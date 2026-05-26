WM-2026-Tickets in Vancouver: Der Leitfaden Spielplan für das BC Place, Spielinformationen und alles, was Sie über den Austragungsort der WM 2026 wissen müssen

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die USA, Mexiko und Kanada werden das Großereignis gemeinsam ausrichten. Weltmeister Argentinien wird seinen Titel gegen 47 andere Mannschaften bei der bislang größten Ausgabe des Turniers verteidigen.

Das kanadische BC Place Stadium, Heimat der BC Lions und der Vancouver Whitecaps, zählt zu den zwölf Austragungsorten in den drei Ländern. Dort finden während des Turniers sieben Spiele statt, darunter zwei mit Kanada.

Egal, ob Sie als Fan vorhaben, während der Weltmeisterschaft Spiele im Stadion zu besuchen oder es bei einem Aufenthalt in British Columbia erkunden möchten – dieser Leitfaden bietet alle wichtigen Informationen. GOAL liefert alles, was Sie vor einem Besuch dieses Austragungsorts wissen müssen.

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