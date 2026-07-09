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Vancouver Whitecaps FC v LA GalaxyGetty Images Sport
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WM 2026 Vancouver: Der Ticket-Guide – Spielplan für BC Place, Spielinfos und alles zum Austragungsort

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Wenn Sie das BC Place Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind Sie bei uns richtig.

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 liefert in ganz Nordamerika packende K.-o.-Spiele. Das Vancouver Stadium (BC Place) hat seine Aufgabe als Spielort zwar erfüllt, doch sein Einfluss auf dieses Turnier bleibt in Erinnerung. 

Das kanadische BC Place Stadium, Heimat der BC Lions und der Vancouver Whitecaps, zählt zu den zwölf Austragungsorten in den drei Ländern. Während des Turniers richtete die Arena sieben Partien aus, darunter zwei mit kanadischer Beteiligung.

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WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im BC Place statt?

    DatumSpielplanDurchschnittliche WiederverkaufspreiseTickets
    Do., 18. JuniKanada gegen Katar (15:00 Uhr PT)450 $ – 2.100 $6:0
    So, 21. JuniNeuseeland gegen Ägypten (18:00 Uhr PT)250 $ – 1.100 $1:3
    Mi., 24. JuniSchweiz gegen Kanada (12 Uhr PT)450 $ – 2.200 $2:1
    Fr., 26. JuniNeuseeland gegen Belgien (20:00 Uhr PT)300 $ – 1.400 $1–5
    Do., 2. JuliRunde der 32: Schweiz gegen Algerien (20:00 Uhr PT)450 $ – 1.800 $2:0
    Di., 7. JuliAchtelfinale: Schweiz gegen Kolumbien (13:00 Uhr PT)650 $ – 2.600 $0:0

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  • WM-Tickets für Vancouver im BC Place kaufen

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeitet haben, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor gibt es keine Verlosung mehr. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Plattform.

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  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    BC Place im Überblick

    Kapazität54.500
    Eröffnungsjahr1981
    Heimteam(s)BC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Adresse777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Kanada
    TicketsTickets

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  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Die Geschichte des BC Place

    Das BC Place Stadium eröffnete 1983 und richtete als Heimstadion der British Columbia Lions das erste CFL-Spiel aus. Die Anlage spielte auch bei der Expo 86 eine wichtige Rolle und beherbergte die letzte NASL-Saison der Vancouver Whitecaps.

    2009 startete eine zweijährige Sanierung, die rund 514 Millionen CAD kostete. Arbeiter entfernten das luftgestützte Dach und installierten ein neues, seilgestütztes Dach, das damals das größte seiner Art war.

    2015 richtete BC Place neun Partien der FIFA-Frauen-Weltmeisterschaft aus, darunter das Finale, das die USA dank eines Hattricks von Carli Lloyd mit 5:2 gegen Japan gewannen.

    Nun, etwas mehr als ein Jahrzehnt später, wählten die FIFA-Verantwortlichen das BC Place als Spielort für die Männer-Weltmeisterschaft aus; dort finden sieben Partien statt, darunter Begegnungen der K.-o.-Runde. Nur die Zeit wird zeigen, welche neue Geschichte dieses Stadion schreiben wird.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im BC Place?

    Das BC Place ist das Heimstadion der British Columbia Lions aus der CFL und der Vancouver Whitecaps aus der MLS. 

    MannschaftLiga
    BC LionsCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    Anfahrt zum BC Place Stadium

    Anfahrt zum BC Place mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Der BC Place ist mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, darunter Züge und Busse. Das SkyTrain-Netz verfügt über die Haltestelle "Stadium–Chinatown", die nur zwei Minuten vom Veranstaltungsort entfernt liegt, während die Canada Line die Haltestelle "Yaletown–Roundhouse" bedient.

    Mehrere Buslinien, darunter 17, 19 und N8, halten fünf Gehminuten vom Stadion.

    Anfahrt zum BC Place mit dem Auto

    Wenn Sie mit dem Auto anreisen, fahren Sie über Granville Bridge, Cambie Bridge, Lions Gate Bridge oder Quebec Street in die Innenstadt von Vancouver und folgen den Schildern zu BC Place und Pacific Boulevard. 

  • Führungen durch BC Place

    Der BC Place ist das ganze Jahr über für öffentliche Führungen geöffnet; Tickets gibt es auf der Viator-Website. Die Führungen laufen täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr, außer an Veranstaltungstagen, wenn der Zugang begrenzt ist.

    Die Führung gibt Fans einen Blick hinter die Kulissen: Sie betreten das Spielfeld, erkunden die Umkleideräume, besuchen die Medienlounge, sehen die Premium-Suiten und besichtigen das Museum "BC Sports Hall of Fame", das die Geschichte, Kultur und das Erbe der BC Lions zeigt.

  • Restaurants und Bars nahe BC Place

    Rund um das BC Place gibt es viele Gastronomieangebote. Das "Victor" im Parq Vancouver ist ein großartiger Ort, um sich hinzusetzen und ein hochwertiges Steakhouse-Menü in Dachterrassen-Atmosphäre zu genießen, während das "Moxies" an der West Georgia Street eine gute Anlaufstelle für Gruppen ist, die sich vor einem Spiel ungezwungen treffen möchten.

    "Lupo Restaurant and Vinoteca" sowie "Frankie's Italian Kitchen and Bar" sind weitere gute Adressen für ein Essen vor oder nach dem Spiel.