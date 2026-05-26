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WM-Tickets 2026 in Toronto: Spielplan für das BMO Field, Ticketpreise und Infos zu den Kanada-Spielen

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Wenn Sie das BMO Field zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, finden Sie hier alle wichtigen Informationen

Das BMO Field in Toronto zählt zu den 12 Austragungsorten. Die Arena richtet sechs Spiele aus: Gruppenspiele, K.o.-Spiele und das Eröffnungsspiel der kanadischen Heimmannschaft.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richten die USA, Mexiko und Kanada gemeinsam aus; 48 Teams nehmen an dem einmonatigen Turnier teil.

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Das BMO Field ist seit langem die Heimstätte des Toronto FC aus der Major League Soccer und der Toronto Argonauts aus der Canadian Football League. 2026 beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte des Stadions. Der Veranstaltungsort bietet derzeit Platz für fast 30.000 Zuschauer, doch die MLSE plant Modernisierungen und den Aufbau von temporären Sitzplätzen, um die WM-Spiele auszurichten.

Wer das Turnier besuchen will, findet in diesem Leitfaden alle wichtigen Infos vor dem Besuch des BMO Field.

WEITERLESEN: Die teuersten WM-2026-Tickets im Ranking: WM-Finale, Argentinien-Tickets und VIP-Pakete im Vergleich

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im BMO Field statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Fr, 12. JuniKanada gegen Bosnien und Herzegowina (15:00 Uhr ET)Toronto Stadium (Toronto)Tickets
    Mi, 17. JuniGhana gegen Panama (19:00 Uhr ET)Toronto Stadium (Toronto)Tickets
    Sa, 20. JuniDeutschland gegen Elfenbeinküste (16:00 Uhr ET)Toronto Stadium (Toronto)Tickets
    Di, 23. JuniPanama gegen Kroatien (19:00 Uhr ET)Toronto Stadium (Toronto)Tickets
    Fr, 26. JuniSenegal gegen Irak (15:00 Uhr ET)Toronto Stadium (Toronto)Tickets
    Do, 2. JuliAchtelfinale (19:00 Uhr ET)Toronto Stadium (Toronto)Tickets

    Im BMO Field finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt sechs Spiele statt: fünf Gruppenspiele und ein K.o.-Spiel der Runde der letzten 32.

  • Wie kaufen Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Toronto im BMO Field?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Zahl der verfügbaren Primärtickets nun sehr niedrig.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • MLS Cup Media Availability- FC DallasGetty Images Sport

    Überblick über BMO Field

    Kapazität28.180
    Eröffnungsjahr2010
    MieterToronto Argonauts (CFL), Toronto FC (MLS)
    Adresse170 Princes' Blvd, Toronto, ON M6K 3C3, Kanada
    TicketsTickets
  • Chivas USA v Toronto FCGetty Images Sport

    Die Geschichte des BMO Field

    Das BMO Field eröffnete 2007 auf dem Gelände des Old Exhibition Stadium, um die Infrastruktur für die FIFA U-17-Weltmeisterschaft 2007 zu verbessern und dem Toronto FC aus der Major League Soccer ein Heimstadion zu bieten. 2016 zogen die Toronto Argonauts in die Arena um, nachdem Bauarbeiter sie so umgestaltet hatten, dass dort Fußball- und Canadian-Football-Spiele möglich sind.

    Ursprünglich bot die Anlage etwas mehr als 20.000 Plätze, doch mehrere Umbauten in den vergangenen Jahren steigerten die Kapazität auf rund 30.000. Weitere Modernisierungen sollen das Fassungsvermögen für die Weltmeisterschaft 2026 auf 45.000 erhöhen.

    Neben den Heimspielen des Toronto FC richtete das Stadion die MLS-Cup-Finals 2010, 2016 und 2017 aus.

    Im Jahr 2026 richtet die Arena fünf Gruppenspiele aus, darunter das Eröffnungsspiel Kanadas sowie ein Achtelfinale.

  • Charlotte FC v Toronto FCGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im BMO Field?

    BMO Field: Heimspielstätte von Toronto FC und Toronto Argonauts Das BMO Field ist seit seiner Eröffnung im Jahr 2007 die Heimspielstätte des Toronto FC aus der Major League Soccer. Seit 2016 trägt auch das Canadian-Football-Team Toronto Argonauts dort seine Heimspiele aus.
    TeamLiga
    Toronto ArgonautsCFL
    Toronto FCMLS
  • Orlando City SC v Toronto FCGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum BMO Field

    Anfahrt zum BMO Field mit öffentlichen Verkehrsmitteln

    Die beste Option ist GO Transit. Von der GO-Station Exhibition, direkt neben dem Exhibition Place, erreichen Sie das Stadion in 2 bis 5 Gehminuten. Die Station liegt an der Lakeshore GO-Linie und verbindet Sie direkt mit der Union Station.

    Auch TTC-Straßenbahnen und -Busse halten in unmittelbarer Nähe. Die Linien 509 Harbourfront und 511 Bathurst bringen Besucher in Gehweite zum Stadion.

    Anfahrt zum BMO Field mit dem Auto

    Wer mit dem Auto anreist, nimmt meist den Gardiner Expressway oder den Lake Shore Boulevard und folgt den Schildern zum BMO Field. In der Umgebung stehen Parkplätze zur Verfügung, doch an Veranstaltungstagen müssen Sie mit starkem Stau und hohem Verkehrsaufkommen rechnen.

  • Erleben Sie das BMO Field auf geführten Touren

    Leider findet sich auf der Website des BMO Field kein Hinweis auf eine offizielle Führung. Das Stadion öffnet jedoch gelegentlich seine Pforten für spezielle Führungen, bei denen besuchende Fans einen Blick hinter die Kulissen werfen können.

    Tickets für diese Führungen sollten Sie nur bei vertrauenswürdigen Drittanbietern kaufen. Die neuesten Informationen finden Sie auf den offiziellen Seiten des BMO Field und des Toronto FC.

  • Restaurants und Cafés nahe BMO Field

    Im Stadion selbst bietet das BMO Field Imbissstände, an denen Snacks und Getränke serviert werden. In der Umgebung des Stadions gibt es zahlreiche Möglichkeiten, sich zu entspannen und eine Mahlzeit zu genießen, besonders wenn Sie mit einer Gruppe unterwegs sind.

    Liberty Village, Mildred’s Temple Kitchen sowie die Bars und Restaurants an der King West bieten sich für einen Stopp vor oder nach dem Spiel an. Aktuelle Informationen und Reservierungen an Veranstaltungstagen finden Sie auf Plattformen wie OpenTable oder TripAdvisor.