Das BMO Field in Toronto zählt zu den 12 Austragungsorten. Die Arena richtet sechs Spiele aus: Gruppenspiele, K.o.-Spiele und das Eröffnungsspiel der kanadischen Heimmannschaft.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richten die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam aus; 48 Teams nehmen an dem einmonatigen Turnier teil.

Das BMO Field ist seit langem die Heimstätte des Toronto FC aus der Major League Soccer und der Toronto Argonauts aus der Canadian Football League. 2026 beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions. Der Veranstaltungsort bietet derzeit Platz für fast 30.000 Zuschauer, doch die MLSE plant Modernisierungen und den Aufbau von temporären Sitzplätzen, um die WM-Spiele auszurichten.

Wer das Turnier besuchen will, findet in diesem Leitfaden alle wichtigen Infos vor dem Besuch des BMO Field.

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