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Brazil England WC 26 kits Nike
Renuka Odedra

Übersetzt von

WM-Trikots 2026: Argentinien, Brasilien, Portugal, England und alle Top-Teams präsentieren ihre neuen Trikots

CULTURE
KITS
Weltmeisterschaft

Zeig dein Team – rechtzeitig zum Fußballsommer

Der Winter steht vor der Tür, doch viele Fußballfans weltweit träumen schon vom nächsten Sommer. Haltet durch, denn die Weltmeisterschaft 2026 beginnt am 11. Juni. Die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada wollen gemeinsam die bisher beste Ausgabe des Turniers ausrichten.

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Lionel Scaloni und Argentinien wollen ihren Titel verteidigen, den sie 2022 in Katar gewonnen haben. Es war der dritte WM-Titel für das Team um Lionel Messi.

Vor dem Turnier brachten große Marken wie adidas, Nike und PUMA neue Trikots für einen frischen Look auf dem Platz auf den Markt. Am 5. November 2025 stellte adidas die Heimtrikots für 22 Nationen vor, darunter Titelverteidiger Deutschland, Spanien, Belgien, Gastgeber Mexiko und weitere. Die Kollektion verbindet historische Identitäten und Traditionen der Nationen und zeigt sie in einem modernen Design.

adidas WC kits adidas

Die auffällige Trikotkollektion spiegelt das Wesen jeder Nation wider – durch Farben und Muster, die zentrale Aspekte ihrer Identität zeigen. Von der reichen Geschichte über berühmte Landschaften und traditionelle Architektur bis zu legendären früheren Trikotdesigns: Jedes Trikot soll die Fans in ihrer gemeinsamen Leidenschaft für ihre Nation vereinen.

Am 20. März 2026 stellte adidas die offiziellen Auswärtstrikots für alle 25 Partnerverbände vor. Die Auswärtstrikots interpretieren klassische adidas-WM-Elemente wie geometrische Muster und stilisierte vertikale Linien modern und zeitgemäß. 

PUMA WC kits PUMA

Adidas’ Fußballgeschichte reicht von sportlichen Spitzenleistungen bis zum kulturellen Einfluss auf der Straße. Erstmals seit 36 Jahren trägt das adidas Trefoil – Symbol für Originalität – wieder auf der rechten Brust jedes Trikots.  Jedes Trikot ist eine Hommage an die Fußballkultur der 90er Jahre, ist für die Anforderungen von heute angepasst und soll mit Stolz die Kultur und Gemeinschaft der Athleten und Fans widerspiegeln, die es tragen. 

Am 20. März 2026 zeigte Nike die Heim- und Auswärtstrikots für seine Verbände. Der Hersteller griff dabei auf das Erbe, die Kultur und die Identität jeder Mannschaft zurück und setzte ein Zeichen für Optimismus. 

Nike football home kitsNike

Ein weiterer zentraler Bestandteil dieser Vision ist die "Aero-FIT"-Kühltechnologie von Nike. Sie nutzt computergestütztes Design und ein hochspezialisiertes, maschenweises Strickverfahren, damit Sportler unter den extremen Bedingungen des Sommerturniers einen kühlen Kopf bewahren.

PUMA zog am 24. März 2026 nach und präsentierte Trikots für seine WM-Teams. Die Designs stehen für Identität und Tradition und begeistern mit klarem Look. Jedes Trikot zeigt die Kultur, den Charakter und den Geist der vertretenen Nation. Die Modelle sind für das höchste Spielniveau gemacht und bleiben doch dem Gefühl des Fußballs treu, egal wo er gespielt wird.

Egal, ob du zu Hause zuschaust, eine Public-Viewing-Party mit Freunden veranstaltest oder zum Turnier reist – du willst passend gekleidet sein. GOAL zeigt dir die komplette Kollektion, damit du dich für das große Turnier ausstatten kannst:

Shop: Trikots zur Weltmeisterschaft 2026

  • Algeria Home WC 2026 Kit adidas

    Algerien – Startseite

    Inspiriert von den Sanddünen der algerischen Wüste besticht das Heimtrikot der algerischen Nationalmannschaft durch ein dynamisches Streifenmuster in Beige und Weiß, ergänzt durch leuchtend grüne Akzente am Halsausschnitt und an den Schultern. Diese Darstellung der für das Land so typischen, wellenförmigen Dünen verbindet die Mannschaft mit ihrer Heimat, ebenso wie der Schriftzug "Algeria", der in arabischer Schrift im Nackenbereich zu sehen ist.

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  • Algeria Away kit WC 26adidas

    Algerien I Auswärts

    Inspiriert von den Farben der Wüsten und Oasen Algeriens zeigt das Auswärtstrikot vertikale grüne Streifen, die sich von einem dunklen Grün abheben und so die Landschaften sowie die traditionelle Farbpalette des Landes widerspiegeln. Der Schriftzug "ALGERIA" prangt in arabischer Schrift im Nacken und verbindet die Mannschaft während ihrer WM-Reise mit ihrer Heimat.

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  • Argentina Home WC 2026 Kit 2adidas

    Argentinien I Startseite

    Die traditionellen argentinischen Längsstreifen in Himmelblau und Weiß bekommen durch einen einzigartigen dreifarbigen Farbverlauf einen neuen Look. Dieser Farbverlauf greift die Blautöne der drei Trikots der bisherigen Weltmeistertitel – 1978, 1986 und 2022 – auf. Im Nackenbereich befindet sich eine maßgeschneiderte Signatur mit der Aufschrift "1896", eine Hommage an das Gründungsjahr der AFA. 

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  • Argentina Away kit WC 26Getty Images

    Argentinien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot greift das reiche künstlerische Erbe Argentiniens auf und zeigt ein markantes, wirbelndes blaues Muster, das von traditionellen Motiven des Landes inspiriert ist. Weiße Akzente auf schwarzem Grund betonen die stilisierten Linien, die filigranen floralen Wirbel und die rankenden Pflanzen und schaffen durch Kontrast ein lebendiges Design. Auf dem Nackenbereich prangt ein maßgeschneidertes "Argentina"-Motiv vor dem Sol de Mayo, dem nationalen Sonnensymbol. 

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  • Australia WC 26 home kit Nike

    Australien I Startseite

    Das Heimtrikot nimmt direkten Bezug auf das australische Trikot von 2006 und auf Nikes "Total 90"-Ära. Die Farben Gelb und Grün wirken durch eine moderne Gestaltung frisch, dazu gehören Shorts mit grünem Farbverlauf, die Bewegung und Tiefe erzeugen. Das Trikot ehrt die Geschichte des australischen Fußballs und zeigt zugleich die aktuelle Spitzenklasse.

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  • Australia WC 26 Away kitNike

    Australien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen Farbverlauf in Korallenrot und Dunkelgrün. Es steht für Energie und Fortschritt. Ein linsenförmiges Verbandswappen betont die Bewegung.

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  • Austria WC 26 home kit PUMA

    Österreich I Startseite

    Schlichtheit sorgt bei Österreich für Wirkung. Ein kräftiges Rot als Grundfarbe trifft auf schwarze Ärmel und weiße Akzente – ein direkter, reduzierter Ausdruck der Nationalfarben. Das Design wirkt bodenständig und vertraut und spiegelt eine Fußballkultur wider, die von Disziplin, körperlicher Stärke und gemeinsamer Leistung geprägt ist.

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  • Austria WC 26 away kitPUMA

    Österreich I Auswärts

    Das neue Auswärtstrikot zeigt die Identität Österreichs aus einer progressiven Sicht. Eine sanfte, alpeninspirierte Farbpalette trifft auf fließende Topografielinien, die die Berge des Landes in Bewegung darstellen. Helle Töne und ein offener Stil unterscheiden es vom autoritären Heimtrikot, vermitteln aber dieselbe Verbundenheit mit dem Land.

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  • Belgium Home WC 2026 Kit adidas

    Belgien I Startseite

    Das Heimtrikot Belgiens ist von gotischen Buntglasfenstern inspiriert, die in der Architektur des Landes verbreitet sind. Symbole für die "Red Devils" und die "Red Flames" – die Spitznamen der Herren- und Damenmannschaft – wiederholen sich im gleichen Stil auf dem roten Grund des Trikots. Schwarze und gelbe Einfassungen an Schultern und Ärmelbündchen greifen die Farben der Landesflagge auf.

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  • Belgium Away kit WC 26adidas

    Belgien: Das Auswärtsspiel

    Das Auswärtstrikot zeigt ein durchgehendes Muster in Hellblau, Rosa und Weiß. Es ehrt den belgischen Künstler René Magritte und die belgische surrealistische Bewegung. Überlagerte Linien und Formen schaffen Tiefe und Bewegung und nehmen Magrittes Werk auf. Fans erkennen Elemente des nationalen Wappens sowie Symbole wie Ball und Spielfeldlinien. Eine Anspielung auf sein Werk "Der Verrat der Bilder", auf dem normalerweise "Ceci n'est pas une pipe" (dt. "Dies ist keine Pfeife") steht, ziert als subtiles Detail den Kragen: "Ceci n'est pas un maillot" (dt. "Dies ist kein Trikot").

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  • Brazil WC 26 home kitNike

    Brasilien I Startseite

    Das Heimtrikot steht für die Wurzeln des brasilianischen Nationalfußballs und zeigt Bewegung, Energie und Ausdruck. Designer verzerren Elemente der brasilianischen Flagge und setzen sie als präzises Strickmuster um. So wird ein vertrautes Symbol zu einer lebendigen Textur über dem gesamten Trikot. Statt eines starren Emblems tragen die Spieler die Flagge direkt auf dem Körper und bringen sie beim Laufen und Schwitzen zum Leben – ein Zeichen dafür, dass elf Akteure den Platz betreten und ihre Nation verkörpern. Gelb, Grün und Blau kommen durch die Bewegung des Strickstoffs noch besser zur Geltung und betonen die bekannte Optik Brasiliens.

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  • Brazil WC 26 away kitNike

    Brasilien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der brasilianischen Nationalmannschaft von Jordan Brand bringt eine "Apex"-Mentalität auf den Platz und lässt sich von den Farben, Mustern und Drucken der schnellsten und gefürchtetsten Raubtiere Brasiliens inspirieren. Das Trikot zeigt die für brasilianische Fußballtrikots typischen Farben Gelb und Blau und fügt den Elefantenprint von Jordan Brand hinzu – so entsteht ein einzigartiger Look auf dem Spielfeld, der zwei Kulturen der Größe verbindet.

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  • Canada WC 26 home kit Nike

    Kanada I Startseite

    Das Heimtrikot ist fest in der DNA des kanadischen Fußballs verwurzelt. Das Design rückt das zweifarbige Ahornblatt in den Mittelpunkt – es zeigt nach Norden und steht für gemeinsamen Ehrgeiz sowie Fortschritt. Details, die an kanadische Outdoor-Bekleidung anknüpfen, betonen Haltbarkeit und Präzision. Das Heimtrikot wirkt markant, unverwechselbar und strahlt Einheit, Stärke und Nationalstolz aus.

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  • Canada WC 26 away kitNike

    Kanada – Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt das neue Gesicht des kanadischen Fußballs – selbstbewusst, kompromisslos und geprägt von der jüngsten Erfolgsserie. Ein Grafikelement aus gebrochenem Eis steht für Spannung und Schönheit. Ein gefrorenes Ahornblatt, das wie eine Schlittschuhkufe geätzt wirkt, betont Kanadas Wintersport-Tradition. Das als zukünftiger Klassiker geplante Auswärtstrikot strahlt durch einen dunkleren, markanteren Look Intensität und Vorwärtsdrang aus.

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  • Colombo Home WC 2026 Kit adidas

    Kolumbien I Startseite

    Das Heimtrikot der kolumbianischen Nationalmannschaft nimmt seine Inspiration aus dem magischen Realismus, einem Stil, der Fantasie und Realität verbindet und sich oft in gelben Schmetterlingen zeigt. Blaue Shorts und rote Stutzen ergänzen das Trikot und schaffen einen typisch kolumbianischen Look

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  • Colombia Away kit WC 26adidas

    Kolumbien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot feiert die Artenvielfalt Kolumbiens und verbindet die Farben beider Küsten. Ein wiederholtes Muster aus versetzten vertikalen Linien setzt dunkle Blautöne des Pazifiks und helle Töne der Karibik in Szene. Ein gelber Zierstreifen an den 3-Streifen, den Ärmelbündchen und den Logos setzt sich im Schriftzug "COLOMBIA" im Nacken fort und unterstreicht Stolz und Verbundenheit. 

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  • Croatia WC 26 home kit Nike

    Kroatien I Startseite

    Das Heimtrikot zeigt das klassische karierte Muster Kroatiens in kleinerem Maßstab und orientiert sich stark am Design von 1990, erfüllt aber die Anforderungen des modernen Fußballs. Es ist keine Kopie, sondern eine Neuinterpretation, die Geist und Look des Originals bewahrt. Das Ergebnis ist ein Heimtrikot, das sofort erkennbar ist und trotzdem modern wirkt. Es verbindet Tradition und funktionale Präzision und ehrt einen Moment, der die Geschichte des kroatischen Fußballs geprägt hat.

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  • Croatia WC 26 away kitNike

    Kroatien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt dieselbe Identität, jetzt in einem dunkleren, dezenteren Design. Das typische Karomuster bleibt erhalten, erscheint jedoch in Blau und schafft so einen starken Kontrast, ohne die Verbindung zum Heimtrikot zu verlieren. Die dunklere Variante wirkt ruhig und selbstbewusst. Sie stellt das Auswärtstrikot als modernes Gegenstück dar, das das Heimtrikot ergänzt und zugleich eigenständig auftritt.

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  • Curacao WC home kitadidas

    Curaçao I Startseite

    Das Heimtrikot von Curaçao zeigt ein auffälliges Muster auf den Ärmeln. Hellblaue, wellenförmige Kreislinien greifen die Bewegung der Wellen um die Karibikinsel auf und setzen ein Zeichen für die Verbindung zum Meer.

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  • Curucao Away kit WC 26adidas

    Curaçao I Auswärts

    Das Auswärtstrikot von Curaçao ehrt die Hauptstadt Willemstad und die bunten Häuser in den Vierteln Punda und Otrobanda. Diese zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Viertel zeigen sonnige Fassaden. Das Trikot greift dies auf: pastellgelber Grund, kräftige Streifen in Pink, Türkis und Orange. Feine blaue Linien an Ärmeln, Manschetten, am adidas-Logo und am Wappen vervollständigen das Design.

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  • Czech Republic home kit PUMA

    Tschechische Republik I Startseite

    Mut und Nationalstolz weisen Tschechien den Weg. Der tiefrote Hauptteil zeigt ein strukturiertes Allover-Muster, das Tiefe schafft, ohne abzulenken, während blaue und weiße Akzente Kragen und Ärmel rahmen. Verwurzelt in der Tradition, umgesetzt mit moderner Selbstsicherheit.

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  • Czech Republic away kitPUMA

    Tschechien I Auswärts

    Schlichte Eleganz prägt das Auswärtstrikot. Ein klarer weißer Grundton bildet die Basis. Abstrakte Linienmuster strukturieren das Design und erinnern an Skizzen, Straßenkarten und Kreidezeichnungen auf Asphalt. Sie symbolisieren die Spontaneität und Freiheit des Spiels. Goldene Akzente setzen einen dezenten Kontrast und verbinden Stil mit Biss.

    Trikots der Tschechischen Republiksind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Egypt WC 26 home kit PUMA

    Ägypten I Startseite

    Das Heimtrikot Ägyptens ist reich an Symbolik. Das satte Rot geht im Brustbereich in tiefere Farbtöne über, überlagert von kantigen geometrischen Mustern, die an alte Hieroglyphen und an die Energie des modernen Kairo erinnern. Schwarze und goldene Akzente betonen Prestige und Ehrgeiz. Das Trikot wirkt monumental – passend für eine Nation, deren Fußballgeschichte ebenso tief reicht wie ihr kulturelles Erbe.

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  • Egypt WC 26 away kit PUMA

    Ägypten I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen sanften, nachdenklichen Stil. Auf zartem Weiß liegen abgestimmte Muster, Wüstensand, wechselndes Licht und bewegte Landschaften. Dunkelgrüne Einfassungen am Kragen geben dem Design Halt, der Gesamteindruck wirkt klar, ausgewogen und selbstbewusst. 

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  • England WC 26 Home kitNike

    England I Startseite

    Das Heimtrikot knüpft an die Tradition des englischen Fußballs an und zeigt den klassischen weißen Look, den moderne Akzente ergänzen. Feine, von der englischen Fußballkultur inspirierte Motive sind direkt in den Stoff eingearbeitet und geben dem Trikot Tiefe, ohne die klassische Silhouette zu überladen. Ein metallisch-goldener Stern über dem Wappen ersetzt die bisherige farblich abgestimmte Version. Das Heimtrikot wirkt vertraut und zugleich neu und selbstbewusst – es ehrt die Geschichte und zeigt das Wiedererstarken Englands auf der internationalen Bühne.

    England-Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich

  • England WC 26 away kitNike

    England I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt einen historischen Wandel in der Optik der englischen Nationalmannschaft und verbindet ein rotes Oberteil mit marineblauen Shorts. Diese mutige Kombination steht für ein zukunftsorientiertes Team, das Regeln hinterfragt und zugleich seine Tradition bewahrt. Ein zentral platziertes Verbandswappen liegt unter dem metallisch-goldenen Stern und betont Präsenz und Stolz.

    Die Trikots der englischen Nationalmannschaftsind jetztim NikeShop erhältlich

  • France WC 26 kit home Nike

    Frankreich I Startseite

    Das Frankreich-Heimtrikot zeigt die Energie einer neuen Generation und die Eleganz des modernen französischen Fußballs: jung, stark, kreativ. Inspiriert von französischer Haute Couture interpretiert der weiße Kragen die traditionellen Farben Blau, Weiß und Rot neu. Ein wiederholtes blaues Muster im Stoff symbolisiert die Schnelligkeit der Nationalmannschaft. Ein metallisch-kupferfarbenes Wappen trifft auf einen klassischen weißen Polokragen und eine rote Knopfleiste. 

    Frankreich-Trikotsjetztbei NikeShop

  • France WC 26 away kitNike

    Frankreich I Auswärts

    Das Auswärtstrikot der französischen Nationalmannschaft zählt zu den innovativsten Entwürfen für die Equipe tricolore und ist tief in der Zeitgeschichte verwurzelt. Es heißt "Liberté" und nimmt die Freiheitsstatue als Vorbild, ein Geschenk Frankreichs an die Vereinigten Staaten. Der hellblau-grüne Grundton zeigt die heutige Patina der Statue, metallische Kupferelemente erinnern an ihr ursprüngliches Material. Dreifarbige Ärmelbündchen und die Typografie des Trikots geben ihm eine kulturelle, luxuriöse und minimalistische Note. Das Trikot verbindet Tradition, Eleganz und moderne Raffinesse, um die Identität und die Werte der Freiheit zu bekräftigen, für die Frankreich in Vergangenheit und Gegenwart eintritt.

    Die Trikots von Frankreichsind jetztim NikeShop erhältlich

  • Germany Home WC 2026 Kit adidas

    Deutschland I Startseite

    Das Heimtrikot erinnert an die bisherigen Erfolge Deutschlands bei diesem Turnier und ist eine Hommage an einige der legendärsten Trikots der Nation. Das wiederkehrende Rautenmuster und die Chevron-Details greifen Grafiken früherer Trikots auf, darunter das Modell von 2014, mit dem die Mannschaft die Weltmeisterschaft gewann.

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  • Germany Away kit WC 26adidas

    Deutschland I Auswärts

    Das Design greift die Formensprache des Heimtrikots auf. Marineblaue, diagonale Chevrons verlaufen als durchgehendes Muster und bilden eine rhythmische Wiederholung aus drei ineinander verschlungenen Formen. Die Farbpalette vereint Töne aus verschiedenen Epochen der DFB-Geschichte. Sie ist eine Hommage an die blauen Quarter-Zips von 1954 sowie an die blau-weißen Trainingsoberteile der 60er-, 70er- und 80er-Jahre, während aquablaue Akzente an die bunte Trainingsbekleidung der 90er-Jahre erinnern. Das Design soll einen starken optischen Effekt erzeugen. Ein kleines Flaggen-Label am Saum ehrt die Partnerschaft zwischen adidas und Deutschland seit 1954.

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  • Ghana WC 26 home kit PUMA

    Ghana I Startseite

    Pure Energie Ein weißer Hintergrund trifft auf markante geometrische Muster in leuchtendem Rot, Gelb und Grün – die Nationalfarben, die durch Rhythmus und Bewegung lebendig wirken. Der ikonische "Black Star" prangt mittig im Design. Feierlich, selbstbewusst und darauf ausgelegt, aufzufallen.

    Ghana-Trikotsjetztim PUMAShop

  • Ghana WC 26 Away kitPUMA

    Ghana I Auswärts

    Das goldene Auswärtstrikot strahlt Kraft und Optimismus aus und zieht alle Blicke auf sich. Ein durchgängiges, von Kente-Stoffen inspiriertes Muster verleiht ihm kulturelle Tiefe, während rote Akzente und der "Black Star" das Design mit dem ghanaischen Erbe verbinden.

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  • Ivory Coast WC 26 home kitPUMA

    Elfenbeinküste I Startseite

    Das Heimtrikot der Elfenbeinküste ist ein Fest für die Augen. Der leuchtend orange Körper zeigt ein durchgehendes Muster, das sich an traditionellen ivorischen Textilien und Symbolen orientiert und so Bewegung, Festlichkeit und Wärme vermittelt. Grüne Akzente sorgen für Ausgewogenheit, während das Gesamtdesign Stolz und kollektive Freude ausstrahlt. Das ist Fußball mit Herzblut.

    Die Trikots der Elfenbeinküstesind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Ivory Coast WC 26 away kitPUMA

    Elfenbeinküste I Auswärts

    Ein klares Weiß bildet die Grundlage des Auswärtstrikots, überlagert von dezenten, farblich abgestimmten Mustern, die an durch das Laubwerk fallendes Sonnenlicht und die natürlichen Strukturen der ivorischen Landschaft erinnern. Orange und Grün rahmen das Design mit den Nationalfarben ein und lassen die zurückhaltende Handwerkskunst zur Geltung kommen.

    Die Trikots der Elfenbeinküstesind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Japan Home WC 2026 Kit adidas

    Japan I Startseite

    Das klassische Blau des japanischen Heimtrikots erhält durch ein abstraktes Muster mit aschblauen, linearen Details seine Lebendigkeit; es spiegelt den berühmten Dunst am Horizont wider, wo in Japan Himmel und Meer aufeinandertreffen. Die japanische Flagge prangt als Abschlusselement stolz im Nackenbereich.

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  • Japan Away kit WC 26adidas

    Japan I Auswärts

    Inspiriert von "Colours Beyond the Horizon" zeigt das Auswärtstrikot Japans ein Muster mit zwölf Farben. Diese Streifen stehen für Einheit und Verbundenheit auf und neben dem Platz. Vor einem cremefarbenen Grund verlaufen elf verblassende Vertikallinien wie Regentropfen über das Trikot; sie stehen für die elf Spieler auf dem Platz. Ein breiter Mittelstreifen in der Farbe der roten Sonne der Nationalflagge symbolisiert das Herz der Mannschaft – ihre Fans. Die japanische Flagge prangt im Nacken und steht für Nationalstolz und kollektive Identität. 

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  • Mexico Home WC 2026 Kit adidas

    Mexiko I Startseite

    Tradition und Zukunft vereinen sich im neuen Heimtrikot von Mexiko. Das Trikot steht für Energie und Stolz, die Generationen von Fans während der bevorstehenden FIFA-Weltmeisterschaft verbinden werden. Es würdigt die Unterstützung einer Nation, die Fußball lebt, und in der jeder gemeinsame Moment das Herz Mexikos zeigt. Im Nackenbereich ziert der Schriftzug "SOMOS MÉXICO" (Wir sind Mexiko) als Symbol für Einheit und Leidenschaft, die den mexikanischen Geist ausmachen.

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  • Mexico Away kit WC 26adidas

    Mexiko I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt ein durchgehendes graues Muster auf weißem Grund. Die Grafik nimmt Bezug auf die als "Grecas" bekannten Ornamente aus Architektur und Kunst. Das Allover-Motiv besteht aus abstrakten Treppen, die an stufenförmige Fassaden traditioneller mexikanischer Gebäude erinnern. Der Schriftzug "SOMOS MÉXICO" ("Wir sind Mexiko") sitzt im Nacken und steht für Einheit und Leidenschaft. 

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  • Morocco WC 26 home kitPUMA

    Marokko I Startseite

    Ein tiefes, imposantes Rot prägt das marokkanische Heimtrikot, ergänzt durch grüne Akzente und traditionelle Muster an Kragen und Ärmeln, die direkt auf das marokkanische Erbe zurückgehen. Klar, selbstbewusst und voller Ehrgeiz.

    Die Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Morocco WC 26 away kitPUMA

    Marokko I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt aufwendige Details. Ein weißer Grundton trägt dezente geometrische Muster, die an traditionelle marokkanische Fliesen und Architektur erinnern: filigran, vielschichtig und reich an Kultur. Rote und grüne Akzente setzen Kontrast und verbinden Eleganz mit Stärke. 

    Die Trikotssind jetztim PUMAShop erhältlich

  • Netherlands WC 26 Home Nike

    Niederlande I Startseite

    Das Heimtrikot der Niederlande interpretiert das legendäre "Oranje" neu, indem es dessen Charakter verstärkt, anstatt es komplett neu zu erfinden. Das Trikot wurde so konzipiert, dass es schon aus der Ferne gut sichtbar ist, und präsentiert das niederländische Orange so lebendig wie nie zuvor. Ein innovatives, linsenförmiges Verbandswappen sorgt für Bewegung und Tiefe und verändert sein Aussehen, wenn sich die Spieler auf dem Spielfeld bewegen. Das Heimtrikot ist unverkennbar, energiegeladen und strahlt niederländischen Stolz aus.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich

  • Netherlands WC 26 AwayNike

    Niederlande I Auswärts

    Das Auswärtstrikot lässt den historischen, komplett weißen Look der niederländischen Nationalmannschaft wieder aufleben. Inspiriert von mikroskopisch kleinen Farbverläufen zieht sich ein horizontaler orangefarbener Farbverlauf über das Trikot und symbolisiert Experimentierfreude und Präzision. Das überdimensionierte, mittig platzierte Linsenwappen unterstreicht Innovation als Identitätsmerkmal. Klare Linien und geometrische Ausgewogenheit spiegeln niederländische Designprinzipien wider und signalisieren gleichzeitig eine fortschrittliche Zukunft.

    Die Trikots der Niederlandesind jetztbei NikeShop erhältlich

  • New Zealand WC 26 home kit PUMA

    Neuseeland I Startseite

    Das Heimtrikot Neuseelands setzt auf reduzierte, zurückhaltende Kraft. Der schwarze Körper zeigt abstrakte, fließende Muster, die an Naturlandschaften wie Farne, Küstenlinien und vulkanisches Gelände erinnern. Diese Optik wirkt modern und dynamisch. Der ikonische Silberfarn prangt stolz auf der Brust und verankert das Design in der Identität des Landes. Zurückhaltend, aber selbstbewusst. 

    Die Trikots sindjetztim PUMAShoperhältlich

  • New Zealand WC 26 away kit PUMA

    Neuseeland Auswärts

    Ein heller Eisblau-Ton gibt dem Auswärtstrikot eine sanfte, experimentelle Note. Die organische Linienführung erinnert an Landschaften, Wasserströmungen und natürliche Bewegungen und spiegelt Neuseelands Bezug zu Land und Meer modern wider.

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  • Norway WC 26 home kitNike

    Norwegen I Startseite

    Das Heimtrikot knüpft an Norwegens ikonisches, komplett rotes Erscheinungsbild an und greift gleichzeitig direkt auf die Nationalflagge zurück. In die blauen Streifen ist ein farblich abgestimmtes Motiv im Urnes-Stil eingearbeitet, das vom Erbe der Wikinger inspiriert ist und so alte Symbolik mit moderner Leistungsfähigkeit verbindet. Dieses Trikot spiegelt Momente des Nationalstolzes und des gemeinsamen Glaubens wider, würdigt Norwegens Vergangenheit und unterstreicht gleichzeitig die wachsende Präsenz des Landes auf der internationalen Bühne.

    Die Trikotssind jetztim NikeShop erhältlich.

  • Norway WC 26 Away kitNike

    Norwegen I Auswärts

    Das Auswärtstrikot ist Norwegens erstes komplett schwarzes Nationaltrikot. Inspiriert von den Wikinger-Berserkern – Frontkämpfern, die für ihre explosive Intensität bekannt sind – läutet das Design eine neue Ära des norwegischen Fußballs ein. Minimalistisch und kompromisslos in der Umsetzung, strahlt das Auswärtstrikot Selbstbewusstsein durch Zurückhaltung aus und vermittelt durch dunkle Farben und die Materialbeschaffenheit Stärke.

    Die Trikotssindim NikeShop erhältlich.

  • Paraguay WC 26 home kitPUMA

    Paraguay I Startseite

    Die klassischen roten und weißen Streifen kehren mit neuer Energie zurück. Die strukturierte Oberfläche mit dezentem Used-Look wirkt authentisch und erzählt Geschichte. Blaue Einfassungen an Kragen und Ärmelbündchen zitieren die Nationalflagge und verbinden Tradition mit modernem Flair.

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  • Paraguay WC 26 away kitPUMA

    Paraguay I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt Mut und wirkt unkonventionell. Sein tiefes, camouflageartiges Muster in Schwarz- und Blaugrün suggeriert Bewegung und Unvorhersehbarkeit. Das taktische, moderne Design spiegelt die Entschlossenheit und Anpassungsfähigkeit des paraguayischen Fußballs. Es ist gemacht für das Unerwartete.

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  • Portugal PUMA WC 26 kit PUMA

    Portugal I Startseite

    Das Heimtrikot der portugiesischen Nationalmannschaft zeigt die Kraft des Ozeans und die Leidenschaft der Nation. Der rote Grund trägt wellenförmige Details und grüne Akzente, die an die maritimen Wurzeln des Landes erinnern. Grüne und goldene Verzierungen betonen die Nationalfarben, das portugiesische Wappen gibt dem Design Tradition. Das Trikot wirkt stark und elegant.

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  • Portugal WC 26 away kitPUMA

    Portugal I Auswärts

    Die maritime Seele Portugals zeigt sich im Auswärtstrikot. Auf dem weißen Grund verlaufen geschwungene, blaugrüne Wellenmuster, die an die enge Verbindung des Landes zum Meer und seine Entdeckungsgeschichte erinnern. Fließend, dynamisch und modern.

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    Die Portugal-Trikotssindim PUMAShop erhältlich

  • Qatar Home WC 2026 Kit adidas

    Katar I Startseite

    Das kastanienbraune Heimtrikot von Katar ehrt die Zickzacklinie, die den weißen und den kastanienbraunen Teil der katarischen Nationalflagge trennt. Dunkle gezackte Linien verlaufen in der Mitte des Trikots, hinten im Nacken steht "Qatar" in arabischer Schrift. 

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  • Qatar Away kit WC 26adidas

    Katar Auswärts

    Eine abstrakte, graue Wellenform prägt das Auswärtstrikot von Katar. Inspiriert von den Wüstendünen greift das Muster die Geometrie und Formen dieser Landschaft auf. Im Nackenbereich steht der Schriftzug "Katar" in arabischer Schrift – Symbol für Nationalstolz und Einheit.

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  • Saudi Arabia Home WC 2026 Kit adidas

    Saudi-Arabien I Startseite

    Das Heimtrikot der saudischen Nationalmannschaft zeigt einen durchgehenden Print in Lila und Dunkelgrün. Die Optik erinnert an die verzierten Türen des Landes und greift Details der Lavendelfelder auf. Vor einem tiefgrünen Hintergrund setzen ein Falke, eine Palme und geometrische Muster moderne Akzente.

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    Saudi-Arabien-Trikots bei FanaticsJetzt kaufen

  • Saudi Arabia Away kit WC 26adidas

    Saudi-Arabien I Auswärts

    Das Auswärtstrikot Saudi-Arabiens zeigt ein maßgeschneidertes Webmuster, das traditionelle Kleidung prägt, auf perlweißem Grund und fängt so die Essenz saudischer Mode ein. Logo und Wappen glänzen in Gold, während Ausschnitt und Rückennummer in tiefem Grün der Nationalfarben leuchten. Auf dem Rücken prangt das Emblem mit Palme und gekreuzten Schwertern – eine Hommage an Kultur und Identität des Landes.

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  • Scotland Home WC 2026 Kit adidas

    Schottland I Startseite

    Auf dem Heimtrikot Schottlands prangt das traditionelle Andreaskreuz, das auch die schottische Flagge ziert, als wiederholendes dunkelblaues Muster auf dem vertrauten Blau des Heimtrikots. Ein weiteres Andreaskreuz schließt den Nackenbereich ab.

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  • Scotland Away kit WC 26adidas

    Schottland I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt erneut scharlachrote Töne und ehrt damit klassische schottische Trikots. Feine violette Längsstreifen verleihen dem zeitlosen Design eine moderne Note. Eine violette und grüne Distel, Schottlands Nationalblume, symbolisiert Widerstandskraft und schmückt den Nacken.

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  • Senegal WC 26 home kitPUMA

    Senegal I Startseite

    Im Heimtrikot des Senegals verbinden sich Eleganz und kultureller Stolz. Auf weißem Grund prangen Muster in mehreren Farben. Sie leiten sich von traditionellen Textilien und Symbolen ab und geben dem Design Tiefe sowie Struktur. Dezente Akzente in Grün, Gelb und Rot greifen die Nationalflagge auf und schaffen eine klare, ausdrucksstarke Optik.

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  • Senegal WC 26 away kitPUMA

    Senegal Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt kräftige, selbstbewusste Farben. Der tiefblaugrüne Rumpf trägt fließende, organische Muster, die Bewegung und Energie symbolisieren. Gelbe und rote Akzente vervollständigen den Look und unterstreichen den lebendigen, feierlichen Ausdruck des senegalesischen Fußballs.

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  • SA 2026 kitadidas

    Südafrika I Startseite

    Das Heimtrikot Südafrikas für 2026 bleibt gelb mit grünen Akzenten – diese Farben stehen für Nationalstolz. Feine Details und eine durchdachte Konstruktion verleihen dem Trikot eine moderne, funktionale Form.

    Das aktualisierte Design ehrt die zwölf offiziellen Sprachen Südafrikas und zeigt Vielfalt, Einheit sowie die gemeinsame Liebe zum Fußball. Eingewebte grafische Elemente stehen für die vielen Stimmen, die in Stadien im In- und Ausland erklingen. 

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  • South Africa Away kit WC 26adidas

    Südafrika I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt klar die typischen Farben Südafrikas: Grün und Gold. Diese Kombination steht für die Sportgeschichte des Landes. Das Design verbindet Tradition und Detailreichtum. Ein klassisches Grün bildet die Basis. Weiße und goldene Linien am Kragen erinnern an die Entwicklung des Fußballs in Südafrika. Gold- und weiße Akzente an Bündchen und Logos strahlen Eleganz aus und zeigen den Ehrgeiz der Nation auf der größten Fußballbühne.

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  • South Korea WC 26 home kitNike

    Südkorea I Startseite

    Im Mittelpunkt des Heimtrikots steht eine kühne Neuinterpretation des weißen Tigers, eines seit jeher bestehenden nationalen Symbols für Stärke und Schutz. Ein auffälliger Tiger-Camouflage-Print ist in den Stoff eingearbeitet und schafft so ein dynamisches Erscheinungsbild, das sowohl in der Tradition verwurzelt als auch ausgesprochen modern wirkt. Eine eigens entworfene Typografie verbindet traditionelle koreanische Kalligraphie mit westlichen Designelementen und unterstreicht so die Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart. Das Heimtrikot zeigt die Identität Koreas durch kontrollierte Aggressivität und klare Selbstsicherheit und fängt den Geist einer Mannschaft ein, die Überraschungen plant.

    Die Trikots Südkoreassind jetztim NikeShop erhältlich

  • South Korea WC 26 away kitNike

    Südkorea I Auswärts

    Das Auswärtstrikot führt das "Ambush"-Konzept fort und zeigt Koreas Leidenschaft und Dynamik mit einem blumeninspirierten Design. Das Design wirkt lebendig. Es zeigt Bewegung, Emotionen und gemeinsame Energie, die sich aufbaut und entfaltet. Auf dem Hintergrund "Bold Violet" schafft die Grafik eine Balance zwischen Eleganz und Kraft und spiegelt Koreas Fähigkeit wider, Schönheit und Kampfgeist im Wettkampf zu vereinen. Das Auswärtstrikot wirkt stark und selbstbewusst – eine alternative Identität, die den kulturellen Stolz betont und zugleich einen klaren Wettbewerbsvorteil bewahrt.

    Die Trikots Südkoreassind jetztbei NikeShop erhältlich

  • Spain Home WC 2026 Kit adidas

    Spanien I Startseite

    Das Heimtrikot Spaniens für die Weltmeisterschaft 2026 zeigt ein schlichtes Nadelstreifen-Design: Der rote Grund wird von gelben, vertikalen Streifen durchzogen, die an Flagge und Wappen erinnern. Auf der Rückseite des Kragen steht das Wort "ESPANA". 

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  • Spain Africa Away kit WC 26adidas

    Spanien I Auswärts

    Das Design des spanischen Auswärtstrikots greift die glorreiche literarische Geschichte des Landes auf. Ein durchgängiges Muster in Pyritfarbe, inspiriert von Zeichnungen und Grafiken aus klassischen Büchern und Manuskripten, ziert den cremefarbenen Grund, der an eine Buchseite erinnert. Gold- und burgunderrote Akzente an Ärmeln und Ausschnitt ergänzen das Design. Auf der Rückseite des Halsausschnitts steht "ESPAÑA" mit dem typischen Buchstaben Ñ, der die spanische Sprache und ihr kulturelles Erbe hervorhebt.

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  • Sweden Home WC 2026 Kit adidas

    Schweden I Startseite

    Die traditionellen Farben Gelb und Blau, die man mit dem Heimtrikot Schwedens verbindet, erhalten einen modernen Touch, um eine Hommage an die 70er Jahre des Landes zu zollen. Das Design zeigt eine eingearbeitete Grafik, die an die Blumenstickereien erinnert, welche in den 70ern Jeans und schwedischen Trachten zierten. So können Fans ihr Erbe mit einem frischen, aber vertrauten Look feiern. Ein moderner Schriftzug im Nacken mit der Aufschrift "Sverige" – auf Deutsch "Schweden" – rundet das Trikot ab.

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  • Sweden Away kit WC 26adidas

    Schweden I Auswärts

    Inspiriert von den Mustern der 70er Jahre vereinen sich auf dem Auswärtstrikot der schwedischen Nationalmannschaft drei Blautöne zu einem auffälligen, durchgehenden Grafikdesign – eine Hommage an das kulturelle Erbe des Landes. Der moderne Schriftzug "Sverige" – auf Deutsch "Schweden" – im Nackenbereich verleiht dem Retro-Look einen zeitgemäßen Touch und spricht die Fans von heute an. 

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  • Switzerland 2026 home kit PUMA

    Schweiz I Startseite

    Das Trikotdesign der Schweiz für 2026 bleibt dem tiefen Rot des Landes treu. Weiße grafische Akzente und markante Chevron-Details ergänzen es und greifen Schweizer Präzision und Tradition auf. Präzision und Klarheit prägen das Heimtrikot der Schweiz. Der kräftige rote Grundton wirkt klar und selbstbewusst und lässt die Nationalfarbe mit minimalen Verzierungen für sich sprechen. Weiße Akzente sorgen für einen klaren Kontrast, während das Schweizer Kreuz stolz auf der Brust prangt. Keine Spielereien, nur Zielstrebigkeit. Pure Schweizer Effizienz auf dem Spielfeld.

     Schweizer Trikotsjetztbei PumaShop

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  • Switzerland WC 26 away kitPUMA

    Schweiz I Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt eine leichtere, ausdrucksstärkere Seite der Schweizer Identität. Ein zarter, fast neonfarbener Grünton bildet die Basis. Abstrakte topografische Muster erinnern an die Alpen und das bergige Gelände der Schweiz. Schwarze Akzente liefern einen optischen Anker und machen das Design frisch, modern und fortschrittlich.

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  • Türkiye WC 26 home kit Nike

    Türkei I Startseite

    Das Heimtrikot läutet mit dem Wechsel zu einem "Sport Red"-Grundton eine neue Ära ein, wobei das ikonische Brustband in einer dezenteren, moderneren Form beibehalten wurde. Innerhalb des Bandes sorgt eine auffällige, von Ebru inspirierte Grafik für Struktur und Bewegung und verweist damit auf das Handwerk und die Kunstfertigkeit, die im türkischen Kulturerbe eine zentrale Rolle spielen. Ein hybrider Ausschnitt verbindet Rundhals- und V-Ausschnitt-Elemente, während die türkische Flagge prominent in der Mitte der Brust platziert ist. Bisher lag die Flagge in einem Kreis, jetzt liegt sie in einem Rechteck, das sich an die scharfen Kanten des Trikots anpasst und dem Symbol eine klarere Geometrie gibt.

    Die Trikots der Türkeisind jetztim NikeShop erhältlich

  • Türkiye WC 26 away kit Nike

    Türkei I Auswärts

    Das Auswärtstrikot kehrt zu einer weißen Grundfarbe zurück und greift damit den klassischen "Türkei"-Look wieder auf, wobei der traditionelle rote Bruststreifen als markantes Markenzeichen beibehalten wird. Die Ebru-Grafik findet erneut ihren Platz innerhalb des Streifens, dient als visuelles Bindeglied zwischen Heim- und Auswärtstrikot und unterstreicht die einheitliche Geschichte der Kollektion. Rote Seiteneinsätze und ein roter Streifen an den Stutzen vervollständigen das Auswärtstrikot und verbinden Tradition mit Innovation.

    Die Trikots der türkischen Nationalmannschaftsind jetztim NikeShop erhältlich

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay I Startseite

    Das Heimtrikot zeigt die Essenz des uruguayischen Fußballs. Es folgt einem modern-klassischen Schnitt und trägt das typische Himmelblau von Uruguay, ergänzt durch marineblaue Akzente. Diese Kombination strahlt Klarheit und Selbstbewusstsein aus. Das schlichte Design steht für die Mannschaft: ehrlich, diszipliniert und auf gemeinsamen Erfolg fokussiert.

    Uruguay-Trikotsjetztbei NikeShop

  • Uruguay WC 26 home kit Nike

    Uruguay Auswärts

    Das Auswärtstrikot zeigt den Kampfgeist Uruguays klar. Ein auffälliges Flügelmuster läuft über die Brust und steht für Aufstieg, Ehrgeiz und den ständigen Willen zum Sieg. Das Design ehrt die frühen Erfolge Uruguays im Weltfußball und gibt ihnen einen klaren, aggressiven Look. Das Auswärtstrikot zeigt Uruguay entschlossen: kompakt, furchtlos und unnachgiebig. 

    Uruguay-Trikotsjetztbei NikeShop

  • USA WC 26 home kitNike

    USA I Startseite

    Das Heimtrikot ist tief in der DNA des amerikanischen Fußballs verwurzelt und interpretiert die "Stars and Stripes" aus einer modernen, bewegungsorientierten Perspektive neu. Verzerrte Streifen und Farbverlaufseffekte erinnern an die Flagge in Bewegung und symbolisieren eine Nation, die von ihren vielfältigen Gemeinschaften, Landschaften und der Liebe zum Spiel geprägt ist.

    Nike setzt auf Textur statt auf wörtliche Grafiken und schafft so ein Heimtrikot, das amerikanisch wirkt und Selbstbewusstsein sowie Vorwärtsdrang zeigt. Das Design fällt auf der Tribüne und auf dem Platz gleichermaßen auf.

    USA-Trikotsjetztim NikeShop

  • USA WC 26 away kitNike

    USA I Auswärts

    Das Auswärtstrikot soll ein zukünftiger Klassiker sein – ein klarer, ikonischer Entwurf, der lange Zeit modern bleibt. Das Trikot nutzt eine durchgängige "Dark Obsidian"-Farbpalette und zeigt ein eingewebtes Gitter-Stern-Muster, das den Fokus von Streifen auf Sterne verschiebt. Minimalistisch, markant und lifestyle-orientiert verbindet das Auswärtstrikot Leistung und Tragekomfort und spiegelt eine Generation wider, die ihre Identität auf und abseits des Spielfelds zeigt. Es steht für zurückhaltende Selbstsicherheit, die kein Aufhebens braucht, um ein Statement zu setzen.

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