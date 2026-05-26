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WM-2026-Tickets in Dallas: Spielplan des AT&T Stadiums, Ticketpreise und alle Infos zum Austragungsort

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Wenn Sie das AT&T Stadium zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet

Das AT&T Stadium zählt zu den 12 Austragungsorten der FIFA-Weltmeisterschaft 2026, die erstmals 48 Teams umfasst.

Tickets für die Weltmeisterschaft in Dallas buchenTickets buchen

Die Arena hat schon NBA All-Star Games, WrestleManias, NFL-Spiele und internationale Fußballspiele ausgerichtet und empfängt jetzt die besten Nationalteams der Welt.

GOAL liefert Ihnen alle wichtigen Informationen, die Sie vor Ihrem Besuch in diesem legendären Stadion im Herzen von Dallas benötigen.

WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Verkaufsstart, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

  • FBL-WC-2026-MEXICO-CLOCK-COUNTDOWNAFP

    WM 2026: Diese Spiele finden im AT&T Stadium statt Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im AT&T Stadium statt?

    DatumSpielplanAustragungsortTickets
    So, 14. JuniNiederlande gegen Japan (15:00 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Mi, 17. JuniEngland gegen Kroatien (15:00 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Mo, 22. JuniArgentinien gegen Österreich (12 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Do, 25. JuniJapan gegen Schweden (18 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Sa, 27. JuniJordanien gegen Argentinien (21 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Di, 30. JuniRunde der letzten 32 (12 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Fr, 3. JuliRunde der letzten 32 (13:00 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Mo, 6. JuliAchtelfinale (14:00 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets
    Di, 14. JuliHalbfinale (14:00 Uhr CT)AT&T Stadium (Arlington)Tickets

    Im Lumen Field finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 neun Spiele statt: fünf Gruppenspiele, zwei Partien der Runde der letzten 32, ein Achtelfinale und ein Halbfinale.

  • Wie können Sie Tickets für die Weltmeisterschaft in Dallas im AT&T Stadium kaufen?

    Mit dem heutigen Tag sind die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen – einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der Early-Ticket-Verlosung und der nachträglichen Zufallsverlosung – abgeschlossen.

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun extrem knapp.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmarktplätzen wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB des jeweiligen Sekundärmarktplatzes.

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  • 2025 MLS All-Star Skills Challenge Presented by AT&TGetty Images Sport

    Übersicht über das AT&T Stadium

    Kapazität80.000
    Eröffnungsjahr2009
    MieterDallas Cowboys (NFL)
    Adresse1 AT&T Way, Arlington, TX 76011, USA
    TicketsTickets
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    Geschichte des AT&T Stadiums

    Das AT&T Stadium entstand 2009 und dient seitdem als Heimstätte des NFL-Teams Dallas Cowboys. Die Verantwortlichen eröffneten es zunächst als Cowboys Stadium und benannten es 2013 in AT&T Stadium um. Mit 80.000 Plätzen zählt es weiterhin zu den größten und bekanntesten Stadien der USA.

    Neben der NFL richtete die Arena mehrfach andere große Events aus, darunter zweimal WrestleMania und den Super Bowl 2010, nur ein Jahr nach der Eröffnung.

    Das Stadion hat sich zudem zu einem wichtigen Austragungsort für Fußballveranstaltungen entwickelt und war Schauplatz großer Turniere wie der Copa América 2024, des CONCACAF Gold Cup und zuletzt der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025, was seinen Status als Fußballdestination von Weltklasse weiter festigt.

    Bei der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 richtet das AT&T Stadium neun Spiele aus, darunter fünf Gruppenspiele und vier K.o.-Runden-Partien.

  • New York Giants v Dallas CowboysGetty Images Sport

    Welche Teams spielen im AT&T Stadium

    Seit seiner Einweihung im Jahr 2009 dient das AT&T Stadium als Heimstadion des NFL-Teams Dallas Cowboys. 
    TeamLiga
    Dallas CowboysNFL
  • Coronavirus Pandemic Causes Climate Of Anxiety And Changing Routines In AmericaGetty Images News

    So gelangen Sie zum AT&T Stadium

    Anfahrt zum AT&T Stadium mit öffentlichen Verkehrsmitteln 

    Leider erreicht ihr das AT&T Stadium nicht direkt mit Bus oder Bahn. Trinity Metro und Straßenbahnen sind zwar bequem, fahren an Veranstaltungstagen aber nicht. Auswärtige Fans nutzen deshalb meist Shuttlebusse oder Mitfahrtaxis. Während der Weltmeisterschaft im nächsten Jahr setzen Organisatoren spezielle Reisebusse ein, um den Verkehr zu entlasten und Staus zu verringern.

    Anfahrt zum AT&T Stadium mit dem Auto 

    Wer mit dem Auto anreist, nimmt von der I-30 Ausfahrt 28 in Richtung Ballpark Way oder Collins Street. Folgen Sie dort den Schildern zum AT&T Way oder zur Randol Mill Road, um die Parkplätze des Stadions zu erreichen.

    Das AT&T Stadium bietet mehr als 12.000 Stellplätze. Die Parkplätze öffnen in der Regel fünf Stunden vor Veranstaltungsbeginn.

  • Erlebe das AT&T Stadium hautnah

    Das AT&T Stadium bietet Besuchern drei verschiedene Führungen an, von denen jede ganz eigene Erlebnisse bereithält. 

    Selbstgeführte Tour

    SeatGeek bietet diese selbstgeführte Tour an. Besucher gehen aufs Spielfeld, in die Umkleidekabinen der Cowboys und Cheerleader, in den Miller Lite Club und in den Presseraum für Interviews nach dem Spiel.

    VIP-Tour

    Die VIP-Tour führt Fans unter der Leitung eines erfahrenen Reiseleiters durch das Stadion. Sie umfasst den Zugang zu allen Stationen der selbstgeführten Tour sowie zu exklusiven Bereichen wie der Pressetribüne, privaten Suiten und vielem mehr.

    Rally Day Tour

    Die Rally Day Tour ist ein Muss für eingefleischte Dallas-Cowboys-Fans. Sie zeigt die Stimmung vor einem Spieltag der Cowboys aus nächster Nähe. Fans bekommen exklusiven Zugang zu Umkleideräumen, Spielfeld und weiteren Bereichen, die das Team-Erlebnis vermitteln.

  • Restaurants und Bars in der Nähe des AT&T Stadiums

    Texas Live!, nur wenige Gehminuten vom AT&T Stadium entfernt, ist ein großer Unterhaltungskomplex, der Fans viele Gastronomieangebote bietet. Guy Fieri's Taco Joint, Lockhart Smokehouse, Pudge's Pizza und PBR Texas sind gute Orte, um sich vor oder nach einem Spiel zu entspannen.

    Der Urban Union District ist ein weiteres Viertel in der Nähe, das einen Besuch wert ist, wenn Sie etwas Zeit übrig haben. Lokale wie die Cartel Taco Bar und das Tipsy Oak sind bei Einheimischen sehr beliebt und bieten hochwertige Speisen in entspannter Atmosphäre.