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France Senegal Mbappe OliseGetty Images

WM-Rekord von Miroslav Klose wackelt! Kylian Mbappe schreibt französische Fußballgeschichte

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Frankreich - Senegal
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Kylian Mbappé

Weil Mbappe beim WM-Auftakt traf, muss Klose immer mehr um seinen Rekord fürchten.

Starangreifer Kylian Mbappe ist zum Rekordtorschützen der französischen Nationalmannschaft aufgestiegen. Im ersten WM-Gruppenspiel der Franzosen gegen Senegal erzielte der Stürmer von Real Madrid am Dienstag sein 57. und sein 58. Tor im Nationaltrikot und zog an Olivier Giroud vorbei.

  • Mbappe brauchte nur 99 Länderspiele

    Während Giroud für die Bestmarke 137 Länderspiele benötigte, erzielte Mbappe seine Rekordtore bereits im 99. Länderspiel. In der Rangliste der erfolgreichsten französischen Torschützen folgt Thierry Henry mit 51 Toren in 123 Spielen.

    "Herzlichen Glückwunsch, Kylian", sagte Giroud als TV-Experte bei BBC One: "Ich freue mich für ihn. Es ist logisch, es war zu erwarten. Er wird jeden einzelnen Rekord brechen – die Anzahl der Länderspiele und Tore. Ich denke, er kann die 100-Tore-Marke locker knacken und vielleicht sogar Miroslav Kloses WM-Rekord übertreffen. Er hat bei Weltmeisterschaften und wichtigen Spielen großartige Leistungen gezeigt."

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  • France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbappe jagt den Klose-Rekord

    Die Treffer gegen Senegal waren für Mbappe dazu sein 13. und 14. Tor bei der dritten Endrunden-Teilnahme, er knackte damit auch den französischen WM-Rekord von Just Fontaine. Der frühere Angreifer erzielte alle seine Treffer in sechs Spielen beim Turnier 1958.

    Mbappe, Weltmeister von 2018, könnte bei dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada für einen weiteren Rekord sorgen. Bis zur Bestmarke des WM-Rekordtorschützen Miroslav Klose (16 Tore bei vier Teilnahmen) fehlen dem 27-Jährigen nur noch zwei Treffer.

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