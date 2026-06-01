WM-Schock für Frankreich? Topstar droht die Weltmeisterschaft verletzt zu verpassen

Wie Foot Mercato berichtet, könnte Innenverteidiger William Saliba vom FC Arsenal mehrere Wochen lang verletzungsbedingt ausfallen. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft am 11. Juni wäre das eine absolute Schocknachricht für die Franzosen.

Laut Foot Mercatowar Saliba bereits angeschlagen in das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag gegangen, das er mit dem englischen Meister letztlich nach Elfmeterschießen verlor. Aufgrund der Bedeutung des Spiels habe der Abwehrmann auf die Zähne gebissen - ein Risiko, das ihn nun offenbar die WM kosten könnte.

Denn während der 120 Minuten gegen PSG habe sich Salibas Verletzung, die in dem Bericht nicht näher präzisiert wird, verschlimmert. So droht dem 31-maligen französischen Nationalspieler eine wochenlange Pause. Je nach genauer Ausfalldauer würde Saliba damit mindestens Teile der Weltmeisterschaft verpassen, möglicherweise auch das gesamte Turnier. Beim französischen Fußballverband soll man sich ernsthafte Sorgen über ein WM-Aus Salibas machen, heißt es.