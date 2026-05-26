WM-2026-Tickets in Dallas: Spielplan des AT&T Stadiums, Ticketpreise und alle Infos zum Austragungsort

Das AT&T Stadium zählt zu den 12 Austragungsorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die erstmals 48 Teams umfasst.

Die Arena hat schon NBA All-Star Games, WrestleManias, NFL-Spiele und internationale Fußballspiele ausgerichtet und empfängt jetzt die besten Nationalteams der Welt.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie vor Ihrem Besuch in diesem legendären Stadion im Herzen von Dallas benötigen.

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