WM-Aus nach nur zwei Gruppenspielen besiegelt: Türkei droht bitteres Kuriosum

Es wäre also eine äußerst kuriose Konstellation: Die Türkei hätte die besseren statistischen Voraussetzungen für ein Weiterkommen, würde aufgrund des direkten Vergleichs aber dennoch hinter Paraguay bleiben. Am Ende hilft all das jedoch nicht weiter.

Für die Türkei, die mit großen Erwartungen in das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada gestartet war, endet die dritte WM-Teilnahme nach 1954 und 2002 damit in einer herben Enttäuschung. An den historischen Erfolg von 2002, als die Türken den dritten Platz belegten, konnten sie diesmal nicht einmal annähernd anknüpfen. "Wir sind richtig, richtig traurig, es ist auch beschämend. Wir entschuldigen uns bei unserem Volk. Wir weinen in der Kabine. Wir müssen alles tun, um das wieder gutzumachen", erklärte Superstar Arda Güler von Real Madrid das Aus.

"Es gibt kein Problem innerhalb der Mannschaft. Auf dem Platz haben wir es einfach nicht geschafft. Wir konnten die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, nicht umsetzen. Wir hatten unsere Chancen. Wir werden alles tun, damit dieses Turnier in Vergessenheit gerät", so Güler bei TRT Spor weiter.