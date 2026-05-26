Im Estadio Banorte finden bei der Weltmeisterschaft 2026 fünf Spiele statt, darunter das Eröffnungsspiel. Auch das letzte Gruppenspiel Mexikos steigt dort.

Das in Mexiko-Stadt gelegene Estadio Banorte, besser bekannt als Estadio Azteca, war Schauplatz vieler historischer Spiele und berühmter Spieler. Das Estadio Azteca ist nach wie vor das einzige Stadion, in dem zwei WM-Endspiele stattfanden, 1970 und 1986. Bei der Weltmeisterschaft 1986 erzielte Diego Maradona dort das berühmte "Hand Gottes"-Tor.

2026 erreicht das Estadio Banorte erneut einen Höhepunkt des Turniers und bleibt das einzige Stadion, das drei verschiedene Ausgaben der FIFA-Weltmeisterschaft austrägt.

Wenn Sie den Ort besuchen wollen, hilft Ihnen dieser Leitfaden. Ob Sie Gelegenheitsreisender sind oder eingefleischter Fußballfan – GOAL liefert alle Infos, die Sie vor dem Besuch brauchen.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Verkaufsstart, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr