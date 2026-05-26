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WM-2026-Tickets in Vancouver: Der Leitfaden Spielplan für das BC Place, Spielinformationen und alles, was Sie über den Austragungsort der WM 2026 wissen müssen

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Wenn Sie das BC Place Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 rückt näher: Die USA, Mexiko und Kanada werden das Großereignis gemeinsam ausrichten. Weltmeister Argentinien wird seinen Titel gegen 47 andere Mannschaften bei der bislang größten Ausgabe des Turniers verteidigen.

Tickets für die Weltmeisterschaft in Vancouver buchenTickets buchen

Das kanadische BC Place Stadium, Heimat der BC Lions und der Vancouver Whitecaps, zählt zu den zwölf Austragungsorten in den drei Ländern. Dort finden während des Turniers sieben Spiele statt, darunter zwei mit Kanada.

Egal, ob Sie als Fan vorhaben, während der Weltmeisterschaft Spiele im Stadion zu besuchen oder es bei einem Aufenthalt in British Columbia erkunden möchten – dieser Leitfaden bietet alle wichtigen Informationen. GOAL liefert alles, was Sie vor einem Besuch dieses Austragungsorts wissen müssen.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Verkaufsstart, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im BC Place statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    Sa, 13. JuniAustralien gegen Türkei (21:00 Uhr PT)BC Place (Vancouver)Tickets
    Do, 18. JuniKanada gegen Katar (15 Uhr PT)BC Place (Vancouver)Tickets
    21. JuniNeuseeland gegen Ägypten (18:00 Uhr PT)BC Place (Vancouver)Tickets
    Mi, 24. JuniSchweiz gegen Kanada (12 Uhr PT)BC Place (Vancouver)Tickets
    Fr, 26. JuniNeuseeland gegen Belgien (20:00 Uhr PT)BC Place (Vancouver)Tickets
    Do, 2. JuliRunde der letzten 32 (20:00 Uhr PT)BC Place (Vancouver)Tickets
    Di, 7. JuliAchtelfinale (13 Uhr PT)BC Place (Vancouver)Tickets

  • WM-Tickets für Vancouver im BC Place kaufen

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem knapp.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor ist das keine Lotterie. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Das ist die letzte Chance, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

    Tickets für die Weltmeisterschaft in Vancouver buchenTickets buchen

  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    BC Place im Überblick

    Kapazität54.500
    Eröffnungsjahr1981
    Heimteam(s)BC Lions (CFL), Vancouver Whitecaps (MLS)
    Adresse777 Pacific Blvd, Vancouver, BC V6B 4Y8, Kanada
    TicketsTickets
  • TAG Heuer Ambassador Chris Hemsworth Attends Rugby Stevens VancouverGetty Images Entertainment

    Die Geschichte des BC Place

    Das BC Place Stadium eröffnete 1983 und war Schauplatz des ersten CFL-Spiels der British Columbia Lions. Die Anlage spielte auch bei der Expo 86 eine wichtige Rolle und beherbergte die letzte NASL-Saison der Vancouver Whitecaps.

    2009 startete ein zweijähriges Umbauprojekt mit geschätzten Kosten von 514 Millionen CAD. Das Team entfernte das luftgestützte Dach und installierte ein neues, seilgestütztes Dach, das damals das größte seiner Art war.

    2015 fanden im BC Place neun Partien der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft statt, darunter das Finale, das die USA 5:2 gegen Japan gewannen; Carli Lloyd erzielte dabei einen Hattrick.

    Nun, etwas mehr als ein Jahrzehnt später, wählten die Organisatoren das BC Place als Spielort für die Männer-Weltmeisterschaft aus. Dort finden sieben Partien statt, darunter Begegnungen der K.o.-Runde. Nur die Zeit wird zeigen, welche neue Geschichte dieses Stadion schreiben wird.

  • BC Lions v Winnipeg Blue BombersGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im BC Place?

    Das BC Place ist das Heimstadion der British Columbia Lions aus der CFL und der Vancouver Whitecaps aus der MLS. 

    TeamLiga
    BC LionsCFL
    Vancouver WhitecapsMLS
  • U2 Performs At BC PlaceGetty Images Entertainment

    So gelangen Sie zum BC Place Stadium

    Anfahrt zum BC Place mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Der BC Place ist mit verschiedenen öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, darunter Züge und Busse. Das SkyTrain-System verfügt über die Haltestelle "Stadium–Chinatown", die nur zwei Minuten vom Veranstaltungsort entfernt liegt, während die Canada Line die Haltestelle "Yaletown–Roundhouse" bedient.

    Mehrere Buslinien, darunter 17, 19 und N8, halten in fünf Gehminuten Entfernung.

    Anfahrt zum BC Place mit dem Auto

    Wenn Sie mit dem Auto anreisen, erreichen Sie die Innenstadt von Vancouver über vier Routen: Granville Bridge, Cambie Bridge, Lions Gate Bridge oder Quebec Street. Folgen Sie dort den Schildern zu BC Place und zum Pacific Boulevard. 

  • Erleben Sie das BC Place auf geführten Touren

    Das BC Place ist das ganze Jahr über für öffentliche Führungen geöffnet; Tickets gibt es auf der Viator-Website. Die Führungen laufen täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr, außer an Veranstaltungstagen, wenn der Zugang begrenzt ist.

    Die Führung gibt Fans einen Blick hinter die Kulissen: Sie dürfen das Spielfeld betreten, die Umkleideräume erkunden, die Medienlounge besuchen, die Premium-Suiten erleben und die BC Sports Hall of Fame besichtigen, die die Geschichte, Kultur und das Erbe des BC Lions-Teams zeigt.

  • Restaurants und Cafés nahe dem BC Place

    Rund um das BC Place gibt es viele Restaurants. Das "Victor" im Parq Vancouver ist ein großartiger Ort, um sich hinzusetzen und ein erstklassiges Steakhouse-Menü in Dachterrassen-Atmosphäre zu genießen, während das "Moxies" an der West Georgia Street ein idealer Treffpunkt für Gruppen ist, die sich vor einem Spiel ungezwungen treffen möchten.

    Auch das Lupo Restaurant and Vinoteca sowie Frankie’s Italian Kitchen and Bar sind gute Adressen für Speisen vor oder nach der Partie.