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WM 2026: Tickets für Mexiko-Stadt – Spielplan Estadio Azteca, Gruppenspiele und mehr

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Wenn Sie das Estadio Banorte zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besuchen, sind wir vorbereitet.

Das Estadio Banorte richtet bei der Weltmeisterschaft 2026 fünf Spiele aus, darunter das Eröffnungsspiel. Auch das letzte Gruppenspiel Mexikos findet dort statt.

Das in Mexiko-Stadt gelegene Estadio Banorte, besser bekannt als Estadio Azteca, war Schauplatz unzähliger historischer Spiele und legendärer Spieler. Das Estadio Azteca ist nach wie vor das einzige Stadion, in dem zwei WM-Endspiele stattfanden, 1970 und 1986. Bei der Weltmeisterschaft 1986 erzielte Diego Maradona dort das berühmt-berüchtigte "Hand Gottes"-Tor.

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WEITERLESEN: So kaufen Sie Tickets für die FIFA-Weltmeisterschaft 2026: Vorverkaufstermine, Preise, dynamische Preisgestaltung und mehr

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    Welche Spiele der Weltmeisterschaft 2026 finden im Estadio Banorte statt?

    DatumSpielplanDurchschnittlicher WiederverkaufspreisErgebnis/Eintrittskarten
    Do., 11. JuniEröffnungsspiel der Weltmeisterschaft: Mexiko gegen Südafrika (13:00 Uhr CT)2:0
    Mi., 17. JuniUsbekistan gegen Kolumbien (20:00 Uhr CT)150–750 $Tickets
    Mi., 24. JuniTschechien gegen Mexiko (19:00 Uhr CT)350–1.500 $Tickets
    Di., 30. JuniRunde der letzten 32 (19:00 Uhr CT)450–1.800 $Tickets
    So, 5. JuliAchtelfinale (18:00 Uhr CT)650 $ – 2.500 $Tickets

    Im Estadio Banorte finden während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 insgesamt fünf Spiele statt. 

    Dazu zählen drei Gruppenspiele, ein Spiel der Runde der 32 und ein Achtelfinale.

  • WM-Tickets für Mexiko-Stadt im Estadio Banorte kaufen

    Mit dem heutigen Tag enden die wichtigsten offiziellen WM-Ticketverlosungen (einschließlich des Visa-Vorverkaufs, der "Early Ticket Draw"-Verlosung und der nach der Verlosung stattfindenden Zufallsauswahl).

    Da die Systeme in diesen Phasen über 500 Millionen Anfragen bearbeiteten, ist die Verfügbarkeit von Tickets aus dem Primärmarkt nun sehr gering.

    Hier finden Sie die wichtigsten Informationen auf einen Blick:

    • Die Last-Minute-Verkaufsphase läuft seit dem 1. April. Anders als zuvor handelt es sich nicht um eine Verlosung. Die FIFA verkauft die Tickets strikt nach dem Prinzip "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" und bestätigt sie sofort. Dies ist die letzte Gelegenheit, offizielle Tickets direkt bei der FIFA zu kaufen.
    • Der offizielle FIFA-Wiederverkaufsmarktplatz ist ebenfalls geöffnet. Diese Plattform ist nun die wichtigste autorisierte Anlaufstelle für Fans, um im Vorfeld des Turniers verifizierte Tickets zu regulierten Preisen zu kaufen und zu verkaufen.
    • Alternativ können Fans auf Sekundärmärkten wie StubHub nach Last-Minute-Tickets suchen. Prüfen Sie vor dem Kauf die AGB der jeweiligen Sekundärmarkt-Websites.

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  • FBL-MEXICO-WC2026-AZTECA-STADIUMAFP

    Überblick über das Estadio Banorte

    Kapazität87.523
    Eröffnungsjahr1966
    VereineClub América, Cruz Azul (Liga MX)
    AdresseCalz. de Tlalpan 3465, Sta. Úrsula Coapa, Coyoacán, 04650 Mexiko-Stadt, CDMX, Mexiko
    TicketsTickets
  • San Francisco 49ers v Arizona CardinalsGetty Images Sport

    Geschichte des Estadio Banorte

    Das Estadio Azteca hat eine lange Geschichte und ist eng mit dem "schönen Spiel" verbunden. Seit seiner Eröffnung im Jahr 1966 haben die Betreiber das Stadion mehrfach modernisiert. Die erste Renovierung erfolgte nach der Weltmeisterschaft 1986, weitere folgten 1999, 2013 und 2016.

    Vor der Weltmeisterschaft 2026 baut man das Stadion erneut um, damit es zu den wichtigsten Orten des Turniers gehört. Offiziell heißt die Arena Estadio Banorte, weil die Banorte Bank die Namensrechte gekauft hat. Während der FIFA-Weltmeisterschaft nennen die Organisatoren das Stadion wegen der Sponsoringregeln meist Estadio Azteca.

    Schon jetzt fasst das Stadion mehr als 87.000 Zuschauer. Nach Abschluss der Arbeiten wird das Estadio Banorte zur Weltmeisterschaft mit rund 90.000 Plätzen wiedereröffnet.

  • D.C. United v Club América - International FriendlyGetty Images Sport

    Welche Mannschaften spielen im Estadio Banorte?

    Der Liga-MX-Verein Club América nutzt das Estadio Banorte als Hauptverein, doch auch Cruz Azul trägt dort seine Heimspiele aus, ebenso wie die mexikanische Nationalmannschaft. 
    MannschaftLiga
    Club AméricaLiga MX
    Cruz AzulLiga MX
  • Cruz Azul v Leon - Torneo Apertura 2023 Liga MXGetty Images Sport

    So gelangen Sie zum Estadio Banorte

    So gelangen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Estadio Banorte 

    Das Estadio Banorte ist gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Einheimische empfehlen meist die Kombination aus U-Bahn und Stadtbahn. Linie 2 (blaue Linie) bringt Sie bis zur Station Tasquena, dort steigen Sie in die Stadtbahnlinie Xochimilco um. Diese hält direkt am Estadio Azteca.

    Buslinien verbinden Tasquena mit dem Stadionviertel; die genaue Route hängt davon ab, von wo aus Sie starten.

    Anfahrt zum Estadio Banorte mit dem Auto 

    Die wichtigsten Straßen zum Estadio Banorte sind Calzada de Tlalpan, Acoxpa, Periférico und Circuito Azteca. Am Stadion gibt es Parkplätze, doch Experten raten an Veranstaltungstagen wegen starken Verkehrs und langer Ausfahrtszeiten zu öffentlichen Verkehrsmitteln.

  • Führungen durch das Estadio Banorte

    Wegen laufender Renovierungsarbeiten pausiert das Estadio Banorte derzeit seine Stadionführungen. Normalerweise können Fans das ganze Jahr über bei der "Azteca Tour" vorbeischauen.

    Dabei betreten die Gäste das Spielfeld, schauen in die Umkleidekabinen, gehen durch die Pressetribüne und den Marathontunnel und sehen Gedenktafeln und Abzeichen.

    An Veranstaltungstagen oder Spieltagen endet die Führung sechs Stunden vor Anpfiff.

  • Restaurants und Bars in der Nähe des Estadio Banorte

    Rund um das Estadio Banorte gibt es viele Gastronomiebetriebe. Im Stadion verkaufen Stände und Händler Snacks und Getränke. In den Vierteln Coapa und San Lorenzo Huipulco finden Besucher Restaurants, Taco-Stände und Lokale mit traditioneller mexikanischer Küche.

    Nach den Events kehren viele Fans in die kleinen Restaurants und Taco-Läden der Umgebung ein. Diese Lokale sind zwar nicht gehoben, servieren aber authentisches mexikanisches Streetfood.

    Wer lieber in Ruhe isst, findet im "Restaurante Parque Asturias", im "Cachito de Cuba" und im "Lucrecia Coyoacán" passende Plätze – auch für Gruppen.