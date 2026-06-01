WM-Topfavorit Frankreich muss bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada möglicherweise auf einen seiner Schlüsselspieler verzichten.
WM-Schock für Frankreich? Topstar droht die Weltmeisterschaft verletzt zu verpassen
WM-Aus? William Saliba ging offenbar angeschlagen ins Champions-League-Finale
Wie Foot Mercato berichtet, könnte Innenverteidiger William Saliba vom FC Arsenal mehrere Wochen lang verletzungsbedingt ausfallen. Kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft am 11. Juni wäre das eine absolute Schocknachricht für die Franzosen.
Laut Foot Mercatowar Saliba bereits angeschlagen in das Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain am Samstag gegangen, das er mit dem englischen Meister letztlich nach Elfmeterschießen verlor. Aufgrund der Bedeutung des Spiels habe der Abwehrmann auf die Zähne gebissen - ein Risiko, das ihn nun offenbar die WM kosten könnte.
Denn während der 120 Minuten gegen PSG habe sich Salibas Verletzung, die in dem Bericht nicht näher präzisiert wird, verschlimmert. So droht dem 31-maligen französischen Nationalspieler eine wochenlange Pause. Je nach genauer Ausfalldauer würde Saliba damit mindestens Teile der Weltmeisterschaft verpassen, möglicherweise auch das gesamte Turnier. Beim französischen Fußballverband soll man sich ernsthafte Sorgen über ein WM-Aus Salibas machen, heißt es.
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Ersetzt Ibrahima Konate William Saliba in Frankreichs WM-Startelf?
Frankreich würde in Saliba auf einen seiner wichtigsten Spieler verzichten müssen. Der 25-Jährige, gerade in einer kicker-Umfrage unter Bundesligaprofis zum besten Defensivspieler der Welt gekürt, wäre normalerweise im Abwehrzentrum der Equipe Tricolore gesetzt.
Spätestens seit der EM 2024 ist Saliba bei Trainer Didier Deschamps unverzichtbar. Bei der WM sollte er gemeinsam mit Bayern Münchens Dayot Upamecano das Stamm-Duo in der Innenverteidigung der Franzosen bilden, die zusammen mit Europameister Spanien und Titelverteidiger Argentinien zu den drei absoluten Topfavoriten auf den Titel zählen.
Mit Liverpools Ibrahima Konate, der die Reds diesen Sommer verlässt und unter anderem beim FC Bayern München gehandelt wird, stünde eine hochkarätige Alternative zu Saliba im französischen WM-Kader bereit. Weitere Optionen böten Maxence Lacroix (Crystal Palace), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) oder der primär als Rechtsverteidiger nominierte Jules Kounde (FC Barcelona).
WM 2026: Frankreich hat die wohl stärkste Gruppe erwischt
Für Frankreich um die Offensiv-Superstars Kylian Mbappe (Real Madrid), Michael Olise (FC Bayern) und Ousmane Dembele (PSG) beginnt die WM am 16. Juni mit dem ersten Vorrundenspiel gegen Senegal. Weitere Gegner in der wohl stärksten der zwölf Gruppen sind Norwegen und Irak.
Sollten sich die Franzosen, Vize-Weltmeister 2022, und Deutschland wie erwartet jeweils als Gruppenerster für die K.o.-Phase qualifizieren und ihr Sechzehntelfinale gewinnen, würden Les Bleus und das DFB-Team bereits im Achtelfinale aufeinandertreffen. In Frankreich wird man darauf hoffen, Saliba spätestens zum Beginn der heißen Turnierphase wieder zur Verfügung zu haben.
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William Saliba: Seine bisherige Länderspielkarriere für Frankreich
Länderspieldebüt
25. März 2022 (2:1-Testspielsieg gegen Elfenbeinküste)
Länderspiele
31
Länderspieltore
0
Große Turniere
WM 2022 (1 Einsatz, Vize-Weltmeister), EM 2024 (6 Einsätze, Halbfinale)