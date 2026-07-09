Das BC Place Stadium eröffnete 1983 und richtete als Heimstadion der British Columbia Lions das erste CFL-Spiel aus. Die Anlage spielte auch bei der Expo 86 eine wichtige Rolle und beherbergte die letzte NASL-Saison der Vancouver Whitecaps.
2009 startete eine zweijährige Sanierung, die rund 514 Millionen CAD kostete. Arbeiter entfernten das luftgestützte Dach und installierten ein neues, seilgestütztes Dach, das damals das größte seiner Art war.
2015 richtete BC Place neun Partien der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft aus, darunter das Finale, das die USA dank eines Hattricks von Carli Lloyd mit 5:2 gegen Japan gewannen.
Nun, etwas mehr als ein Jahrzehnt später, wählten die FIFA-Verantwortlichen das BC Place als Spielort für die Männer-Weltmeisterschaft aus; dort finden sieben Partien statt, darunter Begegnungen der K.-o.-Runde. Nur die Zeit wird zeigen, welche neue Geschichte dieses Stadion schreiben wird.