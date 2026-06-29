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Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026: Warum fehlt Jamal Musiala bei Deutschland (DFB) in der Startelf gegen Paraguay? Ist er verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Julian Nagelsmann dahinter?

Weltmeisterschaft
Deutschland - Paraguay
Deutschland
Paraguay
J. Musiala
J. Nagelsmann
D. Undav

Julian Nagelsmann hatte in der DFB-Startelf gegen Paraguay eine Überraschung parat, Jamal Musiala fehlt darin nämlich. Was dahinter steckt, erfahrt Ihr hier.

Die Aufstellung von Bundestrainer Julian Nagelsmann für das Sechzehntelfinale der WM 2026 gegen Paraguay am Montag (22.30 Uhr deutsche Zeit) hatte eine ganz große Überraschung parat: Der bisher gesetzte Jamal Musiala steht nicht in der Startelf, stattdessen bekommt Superjoker Deniz Undav eine Chance von Beginn an.

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Was steckt dahinter? Ist Musiala verletzt? Fehlt er dem DFB-Team gesperrt? Oder handelt es sich schlichtweg um eine taktische Entscheidung von Nagelsmann? GOAL liefert jetzt die Antwort.

  • WM 2026: Warum fehlt Jamal Musiala bei Deutschland (DFB) in der Startelf gegen Paraguay? Ist er verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Julian Nagelsmann dahinter?

    Musiala ist fit und auch nicht gesperrt, wäre grundsätzlich also für die deutsche Startelf gegen Paraguay bereit gestanden. Doch Nagelsmann stellte nach dem enttäuschenden Auftritt beim rein sportlich bedeutungslosen 1:2 gegen Ecuador zum Abschluss der Gruppenphase in der Offensive um. Der Bundestrainer entschied sich gegen Musiala, der bei der WM bis dato noch nicht seine Topform erreichte, und setzt stattdessen auf den bisher so überzeugenden Undav.

    "Ich weiß es seit ein paar Tagen. Julian und sein Trainer-Team haben überlegt, was man verändern kann, wo kann man ein bisschen dran drehen, um noch effektiver zu sein", erklärte DFB-Sportdirektor Rudi Völler Nagelsmanns Entscheidung vor dem Paraguay-Spiel bei MagentaTV. "Gegen Ecuador haben ein paar Dinge nicht ganz so gut funktioniert. Die Nation wollte es ja schon sehr lange, jetzt ist er halt drin (Undav, Anm. d. Red.)."

    Ein Startelfplatz von Undav war aufgrund von dessen starker Saison beim VfB Stuttgart schon vor der WM immer wieder öffentlich gefordert worden. In den ersten beiden Turnierspielen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) kam der Angreifer dann in weniger als 60 Minuten als Einwechselspieler auf fünf Scorerpunkte (drei Tore, zwei Assists), was die Rufe nach einer Chance von Anfang an lauter werden ließ. "Man kann auch sagen, dass ich ihn in seinem Flow und seiner Rolle lasse, weil er darin Spiele zweimal mitentschieden hat", erklärte Nagelsmann nach Undavs Doppelpack gegen die Elfenbeinküste sein Dilemma mit dem VfB-Torjäger.

    Deutschlands Aufstellung gegen Paraguay:

    • Neuer - Kimmich, Tah, Rüdiger, Brown - Nmecha, Pavlovic - Sane, Wirtz - Undav, Havertz
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  • Germany v Cote D'Ivoire: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Warum fehlt Jamal Musiala bei Deutschland (DFB) in der Startelf gegen Paraguay? Ist er verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Julian Nagelsmann dahinter? Das sagt der Bundestrainer

    Im ersten K.o.-Spiel sah Nagelsmann nun die Zeit dafür gekommen, Undav auch mal in die Startelf zu rücken. Man habe bei der WM vorne bisher "einfach zu wenig Präsenz" gehabt, "wenn es der Gegner kompakt verteidigt hat. Deswegen waren wir oft genötigt, die Bälle vor das Mittelfeld des Gegners zu spielen, da hatten wir dann zu viele Ballverluste. Durch eine zweite Spitze haben wir vorne mehr Präsenz und können die Bälle da rein spielen. Und Deniz hat es sich auch verdient", erklärte Nagelsmann seine Umstellung bei MagentaTV.

    Damit dürfte das Spiel des DFB-Teams gegen Paraguay zu einer Doppelspitze im 4-4-2 tendieren. Nagelsmann meinte dazu: "Wir spiele mit Ball dieselbe Ordnung wie immer. Aber Deniz steht natürlich höher als Jamal in den Spielen davor. Er ist ein anderer Spielertyp. Und Kai ist ja immer der, der vorne etwas hin und her schwimmt und sich zwischen den Linien bewegt. Aber auch er soll heute höher stehen."

    Musiala steht derweil als Joker bereit und könnte damit im Spielverlauf eine ähnliche Rolle ausfüllen wie Undav bisher. Der Bayern-Star habe die Versetzung auf die Bank "sehr gut aufgenommen", so Nagelsmann im ZDF. "Für ihn ist es eine große Chance, wenn das Spiel später vielleicht aufgeht und er ein bisschen mehr Raum hat, sich nicht so extrem ständig duellieren muss über 60, 70 Minuten gegen die körperlich starken Spieler von Ecuador und heute auch von Paraguay. Es ist immer auch eine Chance, wenn man nicht beginnt", hofft der DFB-Coach, dass Musiala seiner Mannschaft als Joker einen großen Mehrwert liefern kann.

    Zur Rolle von Florian Wirtz, der nun auf seinen Co-Zauberer Musiala verzichten muss, erklärte Nagelsmann derweil: "Die beiden kommen auf und neben dem Platz super miteinander aus. Flo war in jedem Spiel sehr bemüht, es fehlt ein wenig der Dosenöffner. Ein Tor oder eine Weltklasse-Aktion. Er hat sehr gute Ansätze - auch im Zusammenspiel mit Nene Brown. Der kommt heute zurück und das wird Flo guttun. Ich bin guter Dinge, dass Flo heute ein Top-Spiel macht."

  • Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    WM 2026: Warum fehlt Jamal Musiala bei Deutschland (DFB) in der Startelf gegen Paraguay? Ist er verletzt, gesperrt oder steckt eine taktische Entscheidung von Julian Nagelsmann dahinter? Musialas und Undavs Zahlen bei der WM 2026 bisher

    Deniz Undav Jamal Musiala
    3Spiele3
    86 MinutenEinsatzzeit214 Minuten
    3Tore1
    2Assists0

Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".