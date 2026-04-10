WM-Nominierung von Julian Nagelsmann? DFB-Star glaubt selbst nicht mehr wirklich an seinen großen Traum

Dieser verlaufe "gut", sagte ter Stegen gegenüber dem Schweizer Fernsehsender TV3 und schob nach: "Ich führe ein normales Leben, fühle mich gut und kann mich leichter bewegen." Chancen auf die WM malt sich der 33-Jährige aber keine allzu großen mehr aus. "Im Moment bin ich weit davon entfernt. Ich fühle mich recht gut und wir müssen alles daran setzen, dass ich gesund bleibe."

Allerdings wolle ter Stegen "nichts erzwingen, denn die Gesundheit ist das Wichtigste. Aber der Wunsch, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein und diese Erfahrung zu machen, ist einzigartig". Die Erfüllung dieses Wunsches ist jedoch höchst unwahrscheinlich, wie er selbst anmerkte: "Am Ende der Saison werden wir sehen, ob ich es schaffe, aber es ist schwierig. Normalerweise fällt man bei dieser Verletzung noch eine Weile aus."