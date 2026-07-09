Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 liefert in ganz Nordamerika packende K.-o.-Spiele.hat seine Aufgabe als Spielort zwar erfüllt, doch sein Einfluss auf dieses Turnier bleibt in Erinnerung.

Das kanadische BC Place Stadium, Heimat der BC Lions und der Vancouver Whitecaps, zählt zu den zwölf Austragungsorten in den drei Ländern. Während des Turniers richtete die Arena sieben Partien aus, darunter zwei mit kanadischer Beteiligung.

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