Es schien alles perfekt: Eine mögliche WM-Überraschung trifft auf einen Favoriten, Norwegen gegen Frankkreich und vor allem Kylian Mbappe gegen Erling Haaland. Doch der Stürmer von Manchester City fehlt in der Startelf von Nationaltrainer Stale Solbakken. GOAL liefert euch den Grund dafür.
WM 2026: Warum steht Erling Haaland im Spiel Norwegen gegen Frankreich nicht in der Startelf? Verletzung, Rotation oder taktische Entscheidung?
WM 2026: Warum steht Erling Haaland gegen Frankreich nicht in der Startelf von Norwegen?
Haaland steht im Spiel Norwegen gegen Frankreich nicht von Beginn an auf dem Platz, da er aus taktischen Gründen ein Erholungspause erhält.
Der Stürmer von Manchester City ist einer von mehreren Spielern, die Nationaltrainer Solbakken gegen die Franzosen auf die Bank setzte.
Eine Verletzung liegt nicht vor.
WM 2026: Norwegens verrückter Startelf-Tausch gegen Frankreich
Verrückt dabei: Solbakken hat zehn der elf Spieler der Startelf ausgetauscht, die im zweiten Gruppenspiel gegen Senegal auf dem Platz standen.
Im Tor ersetzte Selvik Nyland, in der Abwehr etwa Osigard Heggem. Auch im Mittelfeld spielte Thorstvedt, im Sturm Strand Larsen. Nur Aursnes blieb in der Startelf.
WM 2026: Die Aufstellungen von Norwegen und Frankreich
NORWEGEN (3-5-2): Selvik; Ostigard, Bjorkan, Falchner; Berg, Aursnes, Thorstvedt, Aasgaard, Schjelderup; Bobb, Larsen. Trainer: Solbakken
FRANKREICH (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernández; Tchouaméni, Koné; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Trainer: Stéphan*
*Deschamps fehlt aus privaten Gründen