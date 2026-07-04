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Morocco v Haiti: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Oliver Maywurm

WM 2026, Tag und Uhrzeit: Wann spielt Marokko im Viertelfinale gegen Frankreich? Und wo würde das Spiel live im Free TV und Live Stream übertragen werden?

Weltmeisterschaft
Kanada - Marokko
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Schafft es Marokko ins Viertelfinale der WM 2026? Und wenn ja, wann würde man dort gegen Frankreich spielen? Hier bekommt Ihr alle wichtigen Informationen.

Sollte sich Marokko am Samstag gegen Co-Gastgeber Kanada durchsetzen, würden die Nordafrikaner ins Viertelfinale der WM 2026 einziehen. Dort könnte dann ein ganz besonderes Highlight gegen Topfavorit Frankreich warten.


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GOAL hat hier alle Informationen dazu, wann das WM-Viertelfinale von Marokko gegen Frankreich stattfinden würde und wo Ihr es live im Free-TV und Livestream sehen könntet.

  • WM 2026, Tag und Uhrzeit: Wann spielt Marokko im Viertelfinale gegen Frankreich? Und wo würde das Spiel live im Free TV und Live Stream übertragen werden?

    Sollte Marokko sein Achtelfinale gegen Kanada gewinnen, müssten für ein Duell mit Les Bleus im Viertelfinale der WM 2026 natürlich auch die Franzosen noch ihr Achtelfinale gewinnen. Kylian Mbappe und Co. treffen am späteren Samstagabend (deutsche Zeit) in der Runde der letzten 16 auf Deutschland-Bezwinger Paraguay, sind dabei der haushohe Favorit.

    Gewinnen Marokko und Frankreich jeweils, würde das Viertelfinale zwischen den beiden Nationen am Donnerstag, den 9. Juli steigen. Die Partie würde um 22 Uhr deutscher Zeit angepfiffen werden und in Boston (USA) stattfinden.

    Wann würde Marokko im Viertelfinale der WM 2026 gegen Frankreich spielen? Alle Informationen


    Voraussetzungen

    Marokko gewinnt sein Achtelfinale gegen Kanada / Frankreich gewinnt sein Achtelfinale gegen Paraguay

    Datum

    Donnerstag, 9. Juli 2026

    Uhrzeit

    22 Uhr deutsche Zeit

    Spielort

    Boston (USA)

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    WM 2026, Tag und Uhrzeit: Wann spielt Marokko im Viertelfinale gegen Frankreich? Und wo würde das Spiel live im Free TV und Live Stream übertragen werden? Sender

    Fest steht bisher nur, dass ein mögliches Viertelfinale zwischen Marokko und Frankreich live bei MagentaTV übertragen werden würde. Der Pay-TV-Sender hat alle 104 Spiele der WM 2026 live im Programm und zeigt daher sicher auch alle Viertelfinals. Ihr benötigt hier allerdings ein Abo, denn MagentaTV ist nicht kostenlos verfügbar.

    Da zwei Spiele im Viertelfinale ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sein werden, ist noch offen, ob ein potenzielles Viertelfinale Marokko vs. Frankreich zusätzlich auch live im Free-TV übertragen werden würde. Es könnte nämlich sein, dass MagentaTV die Partie exklusiv überträgt. ARD und ZDF, die insgesamt 60 WM-Spiele frei empfangbar übertragen dürfen, würden dann leer ausgehen.

    Spätestens nach den Achtelfinals wird endgültig Klarheit darüber herrschen, welche zwei Viertelfinals exklusiv bei MagentaTV laufen und welche zwei Spiele in der Runde der letzten Acht auch live im Free-TV geschaut werden können.

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