WM 2026: Warum fehlt Jamal Musiala bei Deutschland (DFB) in der Startelf gegen Paraguay? Ist er verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Julian Nagelsmann dahinter?

Im ersten K.o.-Spiel sah Nagelsmann nun die Zeit dafür gekommen, Undav auch mal in die Startelf zu rücken. Man habe bei der WM vorne bisher "einfach zu wenig Präsenz" gehabt, "wenn es der Gegner kompakt verteidigt hat. Deswegen waren wir oft genötigt, die Bälle vor das Mittelfeld des Gegners zu spielen, da hatten wir dann zu viele Ballverluste. Durch eine zweite Spitze haben wir vorne mehr Präsenz und können die Bälle da rein spielen. Und Deniz hat es sich auch verdient", erklärte Nagelsmann seine Umstellung bei MagentaTV.

Damit dürfte das Spiel des DFB-Teams gegen Paraguay zu einer Doppelspitze im 4-4-2 tendieren. Nagelsmann meinte dazu: "Wir spiele mit Ball dieselbe Ordnung wie immer. Aber Deniz steht natürlich höher als Jamal in den Spielen davor. Er ist ein anderer Spielertyp. Und Kai ist ja immer der, der vorne etwas hin und her schwimmt und sich zwischen den Linien bewegt. Aber auch er soll heute höher stehen."

Musiala steht derweil als Joker bereit und könnte damit im Spielverlauf eine ähnliche Rolle ausfüllen wie Undav bisher. Der Bayern-Star habe die Versetzung auf die Bank "sehr gut aufgenommen", so Nagelsmann im ZDF. "Für ihn ist es eine große Chance, wenn das Spiel später vielleicht aufgeht und er ein bisschen mehr Raum hat, sich nicht so extrem ständig duellieren muss über 60, 70 Minuten gegen die körperlich starken Spieler von Ecuador und heute auch von Paraguay. Es ist immer auch eine Chance, wenn man nicht beginnt", hofft der DFB-Coach, dass Musiala seiner Mannschaft als Joker einen großen Mehrwert liefern kann.

Zur Rolle von Florian Wirtz, der nun auf seinen Co-Zauberer Musiala verzichten muss, erklärte Nagelsmann derweil: "Die beiden kommen auf und neben dem Platz super miteinander aus. Flo war in jedem Spiel sehr bemüht, es fehlt ein wenig der Dosenöffner. Ein Tor oder eine Weltklasse-Aktion. Er hat sehr gute Ansätze - auch im Zusammenspiel mit Nene Brown. Der kommt heute zurück und das wird Flo guttun. Ich bin guter Dinge, dass Flo heute ein Top-Spiel macht."