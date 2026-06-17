WM 2026: Tickets für Mexiko-Stadt – Spielplan Estadio Azteca, Gruppenspiele und mehr

Das Estadio Banorte richtet bei der Weltmeisterschaft 2026 fünf Spiele aus, darunter das Eröffnungsspiel. Auch das letzte Gruppenspiel Mexikos findet dort statt.

Das in Mexiko-Stadt gelegene Estadio Banorte, besser bekannt als Estadio Azteca, war Schauplatz unzähliger historischer Spiele und legendärer Spieler. Das Estadio Azteca ist nach wie vor das einzige Stadion, in dem zwei WM-Endspiele stattfanden, 1970 und 1986. Bei der Weltmeisterschaft 1986 erzielte Diego Maradona dort das berühmt-berüchtigte "Hand Gottes"-Tor.

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