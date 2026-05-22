Der Winter steht vor der Tür, doch viele Fußballfans weltweit träumen schon vom nächsten Sommer. Haltet durch, denn die Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 11. Juni. Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada wollen gemeinsam die bisher beste Ausgabe des Turniers ausrichten.

Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Titel verteidigen, den sie 2022 in Katar gewonnen haben. Es war der dritte WM-Titel für das Team um Lionel Messi.

Vor dem Turnier brachten große Marken wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz auf den Markt. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Gastgeber Mexiko und weitere. Die Kollektion verbindet historische Identitäten und Traditionen der Nationen und zeigt sie in einem modernen Design.

adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farben und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zeigen. Von der reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

Am 20. März 2026 stellte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände vor. Die Auswärtstrikots interpretieren klassische adidas-WM-Elemente wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien modern und zeitgemäß.

PUMA

Adidas’ Fußballgeschichte reicht von sportlichen Spitzenleistungen bis zum kulturellen Einfluss auf der Straße. Erstmals seit 36 Jahren trägt das adidas Trefoil – Symbol für Originalität – wieder auf der rechten Brust jedes Trikots. Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, ist für die Anforderungen von heute angepasst und soll mit Stolz die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans widerspiegeln, die es tragen.

Am 20. März 2026 zeigte Nike die Heim- und Auswärtstrikots für seine Verbände. Der Hersteller griff dabei auf das Erbe, die Kultur und die Identität jeder Mannschaft zurück und setzte ein Zeichen für Optimismus.

Nike

Ein weiterer zentraler Bestandteil dieser Vision ist die "Aero-FIT"-Kühltechnologie von Nike. Sie nutzt computergestütztes Design und ein hochspezialisiertes, maschenweises Strickverfahren, damit Sportler unter den extremen Bedingungen des Sommerturniers einen kühlen Kopf bewahren.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte Trikots für seine WM-Teams. Die Designs stehen für Identität und Tradition und begeistern mit klarem Look. Jedes Trikot zeigt die Kultur, den Charakter und den Geist der vertretenen Nation. Die Modelle sind für das höchste Spielniveau gemacht und bleiben doch dem Gefühl des Fußballs treu, egal wo er gespielt wird.

Egal, ob du zu Hause zuschaust, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist – du willst passend gekleidet sein. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich für das große Turnier ausstatten kannst:

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