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WM-Tickets 2026 in Mexiko-Stadt: Der Leitfaden Spielplan für das Estadio Azteca, beste Plätze, Gruppenspiele, das Eröffnungsspiel der Weltmeisterschaft und mehr

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Wenn Sie das Estadio Banorte während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen wollen, sind Sie bei uns richtig

Im Estadio Banorte finden bei der Weltmeisterschaft 2026 fünf Spiele statt, darunter das Eröffnungsspiel. Auch das letzte Gruppenspiel Mexikos steigt dort.

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Das in Mexiko-Stadt gelegene Estadio Banorte, besser bekannt als Estadio Azteca, war Schauplatz vieler historischer Spiele und berühmter Spieler. Das Estadio Azteca ist nach wie vor das einzige Stadion, in dem zwei WM-Endspiele stattfanden, 1970 und 1986. Bei der Weltmeisterschaft 1986 erzielte Diego Maradona dort das berühmte "Hand Gottes"-Tor.

2026 erreicht das Estadio Banorte erneut einen Höhepunkt des Turniers und bleibt das einzige Stadion, das drei verschiedene Ausgaben der FIFA-Weltmeisterschaft austrägt.

Wenn Sie den Ort besuchen wollen, hilft Ihnen dieser Leitfaden. Ob Sie Gelegenheitsreisender sind oder eingefleischter Fußballfan – GOAL liefert alle Infos, die Sie vor dem Besuch brauchen.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Verkaufsstart, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio Banorte statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Do, 11. JuniEröffnungsspiel der Weltmeisterschaft: Mexiko gegen Südafrika (13:00 Uhr CT)Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)Tickets
    Mi, 17. JuniUsbekistan gegen Kolumbien (20:00 Uhr CT)Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)Tickets
    Mi, 24. JuniTschechien gegen Mexiko (19 Uhr CT)Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)Tickets
    Di, 30. JuniAchtelfinale (19:00 Uhr CT)Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)Tickets
    So, 5. JuliAchtelfinale (18 Uhr CT)Estadio Banorte (Mexiko-Stadt)Tickets

    Im Estadio Banorte finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt fünf Spiele statt. 

    Dazu zählen drei Gruppenspiele, ein Spiel der Runde der 32 und ein Achtelfinale.

  • Wie kaufe ich WM-Tickets für New York im Estadio Banorte?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung) offiziell abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem knapp.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als in den vorangegangenen Runden handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Estadio Banorte: Überblick

    Kapazität87.523
    Eröffnungsjahr1966
    MieterClub América, Cruz Azul (Liga MX)
    AdresseCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Mexiko-Stadt, CDMX, Mexiko
    TicketsTickets
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Geschichte des Estadio Banorte

    Das Estadio Azteca hat eine lange Geschichte und ist eng mit dem Fußball verbunden. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1966 haben die Betreiber das Stadion mehrfach modernisiert. Die erste Renovierung erfolgte nach der Weltmeisterschaft 1986, weitere folgten 1999, 2013 und 2016.

    Vor der WM 2026 modernisiert der Betreiber die Arena erneut, damit sie als eine der Hauptattraktionen des Turniers glänzt. Seit dem Kauf der Namensrechte durch die Banorte Bank trägt das Stadion offiziell den Namen Estadio Banorte. Während der FIFA-Weltmeisterschaft wird es jedoch wegen der Sponsoringregeln meist unter seinem ursprünglichen Namen Estadio Azteca genannt.

    Schon jetzt fasst die Arena mehr als 87.000 Zuschauer. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Estadio Banorte zur WM mit fast 90.000 Plätzen wiedereröffnet.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Welche Teams spielen im Estadio Banorte?

    Der Liga-MX-Verein Club América nutzt das Estadio Banorte als Hauptverein, doch auch Cruz Azul trägt dort seine Heimspiele aus, ebenso wie die mexikanische Nationalmannschaft. 
    MannschaftLiga
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Estadio Banorte

    Anfahrt zum Estadio Banorte mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Das Estadio Banorte ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar. Einheimische empfehlen meist die Metro und die Stadtbahn. Metro-Linie 2 (blaue Linie) bringt Sie bis zur Station Tasquena, dort steigen Sie in die Stadtbahnlinie Xochimilco um. Diese hält direkt am Estadio Azteca vor dem Stadion.

    Buslinien verbinden Tasquena mit dem Stadiongebiet, doch die Routen hängen davon ab, woher Sie starten.

    Anfahrt zum Estadio Banorte mit dem Auto 

    Die wichtigsten Straßen sind Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico und Circuito Azteca. Das Stadion bietet Parkplätze, doch an Veranstaltungstagen kommt es zu starkem Verkehr und langen Wartezeiten beim Ausfahren. Nutzen Sie deshalb wenn möglich die öffentlichen Verkehrsmittel.

  • Erleben Sie das Estadio Banorte bei exklusiven Führungen

    Obwohl das Estadio Banorte wegen Renovierungsarbeiten vorübergehend keine Stadionführungen anbietet, können Fans das ganze Jahr über an der "Azteca Tour" teilnehmen.

    Bei der Führung betreten Besucher das Spielfeld, erkunden die Umkleideräume, gehen durch Pressetribüne und Marathontunnel und sehen Gedenktafeln und Abzeichen.

    An Veranstaltungstagen oder Spieltagen endet die Führung sechs Stunden vor Anpfiff.

  • Restaurants und Cafés nahe Estadio Banorte

    Rund um das Estadio Banorte gibt es viele Gastronomiebetriebe. Im Stadion verkaufen Stände und Händler Snacks und Getränke. In den Vierteln Coapa und San Lorenzo Huipulco finden Besucher Restaurants, Taco-Stände und Lokale mit traditioneller mexikanischer Küche.

    Nach den Events gehen viele Fans in kleine Restaurants oder Taco-Läden in der Nähe. Diese Lokale sind zwar nicht gehoben, servieren aber authentisches mexikanisches Street Food.

    Wer lieber sitzt, findet im Restaurante Parque Asturias, im Cachito de Cuba und im Lucrecia Coyoacan Platz, besonders Gruppen.