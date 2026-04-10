Marc-Andre ter Stegen glaubt selbst nicht wirklich mehr daran, dass er sich seinen Traum von der WM mit der deutschen Nationalmannschaft erfüllen kann. Nachdem sich der Torhüter in Folge seines Wechsels vom FC Barcelona zu Girona im Winter eine Muskelverletzung im linken Oberschenkel zugezogen und sich deshalb sogar einer Operation unterzogen hatte, gab er nun Einblicke in den Heilungsprozess.
WM-Nominierung von Julian Nagelsmann? DFB-Star glaubt selbst nicht mehr wirklich an seinen großen Traum
WM? "Im Moment bin ich weit davon entfernt
Dieser verlaufe "gut", sagte ter Stegen gegenüber dem Schweizer Fernsehsender TV3 und schob nach: "Ich führe ein normales Leben, fühle mich gut und kann mich leichter bewegen." Chancen auf die WM malt sich der 33-Jährige aber keine allzu großen mehr aus. "Im Moment bin ich weit davon entfernt. Ich fühle mich recht gut und wir müssen alles daran setzen, dass ich gesund bleibe."
Allerdings wolle ter Stegen "nichts erzwingen, denn die Gesundheit ist das Wichtigste. Aber der Wunsch, bei einer Weltmeisterschaft dabei zu sein und diese Erfahrung zu machen, ist einzigartig". Die Erfüllung dieses Wunsches ist jedoch höchst unwahrscheinlich, wie er selbst anmerkte: "Am Ende der Saison werden wir sehen, ob ich es schaffe, aber es ist schwierig. Normalerweise fällt man bei dieser Verletzung noch eine Weile aus."
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Neue Nummer eins: ter Stegen sollte Neuer beerben
Ter Stegen galt schon vor Jahren als logischer Nachfolger von Manuel Neuer für die Rolle der Nummer eins im deutschen Tor. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatten ihn als solche auch offiziell auserkoren, ehe ihn mehrere gesundheitliche Rückschläge inklusive einer Rücken-OP immer wieder zurückgeworfen hatten und er im vergangenen Sommer auch seinen Stammplatz bei Barca verlor. Stattdessen bekam Neuzugang Joan Garcia den Posten, woraufhin eine langwierige Posse über einen Abschied von ter Stegen entfachte. Zwischenzeitlich verlor er sogar das Kapitänsamt, weil er zunächst eine Einverständniserklärung, die der katalanische Klub zur Weiterleitung seines Verletzungsberichts an die Medizinische Kommission der spanischen Liga benötigte, nicht unterschrieben hatte. Durch die Unterschrift war es Barca erlaubt, 80 Prozent seines Gehalts für die Registrierung neuer Spieler zu verwenden.
Um Spielpraxis zu sammeln, schloss er sich nach der Hinrunde dann doch noch einem anderen Klub an und ging nach Girona. Dort überzeugte ter Stegen bis zu seiner erneuten Verletzung sogar mit guten Leistungen. Ende März hatte ihm Nagelsmann bereits eine "sehr, sehr geringe" Chance für einen Kaderplatz attestiert. Den deutschen Kasten wird aller Voraussicht nach Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim hüten. Als Nummer zwei wird wohl Alexander Nübel vom VfB Stuttgart in das Turnier gehen.
Erst zwei Torhüter-Plätze sicher vergeben
Fraglich ist hingegen, wer den dritten und letzten Torhüter-Platz in Nagelsmanns Aufgebot erhält. Für den März-Lehrgang war zunächst Jonas Urbig vom FC Bayern München nominiert, der jedoch verletzungsbedingt absagte. Nachrücker war Finn Dahmen vom FC Augsburg.
Derweil gibt es weiterhin Rufe nach einer Rückkehr von Manuel Neuer, der zuletzt im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid abermals für den deutschen Rekordmeister geglänzt hatte. Im Anschluss darauf angesprochen, wollte der Routinier "das Thema nicht aufmachen". Der 40-Jährige verwies damit erneut auf sein wiederholtes Dementi über ein Comeback: "Ich habe meine Sachen gesagt und konzentriere mich jetzt auf den FC Bayern."