler die Flagge direkt auf dem Körper und bringen sie beim Laufen und Schwitzen zum Leben – ein Zeichen dafür, dass elf Akteure den Platz betreten und ihre Nation verkörpern. Gelb, Grün und Blau kommen durch die Bewegung des Strickmaterials lebendig zur Geltung und betonen die visuelle Identität Brasiliens.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasilien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der brasilianischen Nationalmannschaft von Jordan Brand bringt eine "Apex"-Mentalität auf den Platz und lässt sich von den Farben, Mustern und Drucken der schnellsten und gefürchtetsten Raubtiere Brasiliens inspirieren. Das Trikot zeigt die für brasilianische Fußballtrikots typischen Farben Gelb und Blau und fügt den ikonischen Elefantenprint von Jordan Brand hinzu – so entsteht ein einzigartiger Look auf dem Spielfeld, der zwei Kulturen der Größe verbindet.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada I Startseite

    Das Heimtrikot ist fest in der DNA des kanadischen Fußballs verankert. Das Design stellt das zweifarbige Ahornblatt in die Mitte. Es zeigt nach Norden und steht für gemeinsamen Ehrgeiz und Fortschritt. Details, die an kanadische Outdoor-Bekleidung anknüpfen, unterstreichen Robustheit und Präzision. Das Heimtrikot wirkt markant, unverwechselbar und strahlt Einheit, Stärke sowie Nationalstolz aus.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt das neue Gesicht des kanadischen Fußballs – selbstbewusst, kompromisslos und geprägt von der jüngsten Erfolgsserie. Eine Grafik aus zerbrochenem Eis steht für Spannung und Schönheit. Ein gefrorenes Ahornblatt, das wie eine Schlittschuhkufe wirkt, betont Kanadas Wintersport-Tradition. Designer entwarfen das Auswärtstrikot als zukünftigen Klassiker und setzen mit einem dunkleren, markanteren Look auf Intensität und Vorwärtsdrang.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolumbien I Startseite

    Das Heimtrikot der kolumbianischen Nationalmannschaft nimmt seinen Anstoß vom magischen Realismus, einem Stil, der Fantasie und Realität verbindet und sich oft im gelben Schmetterling zeigt. Blaue Shorts und rote Stutzen ergänzen den Look und schaffen so ein klares kolumbianisches Erscheinungsbild.

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolumbien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot feiert die Artenvielfalt Kolumbiens und verbindet die Farben beider Küsten. Ein wiederholtes Muster setzt dunkle Blautöne des Pazifiks und helle Töne der Karibik in versetzten vertikalen Linien nebeneinander. Ein gelber Zierstreifen an den 3-Streifen, den Ärmelbündchen und den Logos setzt sich im Schriftzug "COLOMBIA" im Nacken fort und signalisiert Stolz und Verbundenheit. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Kroatien I Startseite

    Das Heimtrikot zeigt das klassische karierte Muster Kroatiens in kleinerem Maßstab und orientiert sich stark am Design von 1990, erfüllt aber die Anforderungen des modernen Fußballs. Es ist keine Kopie, sondern eine originalgetreue Neuinterpretation, die Geist und Look des Klassikers bewahrt. Das Ergebnis ist ein Heimtrikot, das sofort erkennbar ist und dennoch modern wirkt – es verbindet Tradition mit funktionaler Präzision und ehrt einen Moment, der die Geschichte des kroatischen Fußballs prägte.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Kroatien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt dieselbe Identität, jetzt in einem dunklen, dezenten Design. Das typische Karomuster bleibt erhalten und erscheint in Blau, wodurch ein klarer Kontrast zum Heimtrikot entsteht. So wirkt das Trikot gelassen und souverän. Es ergänzt das Heimtrikot und steht zugleich selbstbewusst allein.

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  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao I Startseite

    Das Heimtrikot von Curaçao zeigt ein auffälliges Muster auf den Ärmeln. Hellblaue, wellenförmige Kreislinien stehen für die Wellen um die Karibikinsel und ehren das Meer.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao auswärts

    Das Auswärtstrikot von Curaçao ehrt die Hauptstadt Willemstad und die bunten Häuser in den Vierteln Punda und Otrobanda. Diese zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Viertel zeigen sonnige Fassaden. Das Trikot greift das mit einem pastellgelben Grundton sowie mit Pink, Türkis und Orange auf. Feine blaue Linien an Ärmeln, Manschetten, am adidas-Logo und am Wappen vervollständigen das Design.

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  • Czech Republic home kit PUMA

    Tschechische Republik I Startseite

    Mut und Nationalstolz weisen Tschechien den Weg. Der tiefrote Hauptteil zeigt ein strukturiertes Allover-Muster, das Tiefe schafft, ohne abzulenken. Blaue und weiße Akzente rahmen Kragen und Ärmel ein. Verwurzelt in der Tradition, umgesetzt mit moderner Selbstsicherheit.

    Trikots der Tschechischen Republikjetztbei PUMAShop

  • Czech Republic away kitPUMA

    Tschechien I Auswärts

    Schlichte Eleganz prägt das Auswärtstrikot. Der klare weiße Grundton wirkt durch abstrakte Linien lebendig, die an Skizzen, Straßenkarten und Kreidezeichnungen auf Asphalt erinnern und so Spontaneität und Freiheit des Spiels zeigen. Goldene Akzente geben dem Design eine subtile Note und halten die Balance zwischen Feinschliff und Biss.

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  • DR Congo home kit Umbro

    DR Kongo I Startseite

    Das Heimtrikot der DR Kongo feiert die Identität der Mannschaft und wirkt modern. Es zeigt einen leuchtend hellblauen Grundton, der lange mit den Leoparden verbunden ist. Das charakteristische Merkmal ist ein maßgeschneiderter, sublimierter Ton-in-Ton-Leopardenprint mit wellenförmigem Muster, der sich über die untere Hälfte des Trikots erstreckt und nahtlos in den Stoff übergeht. Kräftige rote Paspeln betonen den runden Rundhalsausschnitt und die Ärmelbündchen und spiegeln die Farben der kongolesischen Nationalflagge wider.

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  • DR Congo away kit Umbro

    DR Kongo I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der DR Kongo zeigt eine klare Optik und bleibt dennoch eng mit dem Heimtrikot verbunden. Auf hellem Grund trägt das Trikot unten ein geometrisches Rautenmuster, das oben weiß startet und nach unten in Blautöne übergeht.

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  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Ägypten – Startseite

    Das Heimtrikot Ägyptens ist reich an Symbolik. Das satte Rot geht im Brustbereich in tiefere Farbtöne über, überlagert von kantigen geometrischen Mustern, die an alte Hieroglyphen und an die Energie des modernen Kairo erinnern. Schwarze und goldene Akzente unterstreichen Prestige und Ehrgeiz. Das Trikot wirkt monumental – passend für eine Nation, deren Fußballgeschichte ebenso tief reicht wie ihr kulturelles Erbe.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Ägypten I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen sanften, nachdenklichen Stil. Auf hellem Grund bilden abgestimmte Muster, Wüstensand, wechselndes Licht und bewegte Landschaften eine klare Optik. Dunkelgrüne Nähte am Kragen geben Halt, sodass das Design ausgewogen und selbstbewusst wirkt. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    England I Startseite

    Das Heimtrikot knüpft an die Tradition des englischen Fußballs an und zeigt den klassischen weißen Look, den moderne Akzente ergänzen. Feine, von der englischen Fußballkultur inspirierte Motive sind direkt in den Stoff eingearbeitet und geben dem Design Tiefe, ohne die klare Silhouette zu belasten. Ein metallisch-goldener Stern über dem Wappen ersetzt die bisherige, farblich abgestimmte Version. Das Heimtrikot wirkt vertraut und zugleich frisch sowie selbstbewusst – es ehrt die Geschichte und zeigt Englands Rückkehr auf die internationale Bühne.

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  • England WC 26 away kitNike

    England I Auswärts

    Das Auswärtstrikot steht für einen neuen Look der englischen Nationalmannschaft und kombiniert ein rotes Oberteil mit marineblauen Shorts. Diese mutige Farbkombination zeigt ein zukunftsorientiertes England, das Regeln hinterfragt und dennoch bei seiner Tradition bleibt. Ein zentral platziertes Verbandswappen unter dem goldenen Stern betont Präsenz und Stolz.

    Die Trikots der englischen Nationalmannschaftsind jetztbei NikeShop erhältlich

  • France WC 26 kit home Nike

    Frankreich I Startseite

    Das Frankreich-Heimtrikot zeigt die Energie einer neuen Generation und die Eleganz des modernen französischen Fußballs: jung, stark, kreativ. Der weiße Kragen greift die traditionellen Farben Blau, Weiß und Rot auf und setzt sie neu in Szene. Ein wiederkehrendes blaues Muster symbolisiert die Schnelligkeit der Nationalmannschaft. Ein metallisch-kupferfarbenes Wappen kombiniert der Hersteller mit einem klassischen weißen Polokragen und einer roten Knopfleiste. 

    Frankreich-Trikotsjetztbei NikeShop

  • France WC 26 away kitNike

    Frankreich I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der französischen Nationalmannschaft zählt zu den innovativsten Entwürfen für die Equipe tricolore und ist tief in der Zeitgeschichte verwurzelt. Es heißt "Liberté" und nimmt die Freiheitsstatue als Vorbild, ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten. Der hellblau-grüne Grundton zeigt die heutige Patina der Statue, metallische Kupferelemente erinnern an ihr ursprüngliches Material. Dreifarbige Ärmelbündchen und die Typografie des Trikots setzen einen kulturellen, luxuriösen und minimalistischen Akzent. Das Trikot verbindet Tradition, Eleganz und moderne Raffinesse und bekräftigt damit die Identität und die Werte der Freiheit, für die Frankreich in Vergangenheit und Gegenwart eintritt.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Deutschland I Startseite

    Das Heimtrikot erinnert an die Erfolge Deutschlands bei diesem Turnier und ehrt einige der bekanntesten Trikots des Landes. Das wiederkehrende Rautenmuster und die Chevron-Details greifen Grafiken früherer Trikots auf, darunter das Modell von 2014, mit dem Deutschland den Weltmeistertitel gewann.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Deutschland I Auswärts

    Wie beim Heimtrikot setzen diagonale Chevrons in Marineblau ein durchgehendes Muster und bilden eine rhythmische Folge aus drei ineinander verschlungenen Formen. Die Farbpalette vereint Töne aus verschiedenen Epochen der DFB-Geschichte. Sie ist eine Hommage an die blauen Quarter-Zips von 1954 und an die blau-weißen Trainingsoberteile der 60er-, 70er- und 80er-Jahre; aquablaue Akzente greifen die farbenfrohe Trainingsbekleidung der 90er-Jahre auf. Das Design erzeugt einen starken visuellen Effekt. Ein kleines Flaggen-Label am Saum erinnert an die Partnerschaft zwischen adidas und Deutschland seit 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana I Startseite

    Pure Energie. Markante geometrische Muster in leuchtenden Farbverläufen aus Rot, Gelb und Grün beherrschen den weißen Hintergrund – die Nationalfarben, die durch Rhythmus und Bewegung zum Leben erwachen. Der ikonische "Black Star" prangt prominent in der Mitte des Designs. Feierlich, selbstbewusst und darauf ausgelegt, aufzufallen.

    Die Ghana-Trikotsgibt es jetztim PUMAShop.

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I Auswärts

    Das goldene Auswärtstrikot strahlt Kraft und Optimismus aus und zieht alle Blicke an. Ein durchgängiges, von Kente-Stoffen inspiriertes Muster gibt ihm kulturelle Tiefe, rote Akzente und der "Black Star" verbinden das Design mit dem ghanaischen Erbe.

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Elfenbeinküste I Startseite

    Das Heimtrikot der Elfenbeinküste ist ein Fest für die Augen. Ein leuchtend orangefarbenes Design mit einem durchgehenden Muster, das traditionelle ivorische Textilien und Symbole aufgreift, erzeugt Bewegung, Festlichkeit und Wärme. Grüne Akzente schaffen Balance, das Gesamtdesign strahlt Stolz und kollektive Freude aus. Das ist Fußball mit Herzblut.

    Die Trikots der Elfenbeinküstejetztbei PUMAShop

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Elfenbeinküste I Auswärts

    Ein klares Weiß bildet die Grundlage des Auswärtstrikots, überlagert von dezenten, farblich abgestimmten Mustern, die an durch das Laubwerk fallendes Sonnenlicht und die natürlichen Strukturen der ivorischen Landschaft erinnern. Orange und Grün rahmen das Design mit den Nationalfarben ein und lassen die zurückhaltende Handwerkskunst zur Geltung kommen.

    Die Trikots der Elfenbeinküstesind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japan I Startseite

    Das klassische Blau des japanischen Heimtrikots erhält durch ein abstraktes Muster mit aschblauen, linearen Details seine Lebendigkeit. Diese Optik spiegelt den berühmten Dunst am Horizont wider, wo in Japan Himmel und Meer aufeinandertreffen. Die japanische Flagge prangt als Abschlusselement stolz im Nackenbereich.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japan auswärts

    Inspiriert von "Colours Beyond the Horizon" zeigt das Auswärtstrikot Japans ein Muster mit zwölf Farben. Diese Streifen stehen für Einheit und Verbundenheit der Nation auf und neben dem Platz. Vor einem cremefarbenen Grund verlaufen elf verblassende senkrechte Linien wie Regentropfen über das Trikot; sie stehen für die elf Spieler auf dem Platz. Ein breiter roter Mittelstreifen in der Farbe der Nationalflagge symbolisiert das Herz der Mannschaft – ihre Fans. Im Nacken erinnert eine gedruckte japanische Flagge an Nationalstolz und kollektive Identität. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexiko I Startseite

    Tradition und Zukunft treffen im neuen Heimtrikot von Mexiko aufeinander. Das Trikot steht für die Energie und den Stolz, die Fans bei der kommenden FIFA-Weltmeisterschaft verbinden werden. Es ehrt die Unterstützung einer Nation, die Fußball lebt und liebt, in der jeder gemeinsame Moment das Herz Mexikos zeigt. Im Nackenbereich ziert der Schriftzug "SOMOS MÉXICO" (Wir sind Mexiko) das Trikot als Symbol für Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist prägen.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexiko I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt ein durchgehendes graues Muster auf weißem Grund. Die Grafik nimmt Bezug auf die als "Grecas" bekannten Ornamente aus Architektur und Kunst. Das Allover-Motiv wiederholt ein abstraktes Treppenmuster und erinnert an die stufenförmigen Fassaden traditioneller mexikanischer Gebäude. Der Schriftzug "SOMOS MÉXICO" ("Wir sind Mexiko") sitzt im Nacken und steht für Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist prägen. Das Land richtet zum dritten Mal die FIFA-Weltmeisterschaft aus – ein Rekord. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marokko I Startseite

    Ein tiefes, imposantes Rot prägt das marokkanische Heimtrikot, ergänzt durch grüne Akzente und traditionelle Muster an Kragen und Ärmeln, die direkt auf das marokkanische Erbe zurückgehen. Klar, selbstbewusst und voller Ehrgeiz.

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  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marokko I Auswärts

    Das Auswärtstrikot überzeugt mit aufwendigen Details. Ein weißer Grundton trägt dezente geometrische Muster, die an traditionelle marokkanische Fliesen und Architektur erinnern: filigran, vielschichtig und voller Kultur. Rote und grüne Akzente setzen Kontrast und verbinden Eleganz mit Stärke. 

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  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Niederlande I Startseite

    Das Heimtrikot der Niederlande interpretiert das legendäre "Oranje" neu, indem es dessen Charakter verstärkt, anstatt es komplett neu zu erfinden. Das Trikot ist so konzipiert, dass es schon aus der Ferne gut sichtbar ist und zeigt das niederländische Orange so lebendig wie nie zuvor. Ein innovatives, linsenförmiges Verbandswappen sorgt für Bewegung und Tiefe und verändert sein Aussehen, wenn sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen. Das Heimtrikot ist unverkennbar, energiegeladen und strahlt niederländischen Stolz aus.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Niederlande I Auswärts

    Das Auswärtstrikot lässt den historischen, komplett weißen Look der niederländischen Nationalmannschaft wieder aufleben. Inspiriert von mikroskopisch kleinen Farbverläufen zieht sich ein horizontaler orangefarbener Farbverlauf über das Trikot und symbolisiert Experimentierfreude und Präzision. Das übergroße, mittig platzierte Linsenwappen unterstreicht Innovation als Identitätsmerkmal. Klare Linien und geometrische Ausgewogenheit spiegeln niederländische Designprinzipien wider und signalisieren gleichzeitig eine fortschrittliche Zukunft.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Neuseeland I Startseite

    Das Heimtrikot Neuseelands setzt auf reduzierte, stille Kraft. Der schwarze Körper zeigt abstrakte, fließende Muster, die an Naturlandschaften wie Farne, Küstenlinien und Vulkane erinnern. Das Design wirkt modern und dynamisch. Der ikonische Silberfarn ziert die Brust und verankert das Trikot in der Identität des Landes. Zurückhaltend, aber selbstbewusst. 

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  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Neuseeland I Auswärts

    Ein heller, eisblauer Grundton gibt dem Auswärtstrikot eine sanfte, experimentelle Note. Organische Linien erinnern an Landschaften, Wasserströmungen und natürliche Bewegungen und fangen Neuseelands Verbindung zu Land und Meer modern ein.

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegen I Startseite

    Das Heimtrikot knüpft an Norwegens ikonisches, komplett rotes Erscheinungsbild an und greift gleichzeitig direkt auf die Nationalflagge zurück. In die blauen Streifen ist ein farblich abgestimmtes Motiv im Urnes-Stil eingearbeitet, das vom Erbe der Wikinger inspiriert ist und so alte Symbolik mit moderner Leistungsfähigkeit verbindet. Dieses Trikot spiegelt Momente des Nationalstolzes und des gemeinsamen Glaubens wider, würdigt Norwegens Vergangenheit und unterstreicht gleichzeitig die wachsende Präsenz des Landes auf der internationalen Bühne.

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  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norwegen I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ist Norwegens erstes komplett schwarzes Nationaltrikot. Inspiriert von den Wikinger-Berserkern – Frontkämpfern, die für ihre explosive Intensität bekannt sind – läutet das Design eine neue Ära des norwegischen Fußballs ein. Minimalistisch und kompromisslos in der Umsetzung, strahlt das Auswärtstrikot Selbstbewusstsein durch Zurückhaltung aus und vermittelt durch dunkle Farben und die Materialbeschaffenheit Stärke.

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  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Startseite

    Die klassischen roten und weißen Streifen kehren mit neuer Energie zurück. Die strukturierte Oberfläche mit dezentem Used-Look zeigt Geschichte und Authentizität. Blaue Einfassungen an Kragen und Ärmelbündchen nehmen die Farben der Nationalflagge auf und verbinden Tradition mit modernem Flair.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen mutigen, unkonventionellen Stil. Ein tiefes, camouflageartiges Muster in Schwarz- und Blaugrün vermittelt Bewegung und Unvorhersehbarkeit. Das taktische, moderne Design spiegelt die Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit des paraguayischen Fußballs. Es ist gemacht für das Unerwartete.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Startseite

    Das Heimtrikot der portugiesischen Nationalmannschaft zeigt die Kraft des Ozeans und die Leidenschaft der Nation. Der rote Grund trägt wellenförmige Details und grüne Akzente, die an die maritimen Wurzeln des Landes erinnern. Grüne und goldene Verzierungen betonen die Nationalfarben, das portugiesische Wappen steht für die Tradition. Das Design wirkt stark und elegant.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt die maritime Seele Portugals. Auf dem weißen Grund verlaufen geschwungene, blaugrüne Wellen, die an die Verbindung des Landes zum Meer und seine Entdeckungsgeschichte erinnern. Fließend, dynamisch, modern.

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  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Startseite

    Das kastanienbraune Heimtrikot von Katar ehrt die Zickzacklinie, die den weißen und den kastanienbraunen Teil der katarischen Nationalflagge trennt. Dunkle, gezackte Linien verlaufen in der Mitte des Trikots. Im Nacken steht "Qatar" in arabischer Schrift. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Katar I Auswärts

    Eine abstrakte, graue Wellenform prägt das Auswärtstrikot von Katar. Inspiriert von den Wüstendünen greift das Muster die Geometrie und Formen dieser atemberaubenden Landschaft auf. Im Nacken steht der Schriftzug "Katar" in arabischer Schrift – Symbol für Nationalstolz und Einheit.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Saudi-Arabien I Startseite

    Das Heimtrikot der saudischen Nationalmannschaft zeigt einen durchgehenden Print in Lila und Dunkelgrün. Die Optik erinnert an die verzierten Türen des Landes und greift Details der Lavendelfelder auf. Vor einem tiefgrünen Hintergrund ergänzen Falke, Palme und geometrische Muster die moderne Gestaltung.

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  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Saudi-Arabien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot Saudi-Arabiens zeigt ein maßgeschneidertes Webmuster, das traditionell auf vielen Kleidungsstücken erscheint, vor einem perlweißen Hintergrund und fängt so die Essenz saudischer Mode ein. Logo und Wappen glänzen in Gold, während Ausschnitt und Rückennummer in tiefem Grün, der Farbe der Nationalflagge, hervortreten. Auf dem Rücken prangt das Emblem mit Palme und gekreuzten Schwertern – eine Hommage an Kultur und Identität.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Schottland I Startseite

    Auf dem Heimtrikot Schottlands prangt das traditionelle Andreaskreuz, das auch die schottische Flagge ziert. Es erscheint als wiederholtes dunkelblaues Muster auf dem typischen Blau des Heimtrikots. Ein weiteres Andreaskreuz schmückt den Nacken und setzt den Schlusspunkt.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Schottland I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt wieder scharlachrote Töne und ehrt damit klassische schottische Trikots. Dünne violette Längsstreifen betonen es und geben dem zeitlosen Design eine moderne Note. Eine violette und grüne Distel – Schottlands Nationalblume – schmückt dezent den Nacken.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal – Startseite

    Im Heimtrikot des Senegals verschmelzen Eleganz und kultureller Stolz. Auf weißem Grund prangen Muster in abgestimmten Farben. Sie leiten sich von traditionellen Textilien und Symbolen ab und geben dem Design Tiefe sowie Struktur. Dezente Akzente in Grün, Gelb und Rot greifen die Nationalflagge auf und schaffen eine klare Ästhetik.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt kräftige, selbstbewusste Farben. Der tiefblaugrüne Rumpf trägt fließende, organische Muster, die Bewegung und Energie symbolisieren. Gelbe und rote Akzente vervollständigen den Look und unterstreichen den lebendigen Ausdruck des senegalesischen Fußballs.

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  • SA 2026 kitadidas

    Südafrika I Startseite

    Das Heimtrikot Südafrikas für 2026 bleibt gelb mit grünen Akzenten – diese Farben stehen für Nationalstolz. Feine Details und eine durchdachte Konstruktion verleihen dem Trikot eine moderne Form und erfüllen die Anforderungen des internationalen Fußballs.

    Das neue Design ehrt die zwölf offiziellen Sprachen Südafrikas und zeigt Vielfalt, Einheit sowie die gemeinsame Liebe zum Fußball. Eingewebte grafische Elemente stehen für die vielen Stimmen, die in den Stadien des Landes und weltweit erklingen. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Südafrika I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt klar die typischen Farben Südafrikas: Grün und Gold. Diese Kombination steht für die Sportgeschichte des Landes. Das Design verbindet Tradition und Detailreichtum. Ein klassisches Grün bildet die Basis. Weiße und goldene Linien am Kragen erinnern an die Entwicklung des Fußballs in Südafrika. Gold- und weiße Akzente an Bündchen und Logos strahlen Eleganz aus und zeigen den Ehrgeiz der Nation auf der größten Fußballbühne.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Südkorea I Startseite

    Im Mittelpunkt des Heimtrikots steht eine neue Darstellung des weißen Tigers, seit jeher Symbol für Stärke und Schutz. Ein Tiger-Camouflage-Print verläuft durch den Stoff und verleiht dem Trikot Dynamik. Die eigens entwickelte Typografie verbindet traditionelle koreanische Kalligrafie mit westlichen Designelementen und betont so die Verbindung von Vergangenheit und Gegenwart. Das Heimtrikot zeigt die Identität Koreas durch kontrollierte Aggressivität und klare Optik und spiegelt eine Mannschaft, die überraschen will.

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  • South Korea WC 26 away kitNike

    Südkorea I Auswärts

    Das Auswärtstrikot führt das "Ambush"-Konzept fort und zeigt Koreas Leidenschaft und Dynamik mit einem blumeninspirierten Design. Das Design wirkt lebendig: Es fängt Bewegung, Emotionen und gemeinsame Energie ein, während sich diese aufbaut und entfaltet. Vor der Farbe "Bold Violet" schafft die Grafik Balance zwischen Eleganz und Kraft und spiegelt Koreas Fähigkeit wider, Schönheit und Kampfgeist im Wettkampf zu vereinen. Das Auswärtstrikot wirkt stark und selbstbewusst – eine alternative Identität, die den kulturellen Stolz betont und zugleich einen klaren Wettbewerbsvorteil bewahrt.

    Die Trikots Südkoreassind jetztim NikeShop erhältlich

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanien I Startseite

    Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 zeigt ein schlichtes Nadelstreifen-Design: Der rote Grund wird von gelben Längsstreifen durchzogen, die an Flagge und Wappen erinnern. Auf der Rückseite des Kragen steht das Wort "ESPANA". 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spanien I Auswärts

    Das Design des spanischen Auswärtstrikots greift die glorreiche literarische Geschichte des Landes auf. Ein durchgängiges Muster in Pyritfarbe, inspiriert von Zeichnungen und Grafiken aus klassischen Büchern und Manuskripten, ziert den cremefarbenen Grund, der an eine Buchseite erinnert. Gold- und burgunderrote Details akzentuieren Ärmel und Ausschnitt, während im Nacken "ESPAÑA" steht – mit dem typischen Buchstaben Ñ, der die spanische Sprache und ihr kulturelles Erbe würdigt.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Schweden I Startseite

    Das neue Heimtrikot Schwedens zeigt die traditionellen Farben Gelb und Blau in moderner Interpretation und ehrt damit die schwedischen 70er Jahre. Das Design zeigt eine eingearbeitete Grafik, die an die Blumenstickereien erinnert, welche in den 70ern Jeans und schwedischen Trachten schmückten. So können Fans ihr Erbe mit einem frischen, aber vertrauten Look feiern. Ein moderner Schriftzug im Nacken mit der Aufschrift "Sverige" – auf Deutsch "Schweden" – rundet das Trikot ab.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Schweden I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der schwedischen Nationalmannschaft kombiniert drei Blautöne zu einem durchgehenden Grafikdesign, das an die Muster der 70er Jahre anknüpft und das kulturelle Erbe des Landes würdigt. Der Schriftzug "Sverige" im Nacken setzt einen modernen Akzent und verbindet Retro-Flair mit zeitgemäßem Stil. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Schweiz I Startseite

    Das Trikotdesign der Schweiz für 2026 bleibt dem tiefen Rot des Landes treu. Weiße grafische Akzente und markante Chevron-Details ergänzen es und greifen Schweizer Präzision und Tradition auf. Präzision und Klarheit prägen das Heimtrikot der Schweiz. Der kräftige rote Grundton wirkt klar und selbstbewusst und lässt die Nationalfarbe mit wenig Schnickschnack für sich sprechen. Weiße Akzente setzen einen klaren Kontrast, während das Schweizer Kreuz stolz auf der Brust prangt. Keine Spielereien, nur Zielstrebigkeit. Schweizer Effizienz auf dem Platz.

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Schweiz I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt eine leichtere, ausdrucksstarke Seite der Schweizer Identität. Ein sanfter, fast neonfarbener Grünton bildet die Basis. Abstrakte topografische Muster erinnern an die Alpen und das bergige Gelände der Schweiz. Schwarze Akzente setzen einen klaren optischen Anker und verleihen dem Design eine frische, moderne Note.

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  • Tunisia 2026 home kit Kappa

    Tunisia I Home

    Das Heimtrikot zeigt einen klaren, weißen Grundton und kräftige rote Akzente. Ein dezentes Adlerfeder-Motiv läuft über Schultern und Ärmel und trifft auf einen klassischen Rundhalsausschnitt.

    Tunisische Trikotsjetztim Kappa Shop

  • Tunisia 2026 away kit Kappa

    Tunisia I Auswärts

    Das Auswärtstrikot Tunesiens nutzt dasselbe Schnittmuster und Federdesign, kehrt aber die Farben um: Ein leuchtendes Rot bildet die Basis, klare weiße Grafiken setzen Kontraste und sichern einen einheitlichen Turnier-Look.

    Tunesiens Trikotssind jetztim Kappa Shop erhältlich

  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Türkei I Startseite

    Das Heimtrikot läutet mit dem Wechsel zu einem "Sport Red"-Grundton eine neue Ära ein, wobei das ikonische Brustband in einer dezenteren, moderneren Form beibehalten wurde. Innerhalb des Bandes sorgt eine auffällige, von Ebru inspirierte Grafik für Struktur und Bewegung und verweist auf das Handwerk und die Kunstfertigkeit, die im türkischen Kulturerbe eine zentrale Rolle spielen. Ein hybrider Ausschnitt verbindet Rundhals- und V-Ausschnitt-Elemente, während die türkische Flagge prominent in der Mitte der Brust platziert ist. Früher lag die Flagge in einem Kreis, jetzt liegt sie im Rechteck und folgt den scharfen Kanten des Designs. So wirkt das nationale Symbol klarer.

    Die Trikots der Türkeisind jetztim NikeShop erhältlich

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Türkei I Auswärts

    Das Auswärtstrikot kehrt zu einem weißen Grundton zurück und greift damit den klassischen "Türkei"-Look wieder auf, wobei der traditionelle rote Bruststreifen als charakteristisches Markenzeichen beibehalten wird. Die Ebru-Grafik findet erneut ihren Platz innerhalb des Streifens, dient als visuelles Bindeglied zwischen Heim- und Auswärtstrikot und unterstreicht die einheitliche Geschichte der Kollektion. Rote Seiteneinsätze und ein roter Streifen an den Stutzen vervollständigen das Trikot und verbinden Tradition und Innovation.

    Die Trikots der türkischen Nationalmannschaftsind jetztim NikeShop erhältlich

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay – Startseite

    Das Heimtrikot zeigt die Essenz des uruguayischen Fußballs. Es folgt einem modern-klassischen Schnitt und zeigt das typische Himmelblau von Uruguay, ergänzt durch marineblaue Akzente. Diese Kombination strahlt Klarheit und Selbstbewusstsein aus. Das schlichte Design steht für die Mannschaft: ehrlich, diszipliniert und auf gemeinsamen Erfolg fokussiert.

    Uruguay-Trikotsjetztbei NikeShop

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt den Kampfgeist Uruguays klar. Ein auffälliges Flügelmuster läuft über die Brust und steht für Aufstieg, Ehrgeiz und den ständigen Willen zum Sieg. Das Design ehrt die historischen Erfolge Uruguays, etwa seine Rolle in den frühen Tagen des Weltfußballs, und gibt dieses Erbe in einem schärferen, aggressiveren Look neu wieder. Das Auswärtstrikot zeigt Uruguay von seiner entschlossensten Seite: kompakt, furchtlos und unnachgiebig. 

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  • USA WC 26 home kitNike

    USA I Startseite

    Das Heimtrikot ist tief in der DNA des amerikanischen Fußballs verwurzelt und zeigt die "Stars and Stripes" aus einer modernen, bewegungsorientierten Sicht. Verzerrte Streifen und Farbverläufe erinnern an die Flagge in Bewegung und stehen für eine Nation, die von ihren Gemeinschaften, Landschaften und der Liebe zum Spiel geprägt ist.

    Nike setzt die nationale Symbolik eher in eine feine Textur als in wörtliche Grafiken um. So entsteht ein Heimtrikot, das stolz amerikanisch wirkt und Selbstbewusstsein sowie Vorwärtsdynamik zeigt. Das Trikot trägt ein auffälliges Design, das sowohl auf der Tribüne als auch auf dem Platz sofort ins Auge fällt.

    USA-Trikotsjetztim NikeShop

  • USA WC 26 away kitNike

    USA I Auswärts

    Das Auswärtstrikot soll ein zukünftiger Klassiker sein – ein klarer, ikonischer Entwurf, der die Zeit überdauern soll. Das Trikot setzt auf die durchgängige Farbpalette "Dark Obsidian" und zeigt ein maßgeschneidertes, rasterförmiges Sternenmuster, das subtil in den Stoff eingewebt ist und den Fokus von Streifen auf Sterne als neues Symbol verlagert. Minimalistisch, prägnant und lifestyle-orientiert verbindet das Auswärtstrikot Leistung und Tragekomfort und spiegelt eine Generation wider, die ihre Identität sowohl auf als auch abseits des Spielfelds zeigt. Es steht für zurückhaltende Selbstsicherheit, die kein Aufsehen braucht, um ein Statement zu setzen.

    USA-Trikotsjetztbei NikeShop