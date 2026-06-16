WM-Rekord von Miroslav Klose wackelt! Kylian Mbappe schreibt französische Fußballgeschichte

Während Giroud für die Bestmarke 137 Länderspiele benötigte, erzielte Mbappe seine Rekordtore bereits im 99. Länderspiel. In der Rangliste der erfolgreichsten französischen Torschützen folgt Thierry Henry mit 51 Toren in 123 Spielen.

"Herzlichen Glückwunsch, Kylian", sagte Giroud als TV-Experte bei BBC One: "Ich freue mich für ihn. Es ist logisch, es war zu erwarten. Er wird jeden einzelnen Rekord brechen – die Anzahl der Länderspiele und Tore. Ich denke, er kann die 100-Tore-Marke locker knacken und vielleicht sogar Miroslav Kloses WM-Rekord übertreffen. Er hat bei Weltmeisterschaften und wichtigen Spielen großartige Leistungen gezeigt."