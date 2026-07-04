WM 2026, Tag und Uhrzeit: Wann spielt Marokko im Viertelfinale gegen Frankreich? Und wo würde das Spiel live im Free TV und Live Stream übertragen werden?

Fest steht bisher nur, dass ein mögliches Viertelfinale zwischen Marokko und Frankreich live bei MagentaTV übertragen werden würde. Der Pay-TV-Sender hat alle 104 Spiele der WM 2026 live im Programm und zeigt daher sicher auch alle Viertelfinals. Ihr benötigt hier allerdings ein Abo, denn MagentaTV ist nicht kostenlos verfügbar.

Da zwei Spiele im Viertelfinale ausschließlich bei MagentaTV zu sehen sein werden, ist noch offen, ob ein potenzielles Viertelfinale Marokko vs. Frankreich zusätzlich auch live im Free-TV übertragen werden würde. Es könnte nämlich sein, dass MagentaTV die Partie exklusiv überträgt. ARD und ZDF, die insgesamt 60 WM-Spiele frei empfangbar übertragen dürfen, würden dann leer ausgehen.

Spätestens nach den Achtelfinals wird endgültig Klarheit darüber herrschen, welche zwei Viertelfinals exklusiv bei MagentaTV laufen und welche zwei Spiele in der Runde der letzten Acht auch live im Free-TV geschaut werden können.